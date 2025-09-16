بررسی AirPods Pro 3: یک به‌روزرسانی مهم برای بهترین هدفون‌های اپل

اگر در حال حاضر یک جفت AirPods را تمام روز استفاده نمی‌کنید، جدیدترین مجموعه ویژگی‌های اپل ممکن است شما را متقاعد به انجام این کار کند. آخرین مدل، AirPods Pro 3 ($249)، جامع‌ترین به‌روزرسانی اپل برای بهترین مجموعه هدفون‌هایش است. ویژگی‌های جدید و چشمگیر مانند ترجمه زنده و حسگر ضربان قلب توجه زیادی را به خود جلب خواهند کرد، اما ارتقاء به حذف نویز فعال (ANC) و افزایش قابل توجه در کیفیت صدا نباید نادیده گرفته شوند. و با بهبود قابل توجه در عمر باتری، این شرکت اکنون قدرت کافی را برای استفاده از این AirPods برای یک روز کاری کامل فراهم می‌کند. نکته مهم این است که اپل توانست همه این کارها را بدون افزایش قیمت انجام دهد.

AirPods Pro 3 همچنین بسیاری از ویژگی‌های مشابهی را دارد که AirPods Pro 2 را به یک گزینه قانع‌کننده برای کاربران آیفون تبدیل کرده است. این موارد شامل ابزارهای قوی سلامت شنوایی، دسترسی بدون هندزفری به سیری، تعاملات اعلانی مبتنی بر اشاره، اشتراک‌گذاری صدا با مجموعه دیگری از AirPods، تنظیمات ساده‌تر و موارد دیگر است.

از آنجایی که قبلاً به طور مفصل به همه این موارد پرداخته‌ام، و از آنجایی که لیست طولانی از به‌روزرسانی‌ها در AirPods Pro 3 وجود دارد، تصمیم گرفته‌ام که در این بررسی عمدتاً بر ابزارهای جدید تمرکز کنم. اما نباید مجموعه جامع ویژگی‌هایی را که AirPods Pro در طول سال‌ها جمع‌آوری کرده است، نادیده بگیرید، به خصوص وقتی در نظر بگیرید که اپل چگونه به یافتن راه‌های جدیدی برای استقرار تراشه H2 خود ادامه می‌دهد.

تغییرات طراحی در AirPods Pro 3

با یک نگاه گذرا، احتمالاً متوجه تغییرات طراحی در AirPods Pro 3 نخواهید شد. این شرکت شکل این هدفون‌های کوچکتر را تغییر داده است تا با هندسه کانال گوش برای تناسب راحت‌تر و ایمن‌تر هماهنگ شود. البته، شما همچنین با بررسی دقیق‌تر متوجه سنسور ضربان قلب جدید نصب شده خواهید شد که سطح قبلاً خالی AirPods Pro 2 را پوشش می‌دهد. با این حال، هنگامی که سرگوشی‌های جدید تزریق شده با فوم را از آخرین مدل جدا می‌کنید، واضح‌ترین تفاوت بین نسخه‌های نسل دوم و سوم را خواهید دید.

در AirPods Pro 2، توری محافظ درایور همسطح با سطح محفظه اصلی قرار داشت. اکنون، با یک جزء نازل مانند که بسیاری از رقبا استفاده می‌کنند، از بقیه هدفون بیرون آمده است. اپل همچنین زاویه درایورها را اصلاح کرده است، بنابراین صدا به جای اینکه به اندازه قبل از طرفین منعکس شود، مستقیماً به گوش شما می‌تابد. به این ترتیب، مقایسه جانبی AirPods Pro 3 و AirPods Pro 2 به شما نشان می‌دهد که سرگوشی‌ها در جهت‌های کمی متفاوت قرار دارند.

همچنین تفاوت‌های بصری در قاب شارژ AirPods Pro 3 وجود دارد. مانند AirPods 4 در سال گذشته، اپل دکمه جفت‌سازی بلوتوث را به طور کامل حذف کرده است. اکنون برای فعال کردن آن عملکرد، در حالی که AirPods Pro در قاب خود هستند، دو بار روی جلوی قاب نزدیک LED ضربه می‌زنید. علاوه بر این، درست مانند AirPods 4، LED اکنون پنهان است، بنابراین وقتی روشن نیست، نقطه را نمی‌بینید. این یک چیز کوچک است، اما همانطور که در مدل‌های سال گذشته متوجه شدم، سطح قاب را تمیزتر نشان می‌دهد.

یک نکته سریع در مورد تناسب

Billy Steele for Engadget

به لطف منحنی‌های اصلاح شده AirPods Pro 3 و سرگوشی‌های پر شده از فوم، اپل این مدل را "بهترین AirPods مناسب تا کنون" می‌نامد. در حالی که فکر می‌کنم این درست است، معتقدم که عادت کردن به تناسب جدید کمی زمان می‌برد - به خصوص اگر قبلاً AirPods Pro 2 را استفاده کرده‌اید.

اولاً، سرگوشی‌های جدید احساس بسیار متفاوتی دارند و کانال گوش شما را به روشی کامل‌تر از سرگوشی‌های سیلیکونی Pro 2 می‌بندند. اگر قبلاً از سرگوشی‌های فومی استفاده کرده‌اید، می‌دانید که آنها انزوای نویز غیرفعال بهتری نسبت به همتایان سیلیکونی خود ارائه می‌دهند، و این در اینجا نیز صادق است. در واقع، ممکن است لازم باشد یک سایز کوچکتر را برای یافتن راحت‌ترین تناسب با AirPods Pro 3 انتخاب کنید. به عنوان مثال، من معمولاً از سرگوشی‌های سایز متوسط استفاده می‌کنم، اما در اینجا خیلی تنگ به نظر می‌رسیدند. پس از تعویض آنها با سایز کوچک، شروع کردم به درک اینکه چرا اپل از تعریف و تمجید از تناسب به‌روز شده دست برنمی‌دارد.

ANC ارتقا یافته و تأثیر آن بر سایر ویژگی‌ها

در طول دو نسل اول AirPods Pro، اپل قبلاً گام‌های بزرگی در زمینه حذف نویز فعال برداشته بود. اما با AirPods Pro 3، این شرکت تلاش‌های خود را چندین برابر افزایش داد. میکروفون‌های فوق‌العاده کم‌صدا با صدای محاسباتی پیشرفته ترکیب می‌شوند تا صدای پس‌زمینه بیشتری را خاموش کنند. سرگوشی‌های جدید تزریق شده با فوم نیز نقش مهمی در اینجا ایفا می‌کنند، زیرا انزوای نویز غیرفعال بیشتری را ارائه می‌دهند. این سه‌گانه بهبود به اپل اجازه داد تا طیف بیشتری از نویز را پوشش دهد، از جمله فرکانس‌های بالاتر مانند صدای انسان.

در هفته گذشته، چندین بار پیش آمده است که AirPods Pro 3 را در گوشم داشتم و نمی‌توانستم صدای کسی را که درست کنارم صحبت می‌کرد بشنوم. در واقع، اپل می‌گوید آخرین مدل دو برابر AirPods Pro 2 و چهار برابر AirPods Pro اصلی نویز را حذف می‌کند. بدیهی است که من راهی برای کمیت‌سازی آن ندارم، اما می‌توانم به شما بگویم که عملکرد ANC در این مدل جدید به طور محسوسی قوی‌تر از قبل بود.

مهر و موم بهبود یافته‌ای که سرگوشی‌های AirPods Pro 3 ارائه می‌دهند، به دقیق‌تر شدن تنظیمات ANC اپل کمک می‌کند. این به سیستم حذف نویز فعال اجازه می‌دهد تا پایه و اساس چندین ویژگی دیگر این شرکت مانند تست شنوایی، ترجمه زنده و موارد دیگر باشد. برای تست شنوایی، اکنون می‌توانید در محیط‌های کمی پر سر و صداتر باشید بدون اینکه سیری از شما بخواهد به مکانی آرام‌تر نقل مکان کنید. و با ترجمه زنده، ANC صدای شخصی را که با او صحبت می‌کنید کاهش می‌دهد تا بتوانید روی سیری که نقش مترجم را بازی می‌کند، تمرکز کنید.

ترجمه زنده در AirPods Pro 3

Billy Steele for Engadget

در WWDC، اپل اعلام کرد که ترجمه زنده به Phone، FaceTime و Messages در iOS 26 خواهد آمد. در آن زمان هیچ اشاره‌ای به اینکه به AirPods می‌آید وجود نداشت. به رویداد iPhone 17 بروید و ترجمه زنده به راحتی یکی از هیجان‌انگیزترین ویژگی‌های جدید اعلام شده برای AirPods Pro 3 بود، زیرا به کاربر این امکان را می‌دهد که مکالمات حضوری را با هدفون‌های اپل ترجمه کند.

گوگل سال‌هاست که ترجمه بی‌درنگ را در Pixel Buds ارائه می‌دهد، بنابراین اپل در اینجا بسیار دیر به بازی آمده است. با این حال، AirPods Pro 3 از تراشه H2 خود به روش‌های مختلفی استفاده می‌کند و اکنون Isolation Voice، ANC و میکروفون‌های پرتوفرمی را برای فعال کردن ترجمه زنده ترکیب می‌کند. علاوه بر این، می‌توانید آن را روی خود هدفون‌ها فعال کنید (روی هر دو ساقه فشار داده و نگه دارید)، از سیری بخواهید آن را شروع کند یا دکمه Action iPhone را برای انجام این کار تنظیم کنید.

وقتی ترجمه زنده شروع می‌شود، ANC وارد عمل می‌شود تا نویز محیط را خفه کند و حجم صدای شخصی را که با او صحبت می‌کنید کاهش دهد. هر دو کار انجام می‌شوند تا بتوانید به وضوح ترجمه سیری را از طریق AirPods خود بشنوید. سیری هنگامی که سطح صدای محیط بسیار زیاد است به شما هشدار می‌دهد و از شما می‌خواهد به مکانی آرام‌تر بروید تا بتواند صدای گوینده را بهتر بشنود.

ترجمه زنده به خوبی کار کرد، حداقل برای آزمایش‌های اسپانیایی به انگلیسی و فرانسوی به انگلیسی من. به علاوه، یک رونویسی بی‌درنگ در برنامه Translate قابل مشاهده است تا بتوانید آن را به شخصی که با او چت می‌کنید نشان دهید - عنصری که برای سفرهای بین‌المللی مفید خواهد بود. فقط بدانید که اگر به تلفن خود نیز نگاه می‌کنید، ترجمه را قبل از اینکه صدا از طریق AirPods شما بیاید، در آنجا خواهید دید. این تعجب آور نیست زیرا پردازش توسط iPhone متصل انجام می‌شود، اما دیدن نسخه انگلیسی درست قبل از شنیدن آن کمی گیج کننده بود.

برای اینکه ترجمه زنده کار کند، باید Apple Intelligence را روی یک iPhone سازگار فعال کنید. این ابزار از هوش مصنوعی اپل برای ترجمه معانی عبارات استفاده می‌کند تا جملات دارای متن مناسب باشند. این ویژگی در هر AirPods که دارای تراشه H2 در داخل خود باشد، از جمله AirPods Pro 2 و AirPods 4 با ANC نیز در دسترس خواهد بود. شما باید مدل‌های زبان مختلف را نیز قبل از شروع کار دانلود کنید. اپل توضیح می‌دهد که این دانلودها برای استفاده آفلاین مورد نیاز هستند، اما سیری از من خواست که این کار را برای استفاده از ترجمه زنده حتی زمانی که وصل بودم انجام دهم. در نهایت، فقط پنج زبان در زمان عرضه پشتیبانی می‌شوند: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی و اسپانیایی. اپل می‌گوید ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای و چینی (ساده شده) اواخر امسال عرضه می‌شوند.

ردیابی ضربان قلب سرانجام فرا می‌رسد

Billy Steele for Engadget

اپل پس از اولین رونمایی از قابلیت‌های حسگر ضربان قلب در Powerbeats Pro 2، اکنون آن را به AirPods Pro 3 می‌آورد. مانند مدل Powerbeats، داده‌های ضربان قلب از AirPods را می‌توان از طریق برنامه Fitness خود اپل علاوه بر سایر برنامه‌های تمرینی مانند Nike Run Club، Runna، Ladder و Peloton به دست آورد. اساساً، اگر برنامه‌ای با Powerbeats Pro 2 کار می‌کند، باید با AirPods Pro 3 کار کند و باید این کار را تا زمان عرضه آن هدفون‌ها انجام دهد. مثل همیشه، انتظار دارم که ادغام‌های بیشتری در آینده اعلام شود، بنابراین اگر برنامه مورد علاقه شما در گذشته با تجهیزات اپل کار کرده است اما هنوز از AirPods Pro 3 پشتیبانی نمی‌کند، وحشت نکنید.

من منحصراً فناوری حسگر ضربان قلب جدید را در AirPods Pro 3 با برنامه Fitness اپل آزمایش کردم. من صاحب یک Apple Watch هستم و بیشتر آمار من در آنجا قرار دارد. در مورد Watch، اگر در طول تمرین از آن و همچنین AirPods Pro 3 استفاده می‌کنید، نیازی نیست نگران جریان‌های متضاد اطلاعات ضربان قلب باشید. اپل توضیح داد که دستگاه‌هایش با هم کار می‌کنند تا جریان‌های متعددی از داده‌ها را برای پوشش بهتر فعالیت شما ارائه دهند. علاوه بر این، اگر در طول یک جلسه Apple Watch خود را نپوشید، برنامه Fitness از داده‌های جمع‌آوری شده از AirPods Pro 3 برای ثبت آمار حلقه‌های Move، Exercise و Stand شما استفاده می‌کند.

در طول این بررسی، من از AirPods Pro 3 برای نظارت بر ضربان قلب خود عمدتاً در طول پیاده‌روی‌های بیرون از منزل استفاده کردم. اگرچه این هدفون‌ها در واقع از 50 تمرین مختلف در برنامه Fitness پشتیبانی می‌کنند، اما HIIT، یوگا و قایقرانی از جمله گزینه‌های موجود هستند. حتی می‌توانید یک جلسه را در محدوده تیراندازی با کمان پیگیری کنید.

معیارهای ضربان قلب زنده را در صفحه تمرین در کنار آماری مانند زمان و مسافت خواهید دید و میانگین ضربان قلب شما در خلاصه تمرین پس از اتمام نمایش داده می‌شود. اطلاعات ضربان قلب نیز با Live Activities در صفحه قفل نمایش داده می‌شود و با یک ضربه روی نماد در Dynamic Island در دسترس است. تا کنون، من با رها کردن Watch خود در خانه و تکیه صرفاً بر AirPods Pro 3 با هیچ مشکلی مواجه نشده‌ام. این هدفون‌ها یک جریان ثابت از داده‌ها را به برنامه Fitness ارائه می‌دهند.

کیفیت صدای AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 (چپ) در مقابل AirPods Pro 2 (راست). Billy Steele for Engadget

بهبود کیفیت صدا در AirPods Pro 3 منحصراً به دلیل درایورها/مبدل‌های جدید آن نیست. اگرچه این اجزا در این نسل اصلاح شده‌اند، اما بزرگترین گام‌های اپل در بخش صوتی نیز به لطف افزایش جریان هوا در داخل هدفون‌ها است. این شرکت یک معماری صوتی چند پورت جدید برای کنترل بهتر هوایی که صداها را به داخل گوش می‌رساند، توسعه داده است. این به اپل اجازه داد تا به طور قابل توجهی پاسخ بیس را بهبود بخشد و در عین حال صحنه صوتی گسترده‌تر و وضوح صدای افزایش یافته را ارائه دهد.

با این همه هوایی که باید در اطراف حرکت کند، اپل مجبور شد درایورهای خود را برای این کار تنظیم کند، اما همچنین مطمئن شود که تنظیمات آن تمام فرکانس‌های مورد نیاز را به اندازه کافی پوشش می‌دهد. اما این مبدل‌ها همان اندازه AirPods Pro 2 باقی می‌مانند. همانطور که اشاره کردم، اپل نیز زاویه آنها را دوباره پیکربندی کرد تا اکنون صدا را مستقیماً به داخل کانال گوش بتابانند. ممکن است به یاد داشته باشید که تنظیم زاویه نیز بخشی از استراتژی این شرکت برای بهبود کیفیت صدا در AirPods 4 بود.

بهبودی که ابتدا می‌شنوید به سبک موسیقی‌ای که انتخاب می‌کنید بستگی دارد. چیزی با درام‌های بزرگ و پرطنین مانند "my mind is a mountain" از Deftones انتخاب کنید و بلافاصله متوجه بیس گرم‌تر و پرطنین‌تر خواهید شد. یک آهنگ مانند "True Believer" از Hayley Williams را انتخاب کنید و برداشت اولیه شما احتمالاً کیفیت صدای بهبود یافته خواهد بود. و اگر آهنگی مانند "Dangerous" از Sleep Token را انتخاب کنید که اتمسفری‌تر است، حس خوبی از صحنه صوتی گسترده خواهید داشت.

اغلب شرکت‌های صوتی ادعاهایی در مورد بهبود کیفیت صدا می‌کنند که به آنچه من واقعاً می‌شنوم ترجمه نمی‌شود. با AirPods Pro 3، تمام اظهارات اپل نه تنها صادق هستند، بلکه بهبودهای آشکار و قابل مشاهده هستند.

کیفیت تماس و عملکرد صدا

حالت شفافیت بهترین در کلاس اپل سال‌هاست که یکی از موارد مورد علاقه من در مورد AirPods بوده است. هیچ شرکت دیگری نمی‌تواند صدای محیط را به گونه‌ای مدیریت کند که آنقدر واضح باشد که تقریباً انگار اصلاً هدفون ندارید. اپل می‌گوید با AirPods Pro 3، اوضاع را حتی بیشتر پیش برده و صدای شما و صدای اطرافیانتان را "طبیعی‌تر و پر جنب و جوش‌تر" می‌کند. این شرکت به طور خاص به Hearing Aid و Live Translation به عنوان زمینه‌هایی اشاره می‌کند که این حالت شفافیت تنظیم شده در آنها کمک خواهد کرد، اما همچنین باعث تقویت تماس‌های صوتی و تصویری نیز خواهد شد.

از آنجایی که اپل در بازگرداندن صدای شما از طریق AirPods Pro 3 و سایر مدل‌های AirPods دارای قابلیت شفافیت به خوبی عمل می‌کند، هرگز احساس نمی‌کنید که نیاز به بلندتر صحبت کردن دارید تا صدای خود را در تماس‌ها بشنوید. به شما امکان می‌دهد آرام باشید و به طور معمول صحبت کنید و یک روز تماس‌های Zoom را بسیار کم خسته‌کننده می‌کند.

AirPods Pro 3 از ضبط صدای با کیفیت استودیو جدید اپل نیز پشتیبانی می‌کند. این ویژگی که با iOS 26 ارائه می‌شود، به شما امکان می‌دهد کلیپ‌های صوتی با کیفیت بالاتری را در برنامه‌هایی مانند Camera، Voice Memos، Messages، FaceTime و هر نرم افزار دارای CallKit ضبط کنید. و هنگام ضبط ویدیو با آیفون، اکنون می‌توانید به سرعت AirPods را به عنوان منبع صوتی اصلی انتخاب کنید. این هدفون‌ها می‌توانند به عنوان یک میکروفون یقه ای با صدای دریافتی نزدیک‌تر به دهان شما عمل کنند.

عمر باتری AirPods Pro 3

Billy Steele for Engadget

اپل حتی با وجود تمام ویژگی‌های جدید، توانسته است عمر باتری AirPods Pro را افزایش دهد. با فعال بودن ANC، اکنون می‌توانید تا هشت ساعت استفاده با یک بار شارژ داشته باشید - دو ساعت بیشتر از AirPods Pro 2. این بدان معناست که شما می‌توانید مدل جدید را برای یک روز کامل کاری بدون نیاز به شارژ کردن آن بپوشید. علاوه بر این، اپل می‌گوید که اگر از حالت شفافیت با ویژگی Hearing Aid استفاده می‌کنید، AirPods Pro 3 تا 10 ساعت دوام خواهد داشت.

تا کنون، من دلیلی ندارم که فکر کنم اپل در مورد عمر باتری AirPods Pro 3 اغراق کرده است. من هنوز یک آزمایش کامل تخلیه باتری انجام نداده‌ام زیرا در تلاش برای امتحان کردن تمام ویژگی‌های جدید در زمان‌های مختلف در چند روز گذشته تمرکز داشته‌ام. با این حال، این بررسی را اواخر این هفته با نتایج آزمایش باتری خود به روز خواهم کرد.

اگر متوجه شدید که هشت ساعت وعده داده شده هنوز کافی نیست، یک استراحت پنج دقیقه‌ای در قاب برای یک ساعت استفاده کافی است. این مدت زمان کافی است تا یک تمرین سریع یا یک تماس را در زمانی که نیاز دارید کارها را بدون هندزفری انجام دهید، انجام دهید. یک نکته مهم در مورد قاب وجود دارد. با وجود زمان استفاده طولانی‌تر در خود هدفون‌ها، عمر باتری کل، از جمله قاب، از 30 ساعت قبلی به 24 ساعت کاهش می‌یابد. همچنین یک تراشه باند فوق‌العاده گسترده (U2) جدید در قاب شارژ وجود دارد که اپل می‌گوید مسافت Precision Find My را در مقایسه با نسخه قبلی یک و نیم برابر افزایش داده است.

رقابت

از آنجایی که "AirPods معمولی" اکنون ANC را ارائه می‌دهند، رقبای اصلی اپل برای AirPods Pro 3 از درون خط تولید خود این شرکت می‌آیند. AirPods 4 با ANC تناسب نوع باز را ارائه می‌دهند، حتی اگر توانایی‌های چشمگیری در مسدود کردن نویز داشته باشند، بنابراین ممکن است برای کسانی که دوست ندارند هدفون‌ها به داخل کانال گوششان بچسبند راحت‌تر باشند. شما نیز ترجمه زنده را در آنجا دریافت خواهید کرد، اما نمی‌توانید به ردیابی ضربان قلب و مجموعه ابزارهای سلامت شنوایی اپل دسترسی داشته باشید. این ممکن است برای کسانی که می‌خواهند در هزینه صرفه‌جویی کنند مهم نباشد، زیرا AirPods 4 با ANC 179 دلار در مقابل 249 دلار برای AirPods Pro 3 قیمت دارند.

همه AirPods واقعاً یک مجرای برای اکوسیستم اپل هستند، بنابراین اگر مشکلی با از دست دادن برخی از ادغام‌های iPhone و ویژگی‌های خاص ندارید، جایگزین‌های ارزشمندی وجود دارد. WF-1000XM5 سونی همچنان یک جک همه‌کاره باقی مانده است و مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد که شاید فقط اپل بتواند با آن رقابت کند. تفاوت در این است که ابزارهای سونی هم با iOS و هم با Android کار می‌کنند. Bose QuietComfort Ultra Earbuds نسل دوم بهترین گزینه برای قابلیت‌های حذف نویز خالص هستند و اگر خواهان صدای بکر هستید، FoKus Rex5 از Noble Audio را در نظر بگیرید.

نتیجه گیری

AirPods Pro 3 بزرگترین به‌روزرسانی برای خط تولید هدفون‌های اپل در سال‌های اخیر است. مجموع ارتقاء‌های این شرکت در اینجا مهم‌تر از تصمیم برای آوردن نهایی ANC به AirPods "معمولی" در سال گذشته است. ترکیب ANC دقیق‌تر، کیفیت صدای بهبود یافته، ردیابی ضربان قلب، ترجمه زنده و عمر باتری طولانی‌تر چیزهای زیادی برای کاوش است. و این حتی حساب کردن طراحی مجدد و سرگوشی‌های جدیدی که تناسب ایمن‌تری را ارائه می‌دهند، نیست، دو موردی که مستقیماً به یکی از انتقادهای اصلی از مدل‌های قبلی AirPods می‌پردازند.

اگر تاریخ اخیر نشانه‌ای باشد، این شرکت به اضافه کردن ویژگی‌های جدید به این نسخه نسل سوم ادامه خواهد داد. من بسیار شک دارم که اپل از بهره برداری از قدرت تراشه H2 دست کشیده باشد، بنابراین تازه شروع کرده است که AirPods Pro 3 چه کاری می‌تواند انجام دهد.