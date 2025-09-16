لایحه تأیید سن کالیفرنیا برای فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌عامل‌ها یک گام دیگر به جلو برمی‌دارد

یک لایحه کالیفرنیایی که از ارائه دهندگان سیستم عامل و فروشگاه های برنامه می خواهد قبل از اینکه کاربران بتوانند برنامه ها را بارگیری کنند، سن کاربران را تأیید کنند، با نتیجه 58-0 از مجلس عبور کرد و اکنون به سمت فرماندار گاوین نیوسام می رود، Politico گزارش می دهد. قانون تضمین عصر دیجیتال (AB 1043) که توسط Buffy Wicks نماینده مجلس معرفی شد، نیازی به شناسایی عکس برای تأیید هویت ندارد، اما بار این مسئولیت را بر دوش پلتفرم ها می گذارد تا ابزارهایی را برای والدین فراهم کنند تا سن کاربر را در هنگام تنظیم دستگاه نشان دهند و از این اطلاعات برای هدایت کودکان به سمت محتوا و زمان صفحه نمایش مناسب استفاده کنند.

این اتفاق پس از آن رخ می دهد که Utah و Texas هر دو در اوایل سال جاری قوانین تأیید سن فروشگاه برنامه را به تصویب رساندند که به عنوان خطرات بالقوه برای حریم خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است و با مخالفت گوگل و اپل مواجه شده اند. این لایحه کالیفرنیا با استقبال مثبت تری از سوی Big Tech روبرو شده است، به طوری که گوگل، متا و دیگران statements را در حمایت از آن در آستانه رای سنا در روز جمعه منتشر کردند. کریم غانم، مدیر ارشد امور دولتی و سیاست عمومی گوگل، این لایحه را «یکی از متفکرانه‌ترین رویکردهایی خواند که تاکنون در مواجهه با چالش‌های ایمن نگه داشتن کودکان دیده‌ایم، با این تشخیص که این یک مسئولیت مشترک در سراسر اکوسیستم است.» به گفته Politico، فرماندار نیوسام اکنون تا 13 اکتبر فرصت دارد تا این لایحه را امضا یا وتو کند.