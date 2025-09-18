KPop Demon Hunters گزارش شده است که به Fortnite می آید

KPop Demon Hunters از زمان اولین حضورش در نتفلیکس در ماه ژوئن، نقل محافل بوده است. اکنون، خوانندگان Huntr/X ممکن است منطقه جدیدی را تسخیر کنند: بازی. گزارش شده است که Kpop Demon Hunters به Fortnite می آید. دو افشاگر Fortnite، SpushFNBR و Loolo، این خبر را در X (توئیتر سابق) با استناد به یک "منبع معتبر" منتشر کردند.

اطلاعات کمی در مورد اینکه یک کراس اوور شامل چه چیزی خواهد بود وجود دارد، اما این دو نفر گفتند که در هفته های آینده جزئیات بیشتری را منتشر خواهند کرد. فیلمی درباره سه خواننده کی‌پاپ که دنیا را از دست شیاطین نجات می‌دهند، واقعاً می‌تواند تقریباً به هر چیزی در Fortnite تبدیل شود.

KPop Demon Hunters ماه گذشته با تبدیل شدن به پربیننده‌ترین فیلم نتفلیکس تاریخ‌ساز شد. این فیلم بین اولین نمایش خود در 20 ژوئن و 26 اوت، 236 میلیون بازدید به دست آورد. این فیلم همچنین چهار آهنگ خود را به ده آهنگ برتر جدول Billboard Hot 100 رساند و اکران محدود تئاتری داشت.