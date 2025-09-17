iOS 26 اکنون در دسترس است. در اینجا نحوه نصب آن بر روی آیفون خود را می توانید ببینید

پس از یک تابستان بهروزرسانیهای بتا، iOS 26 از راه رسیده است. تا زمانی که یک آیفون سازگار داشته باشید، میتوانید نرمافزار جدید را همین الان نصب کنید. به Settings > General > Software Update بروید و برای یک تحول Liquid Glass آماده شوید.
iOS 26 بزرگترین تغییر بصری اپل در نرمافزار خود از زمان iOS 7 را ارائه میدهد. (زمانی که طراحی تخت جانی آیو جایگزین طراحی اسکئومورفیک اسکات فورستال شد.) این بار، نرمافزار یک تم متریال نیمهشفاف را اتخاذ میکند: Liquid Glass. اگرچه این بازگشت به اسکئومورفیسم نیست، اما حس عمق را دوباره وارد میکند و یک شیشه مطبوع انکساری را شبیهسازی میکند. انتظار رنگها و جلوههای بصری را داشته باشید که به محیط روی صفحه خود پاسخ میدهند.
اپل به دلیل عجله نکردن با سر به سمت هوش مصنوعی از سوی کارشناسان صنعت مورد انتقاد قرار گرفته است. (یا حداقل با همان جنون جنونآمیز رقبای خود این کار را نکرده است.) این شرکت رویکرد سنجیدهتری را در پیش میگیرد و به تدریج آن را در نرمافزار خود ادغام میکند. افزودنیهای Apple Intelligence امسال شامل ترجمه زنده در پیامها، FaceTime و Phone است. هوش بصری همچنین فراتر از دوربین و به اسکرین شاتها گسترش مییابد. و Genmoji و Image Playground شما ممکن است کمتر... عجیب و غریب از نسخههای سال گذشته به نظر برسند.
حتی Apple Music یک ویژگی جدید هوش مصنوعی دریافت میکند. automix جدید آن انتقال بین آهنگها را ایجاد میکند و هدف آن پیشرفتهای DJ-مانند است. من متوجه شدم که این بهترین کار را با ژانرهای رقص مانند EDM یا هیپهاپ دارد. معمولاً زحمت تلاش برای میکس کردن چیزهای کمتر مبتنی بر بیت مانند آهنگساز-خواننده را نخواهد داد.
قابلتوجهتر از ویژگیهای جدید هوش مصنوعی، بازسازی برنامههای ارتباطی اپل است. غربالگری تماس به شما امکان میدهد قبل از تصمیمگیری در مورد برداشتن گوشی، اطلاعاتی از تماسگیرندگان جمعآوری کنید. Hold Assist شما را از گوش دادن به Muzak نجات میدهد. و اپلیکیشن Messages گزینهها و فیلترهای غربالگری جدیدی را اضافه میکند. همچنین میتوانید پسزمینههای سفارشی اضافه کنید و حتی در رشتههای پیامرسانی خود نظرسنجی انجام دهید. در نهایت، اپلیکیشن Phone رابط کاربری خود را تمیز میکند و تبهای خود را در یک لیست واحد متحد میکند.
البته چیزهای بیشتری در پیش است. برای آن، میتوانید پیش نمایش iOS 26 انگجت را بررسی کنید.
همه چیز درباره آیفون نیست. بهروزرسانیهای نرمافزاری دیگر اپل نیز امروز اینجا هستند. iPadOS 26 به تبلت بیشترین افزایش بهرهوری شبیه به مک را تا به امروز میدهد. watchOS 26 نمرات خواب و یک مربی هوش مصنوعی اضافه میکند. و macOS 26 Tahoe یک اپلیکیشن Phone و جستجوی Spotlight تقویت شده را اضافه میکند. همه آنها (همراه با visionOS 26 و tvOS 26، که هنوز وجود دارند) زیبایی شناسی جدید Liquid Glass را اتخاذ میکنند. میتوانید هر کدام را از طریق Settings > General > Software Update دانلود کنید.