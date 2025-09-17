صبح بعد: رای نهایی درباره AirPods Pro 3

گوشی‌های حرفه‌ای نسل سوم اپل، دلیل بسیار محکمی برای ارتقاء هستند. در کنار همه آیفون‌ها و ساعت‌ها، اپل AirPods Pro 3 را معرفی کرد که ویژگی‌های جدید و مهمی مانند ترجمه زنده و سنجش ضربان قلب را در خود جای داده است، در حالی که به طور ملموسی حذف نویز فعال (ANC) را افزایش می‌دهد.

آن ارتقاء های ANC؟ میکروفون‌های فوق‌العاده کم نویز با صدای محاسباتی پیشرفته ترکیب می‌شوند تا نویز بیشتری را خفه کنند، در حالی که نوک‌های گوش جدید با تزریق فوم نیز نقش مهمی در اینجا ایفا می‌کنند، زیرا ایزولاسیون غیرفعال نویز را افزایش می‌دهند. اپل می‌گوید این هدفون ها دو برابر بیشتر از AirPods Pro 2 و چهار برابر بیشتر از AirPods Pro اصلی، نویز را حذف می‌کنند.

Engadget

سپس حسگرهای ضربان قلب وجود دارد. در حالی که این فناوری اولین بار در Powerbeats Pro 2 عرضه شد، اما جایگاه اصلی‌تری در AirPods Pro 3 دارد. داده‌های ضربان قلب از AirPods را می‌توان از طریق برنامه Fitness خود اپل و سایر برنامه‌های ورزشی، مانند Nike Run Club و Peloton، دریافت کرد. در واقع، بیلی استیل در بررسی خود متوجه شد که آنها به اندازه Apple Watch او داده‌های ضربان قلب ارائه می‌دهند.

برخی از نکات جزئی وجود دارد: عمر باتری کمتر از مدل های قبلی است و عادت کردن به شکل جدید AirPod ممکن است مدتی طول بکشد. با این وجود، جدیدترین AirPods در بررسی ما امتیاز 90 را به دست آورد. ما آنها را دوست داریم. خیلی زیاد.

— مت اسمیت

خبرنامه Engadget را به طور مستقیم در صندوق ورودی خود دریافت کنید. درست همینجا مشترک شوید!

خبری که ممکن است از دست داده باشید

آمازون ممکن است از دستگاه های جدید Echo و Kindle رونمایی کند

رویدادی در 30 سپتامبر در حال وقوع است.

آمازون یک رویداد بزرگ در پیش دارد و پانوس پانای، که تیم دستگاه‌ها و خدمات این شرکت را رهبری می‌کند، در آن حضور خواهد داشت. این به شدت نشان می دهد که آمازون برخی از سخت افزارهای جدید را معرفی خواهد کرد. دعوتنامه مطبوعاتی همچنین شامل یک تصویر ترکیبی از دستگاه های مختلف آمازون بود. به نظر می رسد اینها شامل یک کتابخوان الکترونیکی Kindle، یک Fire TV از نوعی و یک بلندگوی Echo باشد. اینها سه مورد از بزرگترین دسته بندی محصولات این شرکت هستند.

ادامه مطلب.

بزرگترین اطلاعیه های Nintendo Direct

ماریو، متروید، Virtual Boy و غیره.

Nintendo

جمعه گذشته یک Nintendo Direct بسیار پربار بود. اول از همه، 13 سپتامبر چهلمین سالگرد Super Mario Bros. در ژاپن است، که دلیل اصلی برگزاری این Direct در روز جمعه است. این شرکت عنوان فیلم بعدی ماریو را فاش کرد. نام آن The Super Mario Galaxy Movie است و در 3 آوریل به سینماهای ایالات متحده می آید. همچنین، Virtual Boy بازگشته است!

ادامه مطلب.

احتمالاً یک معامله TikTok در نهایت انجام شود

وزیر خزانه داری، اسکات بسنت، گفت که طرف های ناشناس به توافق رسیده اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، گفته است که ایالات متحده و چین به یک توافق چارچوب در مورد TikTok رسیده اند. بسنت در گفتگو با خبرنگاران در مادرید پس از دو روز مذاکره با همتایان چینی خود گفت: "این بین دو طرف خصوصی است، اما بر سر شرایط تجاری توافق شده است." رئیس جمهور ترامپ در پستی در Truth Social گفت که روز جمعه با شی جین پینگ در مورد توافق بالقوه، از جمله موارد دیگر، صحبت خواهد کرد.

ادامه مطلب.