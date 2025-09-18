دستگاه روئینگ جدید Arc هیدرُو دارای صفحه نمایش بزرگتر و متاسفانه هوش مصنوعی است

Hydrow در حال اضافه کردن مدل سوم به مجموعه دستگاه‌های روئینگ مدرن و شیک خود است و این بار مقداری هوش مصنوعی را نیز به همراه دارد. Hydrow Arc در همان ابعاد دستگاه Pro قبلی خود قرار دارد، اما دارای صفحه نمایش لمسی بزرگتر 24 اینچی است. همچنین مجهز به چیزی است که شرکت آن را "صدای ممتاز" و پیشنهادات تمرینی بهتر می نامد.

اما چیزی که شرکت واقعاً می خواهد در مورد آن صحبت کند، شاخص HydroMetrics جدید آن است که از هوش مصنوعی برای بررسی تمرین شما و دادن یک امتیاز واحد در پایان استفاده می کند. این امتیاز دقت، قدرت و استقامت شما را کنترل می کند و به شما امکان می دهد پیشرفت خود را در طول زمان پیگیری کنید. هنگامی که با هوش مصنوعی جفت شود، سیستم همچنین قادر خواهد بود پیشنهادات تمرینی شخصی سازی شده ای را ارائه دهد که نقاط ضعف شما را هدف قرار می دهد.

ورود Arc به معنای یک تغییر گسترده تر در محدوده شرکت است، به طوری که Hydro Pro دیگر در صدر درخت شرکت قرار ندارد. نام آن به Hydrow Origin تغییر می کند و قیمت آن به 2195 دلار کاهش می یابد، در حالی که مدل پایه Hydrow Wave مبلغ 1995 دلار برای شما هزینه خواهد داشت. در همین حال، Arc جایگاه اصلی را به خود اختصاص می دهد و 2295 دلار قیمت خواهد داشت، با سفارشات از امروز شروع می شوند.