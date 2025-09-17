Apple Watch SE 3 در مقابل Apple Watch Series 11: چگونه با هم مقایسه می‌شوند؟

به کسانی که به راحتی می توانند از پس هزینه 799 دلاری Apple Watch Ultra 3 برآیند تبریک می گوییم. اما برای اکثر ما که در بازار یک ساعت هوشمند سازگار با اپل هستیم، انتخاب بیشتر بین مدل پایه Apple Watch SE 3 و مدل اصلی Apple Watch Series 11 است که به ترتیب با قیمت های 249 و 399 دلار شروع می شوند. قبلاً انتخاب پیش‌فرض مدل Series فعلی بسیار آسان‌تر بود، زیرا نسل دوم SE سه سال کامل بدون به‌روزرسانی را پشت سر گذاشته بود و در این مدت توسط Series 9 و 10 پشت سر گذاشته شده بود. با وجود اختلاف قیمت، آخرین مدل‌ها شباهت‌های بیشتری نسبت به تفاوت‌ها دارند.

Apple Watch Series 11 (راست) و SE 3 ممکن است شبیه تر از متفاوت باشند. اپل

ما هنوز در حال ارزیابی SE 3 هستیم و به زودی بررسی کاملی خواهیم داشت. اما فقط با نگاهی به برگه مشخصات، مشخص است که آخرین مدل تعدادی از نقص‌های SE 2 را برطرف می‌کند. با این حال، Series 11 همچنان از نظر طراحی، ردیابی سلامت، عمر باتری و مواد ممتاز پیشتاز است.

با این اوصاف، انتخاب بین این دو در سال جاری بیشتر به اولویت ها بستگی دارد. به عنوان مثال، آیا فقط شمارش قدم های معمولی و ردیابی خواب را می خواهید یا علاقه مند به استفاده از بینش های عمیق تر سلامتی هستید؟ یا برای کودک یا یکی از بستگان مسن خرید می کنید، و آیا فقط داشتن قابلیت سلولی یا تشخیص افتادن اهمیت بیشتری دارد؟

از آنجایی که نمی توانید یکی از اینها را در حال حاضر از Apple Store تهیه کنید (آنها در روز جمعه، 19 سپتامبر به نمایش گذاشته و برای فروش در دسترس خواهند بود) هنوز زمان زیادی باقی است. ما شباهت ها و تفاوت های این دو Apple Watch را به شما نشان خواهیم داد. در همین حال، اگر می خواهید بدانید که ساعت Series نسبت به سال قبل چه تغییری کرده است، Apple Watch Series 11 در مقابل Apple Watch Series 10 را بررسی کنید.

Apple Watch SE 3 در مقابل Series 11: چه چیزهایی اساساً یکسان هستند

هر دوی این ساعت‌های هوشمند به طور پیش‌فرض با watchOS 26 عرضه می‌شوند، اما این تنها چیزی نیست که بین آنها مشترک است.

صفحه نمایش همیشه روشن رتینا: این اولین بار برای مدل های SE است و به این معنی است که صفحه نمایش پس از چند ثانیه دیگر به سیاه محو نمی شود.

ویژگی های اولیه قلب و سلامتی: اعلان ها در مورد ضربان قلب بالا و پایین، ریتم های نامنظم و تناسب اندام قلبی عروقی پایین؛ ردیابی خواب با اعلان های آپنه خواب و پشتیبانی از امتیاز خواب؛ حسگر دما از طریق مچ دست شما؛ ردیابی چرخه با تخمین های تخمک گذاری گذشته نگر و حسگرهای نوری ضربان قلب؛ و نظارت بر صدا به طور کامل در هر دو دستگاه پشتیبانی می شوند.

تراشه S10: هر دو ساعت با تراشه S10 یکسان تغذیه می شوند، بنابراین نباید تفاوت عملکرد عمده ای وجود داشته باشد.

پشتیبانی از 5G (در مدل های سلولی): در حالی که 50 تا 100 دلار بیشتر هزینه دارد (و نیاز به سرویس ماهانه دارد)، SE 3 همان گزینه سلولی 5G را مانند Series 11 ارائه می دهد و به دارندگان این امکان را می دهد که حتی در خارج از منطقه ای با پوشش Wi-Fi پیامک ارسال و تماس برقرار کنند.

پشتیبانی از حرکات: هر دو ساعت حرکت جدید مچ دست و حرکات دوبار ضربه زدن را ارائه می دهند که می توانند برای کنترل آسان تر ساعت با یک دست استفاده شوند.

SOS اضطراری: اپل همچنان (تا اطلاع ثانوی) این سرویس را به صورت رایگان به کاربران اپل واچ ارائه می دهد.

مقاومت در برابر آب تا 50 متر: هر دو ساعت برای شنا و حمام کردن بی خطر هستند.

تشخیص سقوط و تشخیص تصادف: اپل هر دوی این ویژگی ها را به عنوان نجات دهنده جان معرفی می کند و هر دو به طور کامل در هر دو مدل مجهز شده اند.

پیدا کردن آیفون: آیفون خود را گم کرده اید؟ یک دکمه را روی هر ساعت فشار دهید و تلفن شما یک اعلان بلند ارسال می کند تا بتوانید آن را پیدا کنید.

قابلیت شارژ سریع: هر دو ساعت می توانند در کمتر از یک ساعت تا 80 درصد شارژ شوند (البته با شارژرهای سریع سازگار). SE 2 بدون توجه به اینکه از چه شارژری استفاده می کنید، قابلیت شارژ سریع را نداشت.

صفحه شیشه ای Ion-X: نسخه پایه هر دو ساعت از نسخه ای از این صفحه سخت استفاده می کند که نسبت به مدل های قبلی خود در برابر خراش و ترک خوردگی مقاوم تر است.

علاوه بر این موارد، هر دو ساعت برخی از ویژگی های مشترک دیگر از جمله فضای ذخیره سازی (64 گیگابایت)، حسگرها (ارتفاع سنج، قطب نما، ژیروسکوپ) و گزینه های بی سیم (Wi-Fi 4، بلوتوث 5.3 و تقریباً پیشنهادات GPS یکسان) را نیز به اشتراک می گذارند.

SE 3 در مقابل Series 11: چیزهایی که اگر به خط SE پایبند باشید، از دست خواهید داد

اگر به جای Series 11 تصمیم به ماندن با SE 3 گرفتید، چیزهایی که از دست خواهید داد عبارتند از:

ویژگی های پیشرفته سلامتی: اعلان های فشار خون بالا (توسط FDA تایید شده است)، یک ویژگی جدید که علائم فشار خون بالا را تشخیص می دهد، در SE 3 موجود نیست. همچنین به برنامه ECG یا نظارت بر اکسیژن خون دسترسی نخواهید داشت. سنسورهای الکتریکی قلب نیز در SE 3 وجود ندارند.

صفحه نمایش روشن تر و بزرگتر: Series 11 صفحه ای را ارائه می دهد که دو برابر روشن تر از SE 3 است. علاوه بر این، هر دو اندازه Series 11 بزرگتر هستند: می توانید بین 46 میلی متر (در مقایسه با 44 میلی متر SE) یا اندازه کوچکتر 42 میلی متر (40 میلی متر برای SE) انتخاب کنید.

طراحی بدنه نازک تر: Series 11 تقریباً 10 درصد نازک تر از SE 3 است.

عمر باتری طولانی تر: Series 11 دارای عمر باتری تا 24 ساعت (38 ساعت در حالت کم مصرف) است، در حالی که SE 3 تا 18 ساعت (32 ساعت در حالت کم مصرف) دوام می آورد. این بدان معنی است که ممکن است زمانی که بیشتر به آن نیاز دارید، مجبور به شارژ ساعت خود شوید.

گزینه های تیتانیومی: یک ماده ممتاز، تیتانیوم، برای ساعت Series 11 در دسترس است. اگر این مسیر را انتخاب کنید، صفحه نمایش کریستال یاقوت کبود نیز دارد.

گزینه های رنگ بیشتر: Series 11 دارای هفت گزینه رنگ است، در حالی که مدل SE 3 فقط دو رنگ دارد. قاب آلومینیومی در رنگ های مشکی جت، طلایی رز، نقره ای و خاکستری فضایی عرضه می شود، در حالی که قاب تیتانیومی در رنگ های تخته سنگی، طلایی و طبیعی عرضه می شود. SE 3 در رنگ های نیمه شب و نور ستاره ای (فقط آلومینیوم) عرضه می شود.

تعدادی از ویژگی های خاص دیگر نیز وجود دارد که Series 11 از SE 3 پیشی می گیرد (عمق سنج، سنسور دمای آب، مقاومت در برابر گرد و غبار)، اما موارد ذکر شده در بالا موارد اصلی هستند.

جدیدترین ویژگی Apple Watch اعلان‌های فشار خون بالا است، اما در مدل SE 3 موجود نیست. (اپل)

نحوه انتخاب بین SE 3 و Series 11

اکنون که می دانید چه چیزهایی مشابه و چه چیزهایی متفاوت هستند، باید در نظر بگیرید که از کدام ویژگی ها واقعاً استفاده خواهید کرد، چقدر مایل به پرداخت هستید و چه مدت قصد دارید ساعت هوشمند را نگه دارید. اگر به دنبال ردیابی سلامت پیشرفته (مانند اعلان‌های فشار خون بالا و برنامه ECG)، عمر باتری بیشتر و یک ساعت هوشمند شیک تر هستید، Series 11 قطعاً نقطه شروع شماست. قیمت آن از 399 دلار یا 499 دلار برای مدل های سلولی شروع می شود. (انتخاب مسیر تیتانیوم قیمت را به 699 دلار یا بیشتر افزایش می دهد.)

اما همانطور که در بالا اشاره کردیم، SE 3 واقعاً شکاف ویژگی ها را در مقایسه با مدل قبلی خود کاهش داده است. اگر می توانید بدون آن ویژگی های پیشرفته تر سلامتی زندگی کنید و مشکلی ندارید که بند ساعت شما کار سنگین را برای استایل مچ دست شما انجام دهد، SE 3 ممکن است تمام چیزی باشد که نیاز دارید. و از آنجایی که اضافه کردن قابلیت سلولی فقط 50 دلار برای این مدل هزینه دارد، این یک انتخاب بسیار مقرون به صرفه تر برای کودکان و سالمندان است (جایی که اتصال دائمی اغلب مهم تر است).

قیمت Apple Watch SE 3 از 249 دلار شروع می شود و برای قابلیت سلولی فقط به 299 دلار می رسد. این یک صرفه جویی هنگفت برای ساعتی است که تقریباً تمام ویژگی های ایمنی کلیدی (و بسیاری از ویژگی های سلامتی) Series 11 را حفظ می کند، بنابراین قبل از خرید مدل گران تر، نگاهی دقیق تر به آن بیندازید. ممکن است تمام چیزی باشد که شما نیاز دارید.