در سال 2023، سونی میوزیک انترتینمنت، یونیورسال میوزیک گروپ و تعدادی دیگر از شرکتهای ضبط موسیقی یک دعوی حقوقی علیه آرشیو اینترنت در مورد پروژه Great 78، که به دنبال حفظ و دیجیتالی کردن صفحات گرامافون 78 دور در دقیقه بود، اقامه کردند. اکنون، هر دو طرف در یک پرونده اعلام کردهاند که به توافق رسیدهاند و در حال تشکیل پرونده برای رد دعوی در عرض 45 روز هستند. شاکیان در این پرونده اعلام کردند که "برای اطلاع رسانی به این دادگاه [مینویسند] که در این مورد به توافق رسیدهاند." آنها جزئیات توافق خود را فاش نکردند، و بسیار محتمل است که این جزئیات علنی نشوند. در یک پست وبلاگی توسط آرشیو اینترنت، گفته شده است که "به یک راه حل محرمانه برای همه ادعاها رسیدهاند و دیگر هیچ اظهار نظر عمومی در این مورد نخواهند داشت."
به گفته آرس تکنیکا، آرشیو اینترنت، بنیانگذار آن بروستر کیل و مهندس ضبط پروژه، جورج بلاد، آخرین کسانی بودند که با این توافقنامه موافقت کردند. دادخواست اصلی شرکتهای ضبط موسیقی بر روی 2749 ضبط از هنرمندانی مانند فرانک سیناترا، الا فیتزجرالد، بیلی هالیدی، مایلز دیویس و لوئی آرمسترانگ متمرکز بود. برخی از آهنگ های نمادین ارائه شده توسط پروژه Great 78 شامل آهنگ های کلاسیک مانند White Christmas, Sing, Sing, Sing و The Christmas Song بود.
شرکتهای ضبط موسیقی در دادخواست خود استدلال کردند که این آهنگها "با خطر از بین رفتن، فراموش شدن یا نابود شدن روبرو نیستند" زیرا قبلاً از طریق سرویسهای مختلف موسیقی در دسترس هستند. سپس آنها دادخواست خود را اصلاح کردند و ضبطهای بیشتری را به شکایت اضافه کردند و مجموع آن را به 4142 رساندند. اگر آنها به توافق نمیرسیدند و دادگاه با شرکتهای ضبط موسیقی همسو میشد، ممکن بود به آرشیو اینترنت دستور داده شود که تا 150000 دلار به ازای هر ضبط پرداخت کند.
آرشیو اینترنت قبلاً شکایتی را باخت که توسط چهار ناشر آمریکایی به رهبری گروه کتاب Hachette بر سر پروژه کتابخانه اضطراری ملی خود، که در طول همهگیری راه اندازی کرد، مطرح شده بود. تحت این پروژه، پس از بسته شدن درهای کتابخانه ها در سراسر جهان، 1.4 میلیون کتاب الکترونیکی، از جمله آثار دارای حق چاپ، در دسترس عموم قرار داد. تلاش کرد تا باخت خود را استیناف کند، اما دادگاه دوباره به نفع ناشران رای داد و تعیین کرد که کتابخانه اضطراری آن نمی تواند تحت دکترین استفاده منصفانه عمل کند.