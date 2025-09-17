باتری مغناطیسی انکر را با تخفیف حداکثر ۴۲ درصدی تهیه کنید

چه قصد داشته باشید گوشی جدید آیفون ایر را تهیه کنید یا فقط به مقداری انرژی بیشتر برای آیفون فعلی خود نیاز داشته باشید، یک پاور بانک MagSafe یک وسیله جانبی ضروری است. خوشبختانه، انکر هم تعدادی از مدل های مورد علاقه ما را تولید می کند و هم در حال حاضر تخفیف های عالی برای این نوع وسایل دارد. یکی از مقرون به صرفه ترین ها، Anker 622 Magnetic Battery است که ۴۲ درصد تخفیف خورده و قیمت آن در حال حاضر به ۲۸ دلار رسیده است. این تخفیف قابل توجه در فروشگاه آنلاین انکر نیز با یک کد کوپن که توسط شرکت ارائه می شود، در دسترس است. این مدل دارای ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت، آهنرباهای قوی و طراحی باریکی است که حتی شامل یک پایه تاشو نیز می شود.

انکر می گوید که باتری مغناطیسی 622 می تواند یک آیفون 16 یا 16 پرو خاموش را تا کمی بیش از 80 درصد و یک آیفون 16 پرو مکس را تا کمی بیش از 60 درصد شارژ کند. در بررسی عملی شارژر قابل حمل، ما از پایه مغناطیسی که به زاویه 30 درجه باز می شود، خوشمان آمد. کاربران می توانند در حین شارژ، تلفن خود را به حالت عمودی یا افقی بچرخانند.

Anker 622 یک شارژر قدیمی تر است، بنابراین هنگام شارژ بی سیم حداکثر 7.5 وات خروجی می دهد. اگر نیاز دارید باتری خود را سریعتر از این پر کنید، ممکن است بخواهید یکی از پاوربانک های جدیدتر Qi2 را انتخاب کنید. اگرچه یک پاوربانک Qi2 مسلماً هزینه بیشتری خواهد داشت، اما برخی از مدل های مورد علاقه ما در حال حاضر تخفیف های عالی دارند.

پاوربانک فوق العاده باریک 10000 میلی آمپر ساعتی انکر می تواند یک آیفون 16 پرو را به لطف شارژ بی سیم 15 واتی دارای گواهی Qi2، تنها در 26 دقیقه تا 50 درصد شارژ کند. در حال حاضر 25 درصد تخفیف خورده است و قیمت آن از 80 دلار به 60 دلار کاهش یافته است. طراحی بسیار ساده ای دارد و به جای پایه، نمایه باریکی را انتخاب کرده است.

اگر مدلی با پایه را ترجیح می دهید و ایده صفحه نمایشی را دوست دارید که میزان شارژ باقیمانده پاوربانک شما را نشان می دهد، پس پاوربانک 10000 میلی آمپر ساعتی انکر با صفحه نمایش هوشمند و پایه تاشو را بررسی کنید. در بررسی بهترین پاوربانک ها، این انتخاب برتر ما برای آیفون ها بود. این پاوربانک نه تنها شارژ بی سیم Qi2 را با توان 15 وات ارائه می دهد، بلکه هنگام استفاده از USB-C برای شارژ سریع، 27 وات نیز ارائه می دهد.

