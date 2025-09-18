اولین پروژکتور هوشمند مبتنی بر Roku از راه رسید

مردم در ایالات متحده اکنون می توانند اولین پروژکتور هوشمندی که از فناوری Roku نیرو می گیرد را خریداری کنند. فناوری Roku . پروژکتور هوشمند Aurzen Roku TV مدل D1R Cube . پروژکتور هوشمند Aurzen Roku TV مدل D1R Cube با قیمت معمولی 250 دلار در آمازون در دسترس است. با این حال، تا 1 اکتبر، کوپنی وجود دارد که قیمت را به 180 دلار کاهش می دهد (70 دلار تخفیف).

یک پروژکتور 3M با برند Roku وجود داشت که از خیلی وقت پیش در سال 2012 از راه رسید ، اما به یک Roku Streaming Stick نیاز داشت. مدل جدید Aurzen سیستم عامل Roku را به صورت داخلی دارد.

شما می توانید این پروژکتور را با استفاده از ریموت Roku کار کنید. از رابط Roku و صفحه اصلی شخصی سازی شده استفاده می کند که شامل دسترسی به کانال Roku و مجموعه ای از برنامه های رسانه ای استریمینگ است. این پروژکتور همچنین با اپلیکیشن موبایل Roku و اکوسیستم خانه هوشمند، و همچنین بلندگوهای بی سیم و ساندبارهای سازگار کار می کند. شما می توانید از هدفون های بلوتوث استفاده کنید و یک جک خروجی صدای 3.5 میلی متری وجود دارد.

این پروژکتور برای استفاده در داخل و خارج از منزل طراحی شده است و از اندازه صفحه نمایش بین 40 تا 150 اینچ پشتیبانی می کند. دارای پشتیبانی از Apple AirPlay، یک پورت HDMI برای اتصال کنسول بازی یا دستگاه دیگر، دو بلندگوی 5 واتی و وضوح 1080p است. روشنایی حداکثر 330 لومن ANSI است. آماده شدن پروژکتور برای استفاده باید بسیار ساده باشد زیرا D1R Cube دارای فوکوس خودکار و اصلاح کیستون خودکار و همچنین یک فرآیند راه اندازی هدایت شده است.