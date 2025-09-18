به دنبال خودکشی نوجوان، OpenAI در حال بررسی محدودیت های خودکار برای کاربران زیر سن قانونی است

OpenAI در حال توسعه سیستمی است که برای شناسایی خودکار کاربران نوجوان و محدود کردن استفاده آنها از ChatGPT طراحی شده است. این شرکت در یک پست وبلاگ منتشر شده در روز سه شنبه، گفت که این تجربه جدید با سیاست‌های متناسب با سن، از جمله مسدود کردن محتوای جنسی گرافیکی همراه خواهد بود. این شرکت گفت: "در موارد پریشانی حاد"، این سیستم همچنین قابلیت تماس با مجریان قانون را برای اطمینان از ایمنی کاربر خواهد داشت. در سناریوهایی که ChatGPT نمی تواند به طور قطعی سن کاربر را تخمین بزند، به طور پیش فرض آنها را به تجربه جدید و محافظت شده منتقل می کند. OpenAI راهی را برای کاربران بزرگسال فراهم می کند تا سن خود را تأیید کنند و قابلیت های کامل ChatGPT را باز کنند. این شرکت زمان برنامه ریزی برای استقرار سیستم های جدید را اعلام نکرد.

این اعلامیه به دنبال مرگ آدام رین 16 ساله است، اولین نوجوانی که گمان می رود پس از کمک ChatGPT به او در برنامه ریزی مرگش، خودکشی کرده است. در پی این خودکشی، OpenAI قول داد کنترل هایی را منتشر کند که برای دادن اختیارات بیشتر به والدین و سرپرستان در مورد استفاده نوجوانانشان از ChatGPT طراحی شده است. این شرکت روز سه شنبه تکرار کرد که این کنترل ها قبل از پایان ماه از راه می رسند و گفتند که ویژگی دیگری را شامل می شود که به والدین این امکان را می دهد تا ساعاتی را تعیین کنند که فرزندشان نتواند از ChatGPT استفاده کند.

به طور جداگانه، OpenAI نامه ای از مدیر عامل شرکت، سم آلتمن، منتشر کرد که در آن به تفکر شرکت در مورد این موضوع پرداخته شده است. آلتمن گفت: "ما ایمنی را بر حریم خصوصی و آزادی برای نوجوانان اولویت می دهیم. این یک فناوری جدید و قدرتمند است و ما معتقدیم که خردسالان به محافظت قابل توجهی نیاز دارند." "ما متوجه هستیم که این اصول در تضاد هستند و همه با نحوه حل این تعارض توسط ما موافق نخواهند بود. اینها تصمیمات دشواری هستند، اما پس از صحبت با کارشناسان، این چیزی است که فکر می کنیم بهترین است و می خواهیم در اهداف خود شفاف باشیم."