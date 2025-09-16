هدفونهای بیسیم Anker Soundcore Space A40 دوباره با کمترین قیمت ۴۵ دلار به فروش میرسند که ۴۴ درصد تخفیف دارد. این هدفونها همچنان انتخاب برتر ما برای بهترین هدفونهای بیسیم مقرونبهصرفه هستند.
مهمترین ویژگی هدفونهای A40، شامل بودن قابلیت حذف نویز فعال (ANC) است که تقریباً در این محدوده قیمتی بیسابقه است. این پیشرفتهترین ANC نیست، اما به اندازه کافی نویز پسزمینه ثابت مانند هواپیما را کاهش میدهد. میکروفون داخلی که برای حالت شفافیت و تماسهای تلفنی استفاده میشود، کمی پایینتر از حد استاندارد است، به خصوص زمانی که در مناطق پر سر و صدا استفاده شود.
اینها مقرونبهصرفه هستند، بنابراین در حالی که نمیتوان انتظار داشت که از نظر کیفیت صدا با هدفونهای پرچمداری که صدها دلار قیمت دارند رقابت کنند، صدا با توجه به هزینه کم آنها هنوز چشمگیر است. مشخصات صدا گرم است، با بیس بالایی قوی، در حالی که برخی از فرکانسهای بالاتر جزئیات ظریفتری را از دست میدهند. برای کسانی که میخواهند صدای A40 را تنظیم کنند، میتوان هدفونها را با برنامه Soundcore جفت کرد که شامل EQ است.
گوشیهای کوچک و گرد به راحت بودن A40 در استفاده طولانیمدت کمک میکنند و جعبه شارژ عمر باتری ۱۰ ساعته را حدود ۵۰ ساعت دیگر افزایش میدهد. هدفونهای بیسیم Anker Soundcore Space A40 در حال حاضر یکی از بهترین گزینههای ارزشمند در بازار هستند و این حراج آنها را جذابتر میکند.
دنبال کنید @EngadgetDeals در X برای آخرین معاملات فناوری و توصیه های خرید.