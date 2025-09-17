اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده گفته است که ایالات متحده و چین به یک توافق چارچوب در مورد تیکتاک دست یافتهاند. بسنت در گفتگو با خبرنگاران در مادرید پس از دو روز مذاکره با همتایان چینی خود، گفت: "این بین دو طرف خصوصی است، اما در مورد شرایط تجاری توافق شده است." پرزیدنت ترامپ در یک پست Truth Social گفت که او در این جمعه با شی جین پینگ در مورد توافق احتمالی، از جمله موارد دیگر، صحبت خواهد کرد.
این پیشرفت پس از آن حاصل میشود که دولت ترامپ ممنوعیت تیکتاک را برای بار سوم در اوایل تابستان تمدید کرد و به این شرکت تا 17 سپتامبر فرصت داد تا فروش خود را انجام دهد یا با ممنوعیت در ایالات متحده روبرو شود. این اپلیکیشن محتوای ویدیویی کوتاه به دلیل مالکیت چینی شرکت مادرش، بایتدنس، با افزایش نظارت بر نگرانیهای امنیت ملی مواجه شد.
پرزیدنت ترامپ در آگوست 2020 یک دستور اجرایی صادر کرد که این اپلیکیشن را در ایالات متحده ممنوع کرد، مگر اینکه از بایتدنس جدا شود، اگرچه دادگاهها اجرای این دستور را متوقف کردند. در سال 2024، کنگره ایالات متحده قانون محافظت از آمریکاییها در برابر برنامههای کاربردی تحت کنترل دشمنان خارجی (PAFACA) را تصویب کرد که توسط رئیس جمهور وقت بایدن به قانون تبدیل شد. دولت ترامپ بارها اجرای این قانون را به امید اینکه توافقی برای یک تملک مستقر در ایالات متحده حاصل شود، به تأخیر انداخته است و این اپلیکیشن را در این مدت آنلاین نگه داشته است.
همانطور که مشخص است، به نظر میرسد این یک چارچوب برای چگونگی قرار گرفتن تیکتاک تحت نوعی کنترل ایالات متحده باشد، و نه یک توافق نهایی امضا شده. شرکتهایی از اوراکل تا مایکروسافت علاقه خود را به خرید تیکتاک ابراز کردهاند و رئیس جمهور به طور رسمی گفته است که اگر یک "شرکت بسیار آمریکایی" آن را بخرد، مشکلی ندارد. مشخص نیست که آیا مهلت 17 سپتامبر بار دیگر به تعویق خواهد افتاد یا خیر، اما نماینده تجاری ایالات متحده، جیمیسون گریر، روز دوشنبه گفت که برای امضای این توافق، ممکن است به یک تأخیر دیگر نیاز باشد.