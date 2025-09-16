مقرون به صرفه‌ترین سایبرتراک تسلا پس از پنج ماه سر به نیست شد

مدل دیفرانسیل عقب تسلا سایبرتراک حدود پنج ماه دوام آورد و به طور ناگهانی از فروش آنلاین حذف شد. مدل Long Range مقرون به صرفه‌ترین گزینه سایبرتراک با قیمت پایه 69,990 دلار بود، اما بازدیدکنندگان از پیکربندی آنلاین تسلا اکنون فقط می‌توانند بین مدل تمام چرخ محرک که از 79,990 دلار شروع می‌شود و مدل Cyberbeast که حداقل 114,990 دلار قیمت دارد، انتخاب کنند.

تسلا نسخه Long Range سایبرتراک را در ماه آوریل عرضه کرد که 10,000 دلار بیشتر از حد انتظار قیمت داشت. تسلا همراه با قیمت بالاتر، چندین ویژگی از جمله پوشش تونویی برقی، سیستم تعلیق تطبیقی، صفحه نمایش لمسی برای ردیف عقب، نوار نور عقب و پریزها در قسمت بار کامیون را حذف کرد. نسخه RWD همچنین با قدرت بکسل کمتر، ظرفیت حمل بار کمتر و تنها یک موتور ارائه شد. در حالی که نامرتبط است، اعتبار مالیاتی فدرال برای خریداران خودروهای برقی در ایالات متحده در پایان ماه به پایان می‌رسد، که خرید مدل Long Range را حتی کمتر از یک معامله می‌کند.

تسلا به طور رسمی هیچ توضیحی در مورد حذف گزینه Long Range از وب سایت خود ارائه نکرد، اما می‌تواند به فروش پایین کلی سایبرتراک نسبت داده شود. طبق گزارشی از Cox Automotive، شرکت مادر Kelley Blue Book و Autotrader، تسلا تنها 4306 سایبرتراک در سه ماهه دوم سال فروخته است، که بیش از 50 درصد کاهش در فروش در مدت مشابه در سال گذشته است.