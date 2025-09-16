طرفداران باید کمی بیشتر برای بهروزرسانی مورد انتظار Balatro 1.1 منتظر بمانند. توسعهدهنده LocalThunk بهتازگی اعلام کرده است که انتشار آن در سال ۲۰۲۵ نخواهد بود، با وجود اینکه قبلاً وعده انتشار آن را در سال جاری داده بود. در عوض، "هر وقت تمام شود" منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است که Balatro توسط یک نفر ساخته شده است و همین امر در مورد این بهروزرسانی نیز صدق میکند. همان توسعهدهنده تنها، پچ تعادل اصلی و درگاه تلفن همراه مورد تحسین را نیز ساخته است. او میگوید که "کاملاً فرسوده" است.
LocalThunk برای این تأخیر عذرخواهی میکند و میگوید "اکنون واضح شده است که تا پایان سال این اتفاق نخواهد افتاد." در واقع خوب است که اکنون به ما اطلاع دهید، به جای اینکه ما را مجبور کنید تا چند ماه آینده منتظر بمانیم و تعجب کنیم که این بهروزرسانی کجاست.
"من هنوز این را سرگرمی خودم میدانم"، او نوشت. "چشم انداز تسریع کار و بازگشت به حالت بحرانی برای انتشار آن در سال جاری، احساس وحشتناکی داشت."
حالا خبرهای خوبی هم داریم. این بهروزرسانی قطعاً در راه است، فقط نه همین حالا. برای همه بازیکنان در همه پلتفرمها رایگان خواهد بود. توسعهدهنده همچنین اشاره کرد که این بهروزرسانی آخرین DLC برای بازی نخواهد بود.
برای افراد ناآشنا، Balatro یک بازی روگلایک کارتچینی است که بهطور مبهم بر اساس پوکر ساخته شده است. آن را دنباله بسیار اعتیادآور پوکر در نظر بگیرید که هرگز نمیدانستیم به آن نیاز داریم. ثابت شده است که یک پدیده واقعی است.