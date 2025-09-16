شارژر جدید آیفون اپل به صورت پویا بین 40 و 60 وات جابجا می‌شود

اگر یک شارژر قدرتمند تلفن در کوچکترین اندازه ممکن می خواهید، اپل پاسخ را دارد - اما یک معامله وجود دارد. شارژر جدید این شرکت، آداپتور برق پویا 40 واتی، اولین شارژری است که از پروتکل USB PD 3.2 AVS (منبع ولتاژ قابل تنظیم) پشتیبانی می کند، بنابراین می تواند تا 60 وات برسد، اما فقط برای مدت زمان محدود. این دستگاه برای کار با مدل های جدید آیفون 17 این شرکت با سرعت شارژ سریعتر از آیفون های قبلی طراحی شده است.

حمل شارژرهای سنگین به خصوص آزار دهنده من است، بنابراین آداپتور برق پویا با ردپایی که خیلی بزرگتر از کوچکترین شارژرهای 40 واتی نیست، متمایز است. با AVS، می تواند سطح قدرت خاصی را ارائه دهد که برای نیازهای یک دستگاه معین در زمان های خاصی از چرخه شارژ آن ایده آل است. برای این منظور، می تواند تا 60 وات برسد، اما فقط برای یک دوره زمانی محدود حدود 18 دقیقه، طبق گفته یک آزمایش کننده.

"با قدرت پویا، شما بسیاری از مزایای شارژرهای با وات بالاتر را در یک فاکتور فرم فشرده و جیبی دریافت می کنید." اپل در توضیحات محصول توضیح می دهد. "برای شارژ سریعتر، [آن را] با مدل های آیفون 17 (50 درصد باتری در حدود 20 دقیقه) یا آیفون ایر (50 درصد باتری در حدود 30 دقیقه) جفت کنید."

با شاخک های تاشو، به راحتی در یک جیب سر می خورد و مانند شارژرهای معمولی 60 واتی شما را سنگین نمی کند. به عنوان مثال، شارژر محبوب Nano II 65W GaN انکر یکی از گزینه های کوچکتر موجود است، اما هنوز حدود دو برابر اندازه مدل جدید اپل است. با این حال، به دلیل زمان محدود در وات های بالاتر، برای شارژ لپ‌تاپ‌ها مانند برخی از مدل‌های شخص ثالث مناسب نخواهد بود. مسئله دیگر قیمت است: آداپتور برق پویا 40 واتی 40 دلار هزینه دارد، تقریباً دو برابر بیشتر از شارژر 65 واتی انکر.