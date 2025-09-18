یوتیوب مجموعه‌ای از ابزارهای هوش مصنوعی را برای سازندگان معرفی کرد

یوتیوب امروز رویدادی را با هدف سازندگان برگزار کرد و انواع ابزارهای جدید را معرفی کرد که بسیاری از آنها به نوعی شامل هوش مصنوعی می‌شوند. بیایید به برخی از جالب‌ترین موارد بپردازیم.

یک ابزار هوش مصنوعی وجود دارد که می تواند به طور خودکار فیلم های خام را به "پیش نویس اولیه قانع کننده" ویرایش کند. این ابزار ویدیویی را کامل با "موسیقی، انتقال ها و صداگذاری" ایجاد می کند. این ابزار در حال حاضر در حال آزمایش است و باید در هفته های آینده عرضه شود.

این پلتفرم همچنین نرم افزاری را راه اندازی می کند که به طور خودکار صداگذاری را به زبان های انگلیسی و هندی ایجاد می کند. این نرم افزار در برنامه YouTube Create و هنگام ساخت Shorts در دسترس خواهد بود. این نرم افزار اواخر امسال راه اندازی می شود. علاوه بر این، نرم افزاری در راه است که دیالوگ های ویدیوها را به "موسیقی متن جذاب" برای Shorts تبدیل می کند.

یوتیوب همچنین در حال گسترش ادغام Veo 3 در Shorts است، بنابراین کاربران می توانند "به راحتی هر ایده ای را با صدا به ویدیوهای با کیفیت بالا تبدیل کنند، همه از یک متن". این ابزار می‌تواند قبلاً ویدیوهای کوتاه بسازد ، اما اکنون می‌تواند صدا اضافه کند و کیفیت ویدیو باید بهتر باشد. این پلتفرم همچنین وعده "تطبیق بهتر درخواست ها" و ابزارهای جدیدی را می دهد که می توانند شخصیت ها را متحرک کنند یا Shorts را به روش های دیگر سبک کنند.

YouTube Studio یک "همکار هوش مصنوعی مکالمه ای" را اضافه می کند تا به کاربران کمک کند بینشی در مورد تجزیه و تحلیل ترافیک و از این قبیل موارد به دست آورند. این قابلیت در حال حاضر در حال عرضه است.

این رویداد فقط برای هوش مصنوعی نبود. یک ویژگی همکاری جدید وجود دارد که به سازندگان اجازه می دهد با حداکثر چهار نفر دیگر برای ساخت یک ویدیو همکاری کنند. این امر با نشان دادن فیلم به همه مخاطبان، قابلیت کشف را افزایش می دهد. این قابلیت در چند هفته آینده در سطح جهانی در دسترس خواهد بود. این پلتفرم همچنین در نهایت آزمایش A/B را برای عناوین معرفی می کند و به حداکثر سه نوع مختلف اجازه می دهد.