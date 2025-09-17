کاربران رایگان Spotify سرانجام می توانند بلافاصله به هر آهنگ گوش دهند

باید چیزی در آب HQ Spotify وجود داشته باشد. کمتر از یک هفته پس از تحویل صدای بدون افت کیفیت طولانی مدت وعده داده شده، این شرکت یک هدیه دیگر دارد. شنوندگان رایگان سرانجام می توانند به هر آهنگی که می خواهند گوش دهند. شاید پس از ارتقاء Premium، Spotify متوجه شده باشد که می تواند بدون از دست دادن مشترکین، یک مزیت رایگان اضافه کند.
حسابهای Spotify در طرح رایگان اکنون میتوانند هر آهنگی را انتخاب کرده و بلافاصله به آن گوش دهند. قبلاً، این برای مشترکین Premium دیوارهکشی شده بود. افراد غیر پرداختی باید یک آلبوم یا لیست پخش را به هم بزنند تا آهنگی که میخواهند بشنوند ظاهر شود. و محدودیتهای ردیف رایگان به این معنی بود که ممکن است مدتی منتظر بمانید تا به آن برسید.
اکنون می توانید با جستجو، انتخاب آن در یک آلبوم یا لیست پخش، یا ضربه زدن روی یک آهنگ مشترک، هر آهنگی را که می خواهید انتخاب کنید. این ویژگی از امروز در سطح جهانی عرضه می شود. با این حال، محدودیتهای دیگر طرح رایگان تغییری نکردهاند، بنابراین باید به تبلیغات گوش دهید و انتخاب پرشهای محدود خود را عاقلانه انتخاب کنید.
ویژگیهای از قبل موجود در ردیف رایگان Spotify شامل توصیههای شخصی، جلد آلبوم لیست پخش با هوش مصنوعی و "لیستهای روزانه" است. اگر می توانید بدون صدای hi-fi، پخش آفلاین یا گوش دادن بدون تبلیغات زندگی کنید، منظره از صندلی های ارزان بهتر از همیشه است.