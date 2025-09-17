ظاهراً Valve سیاست دسترسی زودهنگام استیم خود را بهروز کرده است تا دیگر بازیهایی را که از نظر شرکت دارای "مضامین بزرگسالانه" هستند، نپذیرد. همانطور که اولین بار توسط Gamesmarkt در اوایل این ماه گزارش شد، استودیوی بازیسازی Dammitbird که بازی ماجراجویی بزرگسالانه Heavy Hearts را توسعه میدهد، اجازه نداشت این عنوان را به دلیل محتوای آن در دسترسی زودهنگام استیم قرار دهد.
پردازندههای پرداخت مانند Mastercard و Visa از اوایل تابستان «» روی مارکتپلیسهای بازی ویدیویی Steam و Itch.io برای حذف برخی از محتوای بزرگسالان آغاز کردهاند. پس از «» یک بازی به نام No Mercy در ماه آوریل به درخواست پردازندههای پرداخت و «»، یک گسترش مداوم در اعمال این سیاستهای جدید وجود داشته است.
استیم، به نوبه خود، برخی از تغییرات سیاستی فوق العاده مبهم را برای خشنود کردن غولهای پرداخت انجام داد و یک بند گسترده اضافه کرد که وعده میدهد قبل از «» صدها بازی، انواع خاصی از محتوای بزرگسالان را ممنوع کند. Itch.io «» را قبل از «» از بازار خود ایجاد کرد. استیم صدها عنوان را که ما از آن اطلاع داریم حذف کرده است.
گستردگی ظاهری دامنه، نگرانی ویژهای برای توسعهدهندگان مستقل کوچک است که بازیهای نسبتاً بیضرر آنها « » از استیم ممنوع و از Itch.io حذف شدند. Exhumed یک بازی عمدتاً مبتنی بر متن است که تصاویر محدود و کنایههای آن با نوع بازیهای بزرگسالان که در ابتدا هنگام شروع این حماسه ممنوع شده بودند، فاصله زیادی دارد.
بخشی از مشکل نحوه نظارت بر پرداختهای کارت است. فروشگاههایی مانند استیم و Itch.io مستقیماً با Visa یا Mastercard قرارداد نمیبندند، بلکه با بانکها و پردازندههایی قرارداد میبندند که باید قوانین ایمنی برند و مبارزه با قاچاق شبکههای کارت را اجرا کنند. این میتواند در نهایت بر نحوه کار «» با استیم در مناطق مختلف تأثیر بگذارد، بسته به اینکه بانکها در آن مناطق چگونه به فشارهای اعمال شده توسط Visa و Mastercard پاسخ میدهند.
سردرگمی تا زمانی که سیاستها در این پلتفرمها روشنتر نشوند، یا پردازندههای پرداخت با روشن کردن استانداردهای خود، برخی از فشارها را کاهش ندهند، به ایجاد نگرانی در بین توسعهدهندگان و مصرفکنندگان ادامه خواهد داد.
Engadget برای اظهار نظر با Valve تماس گرفته است و در صورت دریافت پاسخ، آن را به روز خواهیم کرد.