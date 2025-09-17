چین می‌گوید خرید Mellanox توسط NVIDIA قانون ضد انحصار را نقض کرده است

یک نهاد نظارتی NVIDIA را به نقض قوانین ضد انحصار چین در خصوص خرید شرکت تراشه‌سازی Mellanox متهم کرده است. سازمان تنظیم بازار دولتی (SAMR) در یافته‌های اولیه تحقیقاتی که در دسامبر آغاز کرده، ادعا کرده است که این شرکت هم مقررات ملی و هم شرایط مشروطی را که چین هنگام تایید خرید 6.9 میلیارد دلاری تعیین کرده بود، نقض کرده است. SAMR هنوز هیچ مجازاتی را اعلام نکرده است، زیرا تحقیقات ادامه خواهد داشت.

گفته می‌شود SAMR چند هفته پیش یافته‌های اولیه خود را تعیین کرده است. به گفته منابع فایننشال پست ، این نهاد نظارتی از انتشار بیانیه خود تا کنون خودداری کرده است، زیرا مذاکرات تجاری با ایالات متحده در مادرید در حال انجام است، با این ایده که اهرم بیشتری به مقامات چینی بدهد. (این مذاکرات تاکنون منجر به یک توافق چارچوب برای TikTok شده است.)

NVIDIA و Mellanox خرید را اعلام کردند در سال 2019. چین در آوریل سال بعد آن را به این شرط تصویب کرد که NVIDIA به عرضه GPU ها و محصولات اتصال متقابل به این کشور ادامه دهد و مطابق با «اصول عادلانه، منطقی و غیر تبعیض آمیز»، طبق ساوث چاینا مورنینگ پست عمل کند.

ماه گذشته گزارش شد که چین شرکت‌ها را در این کشور از خرید تراشه‌های H20 NVIDIA منع می‌کند تا زمان بررسی امنیت ملی. گفته می‌شد که مقامات از اظهارات هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، ناراحت شده‌اند. پس از اینکه ایالات متحده به NVIDIA اجازه داد تا پس از یک ممنوعیت سه ماهه ، فروش تراشه به چین را دوباره در ماه جولای آغاز کند، لوتنیک گفت که این شرکت قصد ندارد پیشرفته ترین فناوری خود را در آنجا بفروشد.