آمازون ممکن است از دستگاه‌های جدید Echo و Kindle در 30 سپتامبر رونمایی کند

آمازون یک رویداد مطبوعاتی را برای 30 سپتامبر ساعت 10 صبح به وقت ET برنامه ریزی کرده است. پانوس پانای، که رهبری تیم دستگاه ها و خدمات شرکت را بر عهده دارد، در آنجا حضور خواهد داشت. این به شدت نشان می دهد که آمازون سخت افزار جدیدی را معرفی خواهد کرد.

ما دقیقاً نمی دانیم این شرکت چه چیزی را فاش می کند، اما یک سرنخ بزرگ داریم. دعوتنامه مطبوعاتی همچنین شامل یک تصویر ترکیبی از دستگاه های مختلف آمازون بود. به نظر می رسد اینها شامل یک کتابخوان الکترونیکی Kindle، یک Fire TV از نوعی و یک بلندگوی Echo است. اینها سه مورد از بزرگترین دسته بندی محصولات این شرکت هستند.

مدت زیادی از زمانی که یک Kindle سطح پایه جدید دریافت کرده‌ایم می‌گذرد، اگرچه آمازون اخیراً هم Scribe و هم Colorsoft را به‌روزرسانی کرد. همچنین این احتمال وجود دارد که این شرکت یک نسخه به روز شده از کتابخوان الکترونیکی Paperwhite را معرفی کند.

داستان مشابهی در مورد بلندگوهای Echo وجود دارد. این شرکت اخیراً Echo Dot و Echo Pop را به همراه Echo Show 8 به‌روزرسانی کرده است، اما نزدیک به پنج سال از زمانی که بلندگوی استاندارد Echo را دوباره طراحی کرد می‌گذرد. این احتمال وجود دارد که بلندگوهای این شرکت نوعی ادغام جدید با دستیار هوشمند Alexa+ داشته باشند.

چند سالی از زمانی که تعداد زیادی از Fire TV های جدید و استیک های پخش مرتبط را دریافت کرده ایم می گذرد، بنابراین ممکن است آنها نیز در دستور کار باشند. با این حال، آن قسمت از تصویر دعوت نامه کمی مبهم است و ممکن است در حال تبلیغ یک تبلت آینده باشد نه تلویزیون های جدید. در هر صورت، ما فقط چند هفته تا فهمیدن آن فاصله داریم.