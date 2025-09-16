اینستاگرام یک باگ را برطرف کرد که باعث میشد دسترسی استوریهای برخی از کاربران در صورت ارسال بیش از یک استوری در روز کاهش یابد. آدام موسری، رئیس اینستاگرام، جمعه این موضوع را به اشتراک گذاشت: اشتراک گذاری در روز جمعه. این رفع اشکال به یک شکایت رایج که توسط سازندگان در سال گذشته به اشتراک گذاشته شده بود، پاسخ میدهد که آنها به دلیل تأثیر استفاده منظم از این ویژگی بر تعداد افرادی که واقعاً پستهای آنها را میدیدند، از استفاده از استوریها دلسرد شده بودند.
"مردم از دسترسی کمتر به استوریهای خود شکایت داشتند اگر تعداد زیادی استوری را در یک روز ارسال میکردند." موسری در یک ویدئو که این تغییر را اعلام کرد، گفت: "این اصلاً رفتار مورد نظر اینستاگرام نیست." رفع این باگ به این معنی نیست که هر استوری که اضافه میکنید تماشا میشود، اما موسری میگوید ارسال چندین استوری در روز تأثیر منفی بر دسترسی کلی استوریهای شما، به ویژه اولین استوری شما، نخواهد داشت.
برای هر کسی که عمدتاً از اینستاگرام برای دنبال کردن دوستان خود استفاده میکند، این تغییر ممکن است خیلی مهم نباشد. اما درست مانند یوتیوب، اینستاگرام به طور فزایندهای یک پلتفرم حرفهای است که در آن افراد به امید گسترش دامنه دسترسی خود و کسب درآمد از محتوای خود پست میگذارند. این یک پویایی جالب بین اعلامیههای منظم موسری و کاربرانی که سعی در درک تفاوتهای ظریف الگوریتم پلتفرم دارند، ایجاد میکند. برای هر ویژگی جدید، مانند اضافه کردن نظرات به استوریها، تغییرات ظریفتری وجود دارد که میتواند استراتژی محتوای سازندگان را کاملاً تغییر دهد.