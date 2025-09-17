iPad Air M3 اپل با تخفیف 150 دلاری دوباره به فروش می رسد

اگر در مورد خرید یک آیپد جدید مردد بوده اید، شاید اکنون زمان مناسبی برای تصمیم گیری باشد. iPad Air M3 اپل از 599 دلار به پایین ترین قیمت ثبت شده 450 دلار رسیده است. این تخفیف 25 درصدی شامل مدل 11 اینچی Wi-Fi می شود.

ما در بررسی خود به iPad Air M3 امتیاز 89 دادیم، تا حدودی به دلیل تراشه جدید آن. تراشه M3 به iPad Air این نسل نسبت به مدل M2، علیرغم عرضه کمتر از یک سال از هم، جهش بزرگی می دهد. به علاوه، حتی بدون تخفیف، گزینه مقرون به صرفه تری در بین طیف آیپدهای اپل است.

در واقع، ما iPad Air M3 را به عنوان انتخاب خود برای بهترین آیپد برای اکثر افراد نامیدیم. مگر اینکه قصد داشته باشید از iPad خود به عنوان یک کامپیوتر جایگزین استفاده کنید یا واقعاً یک صفحه نمایش عالی بخواهید، احتمالاً نیازی به iPad Pro ندارید. iPad Air M3 تعادل بسیار خوبی از ویژگی ها را با هزینه بسیار کمتری ارائه می دهد.

