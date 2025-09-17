اپل واچ سری 11 مجوز FDA را برای هشدارهای فشار خون دریافت کرد

رویداد «بسیار جذاب» اپل با شهادت‌های «دراماتیک سلامتی» از کاربران اپل واچ آغاز شد، سپس از یک ویژگی کلیدی جدید برای واچ سری 11 جدید رونمایی کرد: هشدارهای فشار خون. این عملکرد در آن زمان هنوز مجوز FDA را دریافت نکرده بود، اما اکنون همانطور که ابتدا توسط *بلومبرگ* گزارش شد و اپل آن را تأیید کرد، اعطا شده است. در نتیجه، طبق گزارش‌ها، این ویژگی از 19 سپتامبر، همزمان با عرضه Watch 11 و Ultra Watch 3، در 150 کشور در دسترس کاربران خواهد بود.

هشدارهای فشار خون می توانند به تشخیص فشار خون (فشار خون بالا) کمک کنند، وضعیتی بالقوه خطرناک که بیش از یک میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. این ویژگی متکی به سنسور نوری قلب ساعت است، اما اکنون از یک الگوریتم جدید یادگیری ماشین استفاده می کند که از مطالعه ای شامل بیش از 100000 شرکت کننده نیز برای جستجوی فشار خون بالا استفاده می کند. این ویژگی در پس زمینه یک دوره یک ماهه برای جستجوی الگوهای مرتبط با فشار خون کار می کند. برخلاف دستگاه‌هایی که «فشار خون خاص شما را اندازه‌گیری می‌کنند»، فقط به کاربران می‌گوید که ممکن است خطری وجود داشته باشد.

سال گذشته، اپل مجوز FDA را برای عملکرد «سمعک بدون نسخه» خود دریافت کرد که «نسل دوم AirPods Pro» را به سمعک های OTC برای افراد مبتلا به کم شنوایی خفیف تا متوسط ​​تبدیل می کند. یکی دیگر از ویژگی های اخیرا تایید شده «تشخیص آپنه خواب» است. با این حال، این شرکت در حال حاضر به دلیل ویژگی بازطراحی شده نظارت بر اکسیژن خون اپل واچ با «شکایتی روبرو است».

تصحیح، 15 سپتامبر 2025، 10:27 صبح به وقت ET: این مقاله و عنوان آن در اصل بیان می کردند که اپل واچ تاییدیه FDA را برای ویژگی جدید هشدارهای فشار خون دریافت کرده است. این دستگاه مجوز FDA را دریافت کرده است که در مقایسه با تاییدیه FDA، سطح پایین تری از مجوز است. ما بابت این اشتباه عذرخواهی می کنیم.