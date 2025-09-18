معامله Apple Music: مشترکین جدید می توانند طرح خانوادگی را به مدت سه ماه رایگان دریافت کنند

Apple Music در حال حاضر یک معامله عالی برای کسانی که به طرح خانوادگی علاقه مند هستند، دارد. مشترکین جدید می توانند سه ماه رایگان از این طرح دریافت کنند - که به طور معمول 17 دلار در ماه است، و در کل دوره 51 دلار صرفه جویی می شود.

طرح خانوادگی به شش کاربر مختلف اجازه می دهد تا به این پلتفرم دسترسی داشته باشند. این طرح پشتیبانی از چندین دستگاه را ارائه می دهد و هر کاربر به یک Apple ID متصل است، بنابراین موسیقی مورد علاقه آنها الگوریتم هیچ کس دیگری را به هم نمی ریزد.

Apple Music در واقع در صدر لیست ما از بهترین پلتفرم های پخش موسیقی قرار دارد، و دلیل خوبی هم دارد. صدای آن عالی است و استفاده از آن آسان است. چه چیز دیگری وجود دارد؟ تمام موسیقی با کیفیت CD یا بالاتر در دسترس است و لیست های پخش شخصی سازی شده و موارد مشابه زیادی وجود دارد. این پلتفرم همچنین تعدادی ایستگاه رادیویی زنده را اداره می کند که سرگرم کننده است.

این سرویس برای دستگاه های Android در دسترس است، اما واقعاً روی محصولات اپل می درخشد. به این ترتیب، برنامه های وب و Windows PC به اندازه نسخه iOS صیقلی نیستند. این سرویس به درستی به هنرمندان پول نمی دهد، اما این در مورد هر پلتفرم پخش موسیقی صادق است. Apple Music بیشتر از Spotify پرداخت می کند، اما این یک استاندارد بسیار پایین است.

پیشنهاد برای مشترکین جدیدی که در دستگاه های واجد شرایط استفاده می کنند. به طور خودکار با قیمت 16.99 دلار در ماه تمدید می شود تا زمانی که لغو شود. نیاز به اشتراک‌گذاری خانوادگی دارد. شرایط اعمال می شود.

پوشش ما از بهترین معاملات اپل را برای تخفیف‌های بیشتر بررسی کنید، و @EngadgetDeals را در X برای آخرین معاملات فناوری و توصیه‌های خرید دنبال کنید.