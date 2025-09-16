فصل 4 ویچر با گرالت جدید خود در ماه اکتبر از نتفلیکس پخش خواهد شد

مدت زیادی منتظر بودیم، اما فصل چهارم ویچر تقریباً اینجاست. در یک تیزر که این آخر هفته به اشتراک گذاشته شد، نتفلیکس بالاخره تاریخ انتشار را فاش کرد: 30 اکتبر. این ویدیو همچنین نگاهی طولانیتر به لیام همسورث در نقش گرالت از ریویا ارائه داد - تغییری در بازیگران که طرفداران به طور طبیعی در مورد آن بسیار احساساتی هستند پس از اینکه هنری کویل با برداشت خود از این شخصیت در سه فصل اول، قلب آنها را تسخیر کرد. این کلیپ یک و نیم دقیقهای اطلاعات زیادی در مورد فصل چهارم فاش نمیکند، اما اکنون درک درستی از ظاهر و صدای گرالت جدید خود داریم.
در این فصل لارنس فیشبرن نیز به عنوان رجیس، شارلتو کوپلی به عنوان لئو بونارت و جیمز پیورفوی به عنوان اسکلن به جمع بازیگران اضافه می شوند. این ، و این شرکت استریمینگ گفته است که دو فصل پایانی سه کتاب آخر این مجموعه را پوشش خواهند داد: غسل تعمید آتش، برج پرستو و بانوی دریاچه. اما، طرفداران هنوز محتوای ویچر بیشتری برای انتظار در خارج از این نمایش دارند. (بازی) در راه است، اگرچه هنوز تاریخ انتشار آن را نداریم.