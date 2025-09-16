فصل 4 ویچر با گرالت جدید خود در ماه اکتبر از نتفلیکس پخش خواهد شد

مدت زیادی منتظر بودیم، اما فصل چهارم ویچر تقریباً اینجاست. در یک تیزر که این آخر هفته به اشتراک گذاشته شد، نتفلیکس بالاخره تاریخ انتشار را فاش کرد: 30 اکتبر. این ویدیو همچنین نگاهی طولانی‌تر به لیام همسورث در نقش گرالت از ریویا ارائه داد - تغییری در بازیگران که طرفداران به طور طبیعی در مورد آن بسیار احساساتی هستند پس از اینکه هنری کویل با برداشت خود از این شخصیت در سه فصل اول، قلب آنها را تسخیر کرد. این کلیپ یک و نیم دقیقه‌ای اطلاعات زیادی در مورد فصل چهارم فاش نمی‌کند، اما اکنون درک درستی از ظاهر و صدای گرالت جدید خود داریم.