اسنپ در حال ارتقاء نرمافزاری است که عینکهای واقعیت افزوده آن را تغذیه میکند، زیرا خود را برای اولین نسخه غیر توسعهدهنده "Specs" خود در سال آینده آماده میکند. آخرین بهروزرسانی Snap OS شامل یک مرورگر وب بهبود یافته و همچنین امکان مرور ویدیوهای Spotlight در AR است.
این شرکت مدتهاست که گفته است یکی از اهداف آن برای عینکهای AR این است که مردم زمان کمتری را به خیره شدن به تلفنهای خود بگذرانند. اسنپ هنوز به طور کامل به این هدف دست نیافته است، اما Snap OS شروع به دریافت ویژگیهای بیشتری میکند که میتواند به این شرکت در رسیدن به آن کمک کند.
این شرکت مرورگر را در Snap OS دوباره طراحی کرده است تا جابهجایی بین سایتها و تغییر اندازه پنجرهها به نسبتهای مختلف را آسانتر کند. همچنین سریعتر و کارآمدتر است و امکان تماشای حدود 40 دقیقه پخش ویدیوی مداوم را فراهم میکند. (نسخه فعلی Spectacles حدود 45 دقیقه عمر باتری دارد.) صحبت از ویدیو، Spectacles همچنین یک لنز اختصاصی برای مرور Spotlight، پلتفرم ویدیویی کوتاه اسنپچت، دریافت میکند. همچنین یک لنز گالری جدید وجود دارد که به شما امکان میدهد عکسهایی را که با دوربین داخلی عینک گرفتهاید، پیشنمایش کنید و به سرعت با حرکات دست آنها را مرور کنید.
این بهروزرسانی یک سال پس از آن ارائه میشود که شرکت برای اولین بار عینکهای AR خود را که تا حدودی عجیب به نظر میرسیدند، به نمایش گذاشت. از آن زمان، صدها توسعهدهنده با این دستگاه آزمایش کردهاند و لنزهای AR خود را برای این پلتفرم ایجاد کردهاند. اما این تجربیات تاکنون دسترسی بسیار محدودی داشتهاند، زیرا این شرکت فقط Spectacles AR خود را در اختیار توسعهدهندگانی قرار داده است که مایل به پرداخت هزینه اشتراک گرانقیمت هستند. اما این وضعیت قرار است در سال 2026 تغییر کند، زمانی که اسنپ اعلام کرد که شروع به فروش یک جفت عینک کوچکتر، سبکتر و توانمندتر خواهد کرد.
این شرکت هنوز جزئیاتی در مورد فاکتور طراحی مجدد یا تواناییهای "Specs" را فاش نکرده است. اما نسخه جدید Snap OS نشان میدهد که شرکت در تلاش است تا پلتفرم AR خود را مفیدتر کند.
جیم لنزون، مدیرعامل شرکت مادر انگجت، یاهو، در 12 سپتامبر 2024 به هیئت مدیره اسنپ پیوست. هیچکس خارج از تیم تحریریه انگجت در پوشش ما از این شرکت هیچگونه اظهارنظری ندارد.