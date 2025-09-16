کمپین کشتن بازیها را متوقف کنید پس از رسیدن به بیش از یک میلیون امضا در ماه جولای، به کسب شتاب ادامه میدهد. پس از مهلت 31 جولای، این جنبش حدود 1.45 میلیون امضا جمعآوری کرد که سازماندهندگان در حال حاضر در حال بررسی اعتبار آنها هستند. هدف این ابتکار، تصویب قوانینی است که دسترسی به بازیهای ویدیویی را حفظ کند، حتی زمانی که توسعهدهندگان تصمیم میگیرند پشتیبانی را متوقف کنند، همانطور که در مورد یوبیسافت با حذف The Crew و لغو دسترسی بازیکنانی که قبلاً بازی را خریداری کرده بودند، مشاهده شد. در ابتدا نگرانیهایی در مورد احتمال ارسال امضاهای نادرست وجود داشت، اما آخرین بهروزرسانی از سوی سازماندهندگان نشان میدهد که گزارشهای اولیه حاکی از آن است که حدود 97 درصد از امضاها معتبر هستند.
به گفته وبسایت کمیسیون اروپا، مقامات اتحادیه اروپا سه ماه فرصت دارند تا پس از ارسال امضاها، آنها را تأیید کنند. پس از آن، سازماندهندگان گفتند که شخصاً دادخواست را به کمیسیون اروپا تحویل خواهند داد. با توجه به برآوردهای اولیه که از آستانه یک میلیون امضای تأیید شده عبور میکند، مراحل بعدی شامل برگزاری جلساتی با کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا است.
از تاریخ ارسال این ابتکار، اتحادیه اروپا شش ماه فرصت خواهد داشت تا در مورد جنبش کشتن بازیها را متوقف کنید تصمیمگیری کند. این احتمال وجود دارد که نهادهای حاکم هیچ اقدامی انجام ندهند، اما سازماندهندگان گفتند که "در حال آمادهسازی برای اطمینان از این هستند که ابتکار ما نادیده گرفته نمیشود." سازماندهندگان برای آمادهسازی جلسات، گفتند که با اعضای پارلمان و کمیسیون تماس خواهند گرفت و در عین حال سعی خواهند کرد با هرگونه اطلاعات نادرست یا لابیگری صنعت مقابله کنند. در حال حاضر، این کمپین بهروزرسانیهای مکررتری را در انجمن دیسکورد خود و کانالهای رسانههای اجتماعی منتشر خواهد کرد.