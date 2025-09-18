بررسی موتورسیکلت برقی Can-Am Origin: مناسب برای یک تفریح کوتاه، نه یک زمان طولانی

تا زمانی که یک خودروی برقی معمولی شروع به پیمودن 200 مایل با یک بار شارژ نکرد، خریداران شروع به غلبه بر اضطراب مسافت پیموده شده خود نکردند. این بدان معناست که موتورسیکلت‌های برقی، با مسافت پیموده شده‌ای که اغلب با ارقام دو رقمی اندازه‌گیری می‌شوند، همچنان برای خریداران بازار انبوه کمی فروش دشواری هستند.

به نظر می رسد تمرکز، بنابراین، بر "برای یک تفریح کوتاه، نه یک زمان طولانی" است، و این بسیار زیاد در مورد Can-Am Origin صدق می کند. این موتورسیکلت دو منظوره با باتری 14,499 دلاری، یک کارخانه لبخند دو چرخ سرگرم کننده، قابل چرخش و قابل رفتن به هر جایی است که متاسفانه موفق شدم الکترون های آن را در کمتر از 45 مایل تمام کنم.

خوشبختانه، داستان بسیار فراتر از این است.

آینده‌نگر

Can-Am از اوایل دهه 70 وجود داشته است و مجموعه ای از وسایل نقلیه دو، سه و چهار چرخ را ارائه می دهد که بیشتر آنها بر عملکرد شدید در زمین های شدید تمرکز دارند. از همان ابتدا، Can-Am با متخصصان موتور اتریشی Rotax همکاری کرده است و این مشارکت فرا آتلانتیک با Origin، یک موتورسیکلت دو منظوره از Can-Am که بر اساس پیشرانه توسعه یافته توسط Rotax ساخته شده است، وارد عصر EV می شود.

نتیجه یک باتری 8.9 کیلووات ساعتی (حدود 10 درصد اندازه باتری در یک Tesla Model 3) است که به عنوان هسته یک موتورسیکلت ساخته شده است تا به همان اندازه در خارج از جاده نیز توانا باشد. Origin به طور مشخص در دسته موتورسیکلت های دو منظوره قرار می گیرد، و لاستیک های باریک و نوک تیز و چرخ های سیمی آن قطعا با این الگو مطابقت دارند، حتی اگر بازوی چرخشی یک طرفه با زنجیر یکپارچه اش در این بخش یک تازگی باشد. همه اینها در بدنه ای کافی پیچیده شده است تا به این وسیله حس و حال کاملا آینده نگرانه ای بدهد، به ویژه آن پوشش جلویی عمودی با چراغ جلو پشته ای و بی پرده که باعث می شود این وسیله شبیه یک پهپاد فراری از مجموعه Portal شرکت Valve باشد.

موتورسیکلت آزمایشی من فقط کمی رنگ داشت، خود بسته باتری یک قطعه زرد رنگ را ارائه می کرد تا از قاب و پوشش جلویی تیره متمایز شود، اما درخشان ترین قسمت در واقع ال سی دی 10.25 اینچی است که به عنوان کابین خلبان عمل می کند. حتی از Apple CarPlay نیز پشتیبانی می کند، اگر شما اهل این نوع چیزها هستید.

نیاز به روشنایی

صفحه نمایش ال سی دی روشن و استفاده از آن آسان است. Tim Stevens for Engadget

من در طول سال ها موتورسیکلت های برقی نسبتا زیادی را سوار شده ام، و بسیاری از آنها با ال سی دی های کم نور نفرین شده اند که دیدن سرعت من در یک روز آفتابی را به یک مبارزه تبدیل می کند. این چیزی نیست که شما آن را ایمن بنامید.

خوشبختانه، Origin این مشکل را ندارد. ال سی دی اینجا نه تنها بزرگ است، بلکه روشن و شفاف است و یک رابط نرم افزاری را ارائه می دهد که بیشتر بصری و آسان برای استفاده در یک نگاه است. تنها شکایت من در اینجا سلب مسئولیت هشدار دهنده غول پیکر است که هر بار که موتورسیکلت را روشن می کنید ظاهر می شود. تصور می کنم چنین چیزی اجتناب ناپذیر بود، اما مقداری از خلوص تجربه سواری را از بین می برد.

اما Origin از کنار گذاشتن قرارداد نمی ترسد. دریچه گاز بهترین مثال برای این موضوع است. در واقع از هر دو طرف می چرخد. آن را در جهت سنتی بچرخانید، دست خود را به سمت خود بکشید، و البته دریچه گاز را به موتورسیکلت اعمال می کند و شما را به جلو شتاب می دهد.

اما شما همچنین می توانید دریچه گاز را از خود دور کنید، که ترمز احیا کننده را به چرخ عقب تقویت می کند. شما همچنین می توانید موتورسیکلت را به حالت دنده عقب تغییر دهید، جایی که دریچه گاز رو به عقب به شما امکان می دهد موتورسیکلت را به عقب حرکت دهید. این مفید است زیرا Origin با وزن 412 پوند، حدود 50 پوند سنگین تر از یک موتورسیکلت دو منظوره قابل مقایسه با موتور است.

کنترل ها روی دسته سمت چپ. Tim Stevens for Engadget

این موتورسیکلت همچنین دارای مجموعه ای از کنترل ها روی دسته سمت چپ است، که با وسایل استاندارد مانند فلاشر چراغ جلو، بوق و راهنما شروع می شود. اما یک سوئیچ گهواره ای نیز برای تغییر حالت های رانندگی و پیمایش در منوها، یک دکمه که نماهای مختلف را روی صفحه نمایش می چرخاند، و یک دکمه بازگشت در صورتی که کمی عمیق تر از آنچه در نظر داشتید در یک منو فرو بروید نیز وجود دارد.

حتی یک سری کامل از کنترل های رسانه ای نیز وجود دارد. یک دکمه برای روشن کردن دستیار صوتی روی گوشی شما، دکمه هایی برای تنظیم میزان صدای پخش رسانه و حتی دکمه هایی برای پرش به جلو و عقب در لیست پخش فعلی شما وجود دارد.

شخصاً، من از آن دسته موتورسوارانی هستم که دوست دارند به صدای باد، افکارم و صداهای شوم شاسی بلندهای نزدیک شونده که توسط احمق هایی که در حال مرور TikTok هستند رانده می شوند، گوش دهم. اما اگر یک لیست پخش سواری دارید که دوست دارید پخش کنید، در اینجا کنترل کامل خواهید داشت.

زمان سواری

زین تعادل خوبی بین راحتی و اسپرت بودن ایجاد می کند. Tim Stevens for Engadget

من اغلب به خوبی روی ماشین های دو منظوره قرار نمی گیرم. قد من شش فوت است، اما این کار را با پاهای کوتاه نامتناسب انجام می دهم. این معمولاً باعث می شود هر زمان که یک موتورسیکلت با ذهنیت خارج از جاده را سوار می شوم، روی نوک انگشتان پا راه بروم. وقتی Origin از یک کامیون پایین آمد و برای دوره ارزیابی وارد زندگی من شد، لرزیدم، اما خوشبختانه از اینکه می توانم بدون نیاز به پوشیدن چکمه های پلتفرم، آن را سوار شوم، شگفت زده شدم.

ارتفاع زین 34 اینچی به من این امکان را می دهد که بدون نیاز به پوشیدن چکمه های پلتفرم، صاف بایستم، و در حال حرکت، متوجه شدم که ارگونومی Origin تقریباً کاملاً با من مطابقت دارد. گیره ها پهن و چسبنده هستند، بنابراین ایستادن روی آنها مشکلی ندارد، و در حالی که احتمالاً ترجیح می دهم اگر میله یک صدم اینچ بلندتر بود، چه نشسته و چه ایستاده روی زین، نزدیک به عالی بود. این زین در مقایسه با موتورسیکلت های خیابانی معمولی کمی باریک تر است، اما پهن تر از زین های بسیاری از ماشین های دو منظوره است و تعادل خوبی بین باریک بودن برای ایستادن و راحتی برای نشستن ایجاد می کند.

تنها شکایتی که داشتم وزش باد بود. من به طور کلی ترجیح می دهم دوچرخه هایی را سوار شوم که پوشش جلویی ندارند، اما به نوعی باد ناشی از آن صفحه نمایش بزرگ و پهن باعث ایجاد تلاطم وحشتناکی روی کلاه ایمنی من در هنگام نشستن در موقعیت معمول سواری من می شد. شیشه جلو اختیاری 175 دلاری برای من ارزشش را دارد.

و سواری با آن چگونه است؟ این چیز یک انفجار است. با 47 اسب بخار قدرت و 53 پوند فوت گشتاور، به دور از سریع ترین موتورسیکلت برقی موجود در بازار است، اما گشتاور کافی برای شکست دادن همه چیز روی چهار چرخ در هر چراغ یا بالا رفتن از یک شیب تند را دارد.

Origin شرکت Can-Am آماده برای آسفالت یا خاک است. Tim Stevens for Engadget

حتی چشمگیرتر سیستم کنترل کشش Origin است. به لطف گشتاور لحظه ای آنها، به راحتی می توان هنگام شتاب گیری روی یک EV کمی مشتاق بود، اما Origin همیشه اطمینان حاصل می کرد که نه یک فرسایش ناخواسته انجام می دهم و نه به عقب کج می شوم. این به سادگی چسبندگی و قدرت را مدیریت می کرد تا اطمینان حاصل شود که من به آرامی شتاب می گیرم، چه روی آسفالت و چه روی شن. این موتورسیکلت دارای سطوح قابل تنظیم برای ABS و کنترل کشش است، و بله، اگر بخواهید می توانید آنها را خاموش کنید.

به طور کلی، Origin نیز سواری آسانی داشت. این لاستیک های دکمه دار باعث ایجاد احساس شل در آسفالت می شوند، دوچرخه به لطف آج اضافی کمی حرکت می کند، اما اگر خودتان را در حال برخورد با خاک به طور نیمه منظم ببینید، یک معاوضه ارزشمند است.

متأسفانه، احتمالاً کاری که انجام نخواهید داد، رفتن به سفرهای طولانی با Origin است. اگرچه Can-Am می گوید که می توانید تا 90 مایل با یک بار شارژ در شهر طی کنید، اما حتی هنگام رانندگی آرام در جاده های روستایی با استفاده از اقتصادی ترین حالت، من برای رسیدن به 60 مایل تلاش کردم. با رانندگی تهاجمی تر (یعنی به طور معمول)، من یک بار شارژ را در کمتر از 45 مایل سوزاندم.

این خبر بد است. خبر خوب؟ یک شارژر سطح دو داخلی روی Origin وجود دارد. شارژ L2 روی یک خودرو معمولاً به معنای یک شب است، اما از آنجایی که بسته Origin بسیار کوچک است، از خالی تا پر شدن در کمتر از 90 دقیقه طول می کشد، و اگر فقط به یک شارژ جزئی نیاز داشته باشید، کمتر از یک ساعت متوقف خواهید شد.

جمع بندی

شارژ نسبتاً سریع داخلی Origin، در صورت هماهنگ کردن وعده های غذایی و توقف های شارژ خود به طور مناسب، دری را به روی برخی از سفرهای طولانی تر باز می کند. و، اگر در حال انجام سواری خارج از جاده با سرعت کمتری هستید، می توانید به طور واقع بینانه برای ساعت ها و ساعت ها با یک بار شارژ رانندگی کنید. با این حال، متأسفانه این یک کروز کنترل از راه دور با سرعت بالا نیست.

اما این نادر است که یک ماشین دو منظوره به اندازه ای راحت باشد که بخواهید برای این مدت طولانی در بزرگراه روی زین بنشینید. Origin برای گشت و گذارهای کوتاه در مسیر یا دویدن های سریع السیر به خانه پس از یک روز طولانی در دفتر، یک لذت واقعی است و یک لذت شیک نیز هست



