ال‌جی خط تولید ایربادهای xboom خود را با دو مدل جدید گسترش می‌دهد

ال‌جی به تازگی از دو ایرباد جدید در خط تولید محصولات صوتی xboom خود، پس از عرضه xboom Buds in January خبر داد. xboom Buds Plus و Buds Lite (که به نظر می رسد نام نسبتاً گیج کننده ای برای نوشندگان آبجو است) هر دو در این ماه به قفسه های فروشگاه ها می رسند.

ایربادهای Buds Plus مملو از زنگ ها و سوت های پیشرفته هستند. این هدفون های ممتاز از EQ تطبیقی ​​بهره می برند که به طور مداوم مشخصات صدا را در زمان واقعی تنظیم می کند. این امر باید "کیفیت صوتی مطلوب را صرف نظر از نحوه استفاده از ایربادها تضمین کند." این شرکت می گوید این طراحی تغییراتی را جبران می کند که منجر به تخریب سیگنال در سایر ایربادها می شود.

آنها شامل ANC و یک سه گانه میکروفون برای برقراری تماس های تلفنی و موارد مشابه هستند. کیس شارژ ایربادها را پس از هر بار استفاده با اشعه ماوراء بنفش ضد عفونی می کند و این شرکت ادعا می کند که این فرآیند 99.9 درصد باکتری ها را از سطح از بین می برد. این کیس همچنین به عنوان یک فرستنده بلوتوث عمل می کند که هنگام لذت بردن از سرگرمی های پرواز مفید است. از شارژ بی سیم پشتیبانی می کند که خوب است، با حداکثر ده ساعت پخش در هر بار شارژ در ایربادها و 30 ساعت با کیس.

ایربادهای Buds Lite یک مزیت نسبت به Buds استاندارد و Buds Plus دارند. باتری تا 11.5 ساعت در هر بار شارژ دوام می آورد و کیس آن را تا 35 ساعت افزایش می دهد. در غیر این صورت، اینها ایربادهای استانداردی هستند که "صدای واضح و متعادل را برای موسیقی، تماس ها و موارد دیگر ارائه می دهند."

آنها ANC را ارائه می دهند، اگرچه نسخه ساده تری نسبت به Plus، و چهار حالت EQ قابل تنظیم. این به کاربران امکان می دهد تا "مشخصات صدای خود را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنند." Buds Lite با چندین نوک گوشی مختلف برای قرارگیری در اندازه های مختلف کانال گوش عرضه می شود.

ال‌جی هیچ اطلاعات قیمتی در مورد این محصولات فاش نکرده است، اما xboom Buds اصلی 109 دلار قیمت داشت. شرط بندی مطمئنی است که Buds Plus هزینه بیشتری خواهد داشت. امیدواریم Buds Lite کمی ارزان تر باشد.

اینها فقط جدیدترین محصولات صوتی با نام تجاری xboom هستند. این شرکت announced a trio of speakers در نمایشگاه CES امسال.