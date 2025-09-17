Mac mini M4 اپل تا ۱۱۰ دلار تخفیف خورده است

کامپیوتر رومیزی Apple Mac mini M4 در حال حاضر از طریق آمازون با تخفیف به فروش می‌رسد. این باعث می‌شود قیمت نسخه پایه، با ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه، به ۴۹۹ دلار کاهش یابد. مدل با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه به ۶۸۹ دلار کاهش یافته است، که ۱۱۰ دلار تخفیف است. همچنین می توانید یکی را با ۲۴ گیگابایت رم با قیمت ۹۰۴ دلار تهیه کنید.

این مدلی است که در اواخر سال ۲۰۲۴ عرضه شد و نشان دهنده اولین طراحی مجدد اساسی محصول در ده سال بود. ما نسخه ای از این کامپیوتر را بررسی کردیم و آن را "به طرز تکان دهنده ای کوچک" و "فوق العاده قدرتمند" نامیدیم. واقعاً کوچک است و بیشتر شبیه یک جعبه پخش جریانی Apple TV است تا یک کامپیوتر رومیزی. در مجموع، اندازه آن پنج اینچ در پنج اینچ و ارتفاع آن دو اینچ است.

دو درگاه USB-C در جلو وجود دارد که بسیار کاربردی است. پشت کامپیوتر حتی پورت های بیشتری از جمله تاندربولت، HDMI و اترنت دارد. همانطور که از نامش پیداست، این دستگاه دارای تراشه سریع M4 است. این پردازنده به راحتی می تواند از پس کارهای محاسباتی معمولی مانند تماشای محتوا برآید، اما در فعالیت های خلاقانه مانند ساخت موسیقی و ویرایش ویدیو نیز عالی عمل می کند.

این کامپیوتر رومیزی شامل کارت خوان SD نیست که می تواند برای کسانی که به دنبال راهی آسان برای اضافه کردن فضای ذخیره سازی بیشتر هستند، یک مشکل بزرگ باشد. ما همچنین متوجه شدیم که فن هر از گاهی هنگام کار با حجم کاری سنگین، صدای زیادی تولید می کند. در غیر این صورت، این یک کامپیوتر تقریبا عالی (و دوست داشتنی) است.

