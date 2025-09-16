اسنپ‌چت استریک‌های گروهی و "نگهداری بی‌نهایت" برای چت‌ها را عرضه می‌کند

اسنپ‌چت یک جفت ویژگی جدید را ارائه کرده است که می‌گوید "به شدت درخواست شده" توسط کاربرانش است. اولی "نگهداری بی‌نهایت" است که همانطور که از نامش پیداست، به شما اجازه می‌دهد یک تاریخچه چت را مانند یک برنامه پیام‌رسان نگه دارید و از ناپدید شدن پیام‌هایتان جلوگیری کنید. در اطلاعیه آن آمده است: "ما اغلب از انجمن خود شنیده‌ایم که اسنپ‌چترها می‌خواهند چت‌های خود را برای همیشه ذخیره کنند و آرزو می‌کنند که بتوانند با گروه‌های مورد علاقه‌شان استریک بسازند."

این برنامه این ویژگی را از سال 2024 آزمایش کرده است و اکنون به طور گسترده عرضه می‌شود. شما قبلاً می‌توانستید با ضربه زدن روی پیام‌ها داخل چت، آن‌ها را در برنامه ذخیره کنید، اما این یکی کار را آسان‌تر می‌کند. این یک تنظیم است که فقط باید برای هر مکالمه روشن یا خاموش کنید. اگر این تنظیم را فعال کنید، فرد دیگر در مکالمه اعلانی دریافت می‌کند که شما این کار را انجام داده‌اید و اگر بخواهد می‌تواند آن را خاموش کند. به عنوان مثال، می‌توانید نگهداری بی‌نهایت را برای یک دوست صمیمی روشن کنید اما برای آشنایان خاموش نگه دارید.

علاوه بر این، اسنپ‌چت استریک‌های گروهی را عرضه می‌کند که به شما امکان می‌دهد در یک استریک جمعی با دوستان خود سهیم باشید. برای حفظ استریک‌های فردی، باید هر روز حداقل یک عکس یا ویدیوی اسنپ با یک دوست ارسال و دریافت کنید. حفظ استریک‌های گروهی آسان‌تر است، زیرا چندین نفر می‌توانند در آن شرکت کنند. همچنین می‌توانید در صورت پایان یافتن، یک استریک گروهی را ظرف یک هفته بازیابی کنید.

جیم لنزون، مدیرعامل شرکت مادر Engadget، یاهو، در 12 سپتامبر 2024 به هیئت مدیره Snap پیوست. هیچ کس خارج از تیم تحریریه Engadget هیچ حرفی در پوشش ما از این شرکت ندارد.