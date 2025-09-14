اپل با تراشه A20 مرز بین مدل‌های پرو و استاندارد آیفون را پررنگ‌تر می‌کند

برای درک بهتر این استراتژی، می‌توان به سری A19 نگاه کرد. اپل در این خانواده، تراشه‌ی A19 را برای مدل استاندارد و دو نسخه از A19 Pro را برای مدل‌های گران‌تر عرضه کرد. تفاوت اصلی میان دو نسخه‌ی پرو، در تعداد هسته‌های پردازنده‌ی گرافیکی (GPU) بود. این فرآیند که «chip-binning» نام دارد، به اپل اجازه می‌دهد با غیرفعال کردن برخی بخش‌های یک تراشه، نسخه‌های متفاوتی از آن تولید کند. جزئیات این پیکربندی به شرح زیر است:

A19 و A19 Pro (نسخه‌ی آیفون ایر): هر دو دارای پردازنده‌ی مرکزی 6 هسته‌ای (2 هسته‌ی عملکردی و 4 هسته‌ی بهینه) و پردازنده‌ی گرافیکی 5 هسته‌ای هستند.

A19 Pro (نسخه‌ی آیفون 17 پرو و پرو مکس): این مدل ضمن برخورداری از همان پردازنده‌ی مرکزی 6 هسته‌ای، به پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمندتر 6 هسته‌ای مجهز شده است.

این نخستین باری است که اپل سه سیستم-روی-چیپ (SoC) از یک نسل را به‌طور هم‌زمان به بازار عرضه می‌کند و تمامی شواهد نشان می‌دهد که این الگو برای تراشه A20 و سری آیفون 18 نیز تکرار خواهد شد. این پیشرفت هم‌زمان با یک جهش فناوری دیگر، یعنی تولید انبوه تراشه‌های 2 نانومتری توسط TSMC برای اپل، صورت می‌گیرد که خود یک دستاورد مهم پس از سال 2023 محسوب می‌شود.

برای سال 2026، گزارش‌ها حاکی از آن است که اپل مدل پایه‌ی آیفون 18 را حذف کرده و جای آن را به اولین آیفون تاشوی خود خواهد داد. بنابراین، لاین‌آپ محصولات شامل نسل دوم آیفون ایر، آیفون 18 پرو، آیفون 18 پرو مکس و آیفون تاشو خواهد بود که بدون شک سال آینده به عنوان بهترین گوشی های اپل در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس این تغییرات، توزیع تراشه‌های A20 به شکل زیر پیش‌بینی می‌شود:

تراشه‌ی A20 (با گرافیک 5 هسته‌ای): برای مدل آیفون ایر.

تراشه‌ی A20 Pro (با گرافیک 6 هسته‌ای): برای مدل‌های آیفون 18 پرو، پرو مکس و آیفون تاشو.

این رویکرد جدید بخش‌بندی محصولات ممکن است در آینده به پردازنده‌های سری M که در مک‌ها و آیپدها استفاده می‌شوند نیز راه پیدا کند و تمایز بیشتری میان مدل‌های مختلف آن دستگاه‌ها ایجاد نماید.

منبع: wccftech

نوشته اپل با تراشه A20 مرز بین مدل‌های پرو و استاندارد آیفون را پررنگ‌تر می‌کند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala