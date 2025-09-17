نیویورک جزئیات برنامه های خود را برای قوانین تأیید سن آنلاین شرح می دهد

سال گذشته، نیویورک به موج ایالت هایی پیوست که قوانینی را با هدف محافظت از خردسالان در استفاده از اینترنت، به ویژه رسانه های اجتماعی، تصویب کردند. فرماندار کتی هوکول امضا کرد قانون توقف بهره برداری از فیدهای اعتیادآور (SAFE) برای کودکان و قانون حفاظت از داده های کودک نیویورک را در ژوئن 2024. امروز، دادستان کل ایالت، لتیتیا جیمز، جزئیات بیشتری در مورد اینکه قانون SAFE برای کودکان در عمل چه چیزی را در بر خواهد داشت، منتشر کرد. اظهار نظر عمومی تا 1 دسامبر باز است و قوانین باید ظرف یک سال از آن تاریخ نهایی شوند.

به طور خاص، این قانون از پلتفرم های آنلاین می خواهد که قبل از نشان دادن فیدهای انتخاب شده الگوریتمی یا ارسال اعلان در شب، سن کاربران را تأیید کنند. رویکرد دادستان کل به سایت ها اجازه می دهد تا روش تأیید سن خود را انتخاب کنند، تا زمانی که این رویکرد "موثر باشد و از داده های کاربران محافظت کند." نیویورک همچنین به یک روش تأیید سن نیاز دارد که متکی به داشتن شناسه صادر شده توسط دولت نباشد.

همچنین یک جزء رضایت والدین در قانون SAFE برای کودکان وجود دارد. خردسالان باید از یک شبکه رسانه اجتماعی درخواست کنند تا از والدین برای دسترسی به فیدهای الگوریتمی یا دریافت اعلان های شبانه اجازه بگیرند. اگر رضایت والدین داده نشود، پلتفرم ها نمی توانند خردسالان را از دسترسی عمومی به خدمات یا محتوای خود منع کنند. هم خردسال و هم والدین او می توانند رضایت خود را در هر زمان پس بگیرند.

"قوانین پیشنهادی که امروز توسط دفتر من منتشر شد، به ما کمک می کند تا با بحران سلامت روان جوانان مقابله کنیم و رسانه های اجتماعی را برای کودکان و خانواده ها ایمن تر کنیم." جیمز در این اطلاعیه گفت. "این موضوعی است که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد، و من والدین، مربیان، جوانان، گروه های صنعتی و دیگران را تشویق می کنم تا قوانین پیشنهادی را بررسی کنند و در طول دوره اظهار نظر عمومی، نظر خود را ارائه دهند."