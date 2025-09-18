دیزنی، وارنر برادرز دیسکاوری و یونیورسال دادخواست مشترکی علیه برنامه هوش مصنوعی مولد Hailuo ثبت کردند

دیزنی، یونیورسال و وارنر برادرز دیسکاوری در حال همکاری در آخرین دادخواست بزرگ هوش مصنوعی هستند، این بار علیه شرکت چینی MiniMax، مالک Hailuo AI. این سه استودیوی بزرگ که مجموعاً بیش از نیمی از فروش گیشه ایالات متحده را نمایندگی میکنند، در کالیفرنیا علیه پلتفرم تولید تصویر و ویدئوی مبتنی بر هوش مصنوعی شکایت کردند و ادعا کردند که این پلتفرم "آثار دارای حق نسخهبرداری خواهان را در مقیاسی وسیع دزدی و غارت میکند."
این دادخواست شامل دهها اسکرینشات از تصاویر تولیدشده متخلف است که طیف گستردهای از مالکیت معنوی استودیوهای مختلف، از ابرقهرمانان در جهانهای DC و Marvel گرفته تا جنگ ستارگان، مینیونها و سایر کارتونها و فیلمهای انیمیشنی را در بر میگیرد.
این دادخواست شامل ادعاهایی است مبنی بر اینکه MiniMax نه تنها اقدامات منطقی برای جلوگیری از نقض حق نسخهبرداری انجام نداده است، بلکه این شرکت به طور فعال در ایجاد این آثار متخلف شرکت کرده و آن را تشویق کرده است.
این دادخواست مدعی یک مدل تجاری است که عمداً بر اساس نقض آثار محافظتشده ساخته شده است که سرپیچی آن از قانون حق نسخهبرداری ایالات متحده "عمدی و گستاخانه" است. به گفته این دادخواست، MiniMax اپلیکیشن Hailuo AI را برای iOS و Android به عنوان "استودیوی هالیوودی در جیب شما" به بازار عرضه میکند و تبلیغات این پلتفرم به صراحت از کاربران دعوت میکند تا ویدیوهای سفارشی با استفاده از آثار محافظتشده ایجاد کنند. اسکرینشاتهایی از این تبلیغات در این دادخواست گنجانده شده است.
این آخرین مورد از یک سری دادخواستهای پرمخاطب است که توسط شرکتهای رسانهای بر سر محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی مطرح شده است. در اوایل این ماه وارنر برادرز دیسکاوری از تولیدکننده تصویر هوش مصنوعی محبوب Midjourney به دلیل ادعاهای مشابه شکایت کرد و دیزنی و یونیورسال استودیوز در ماه ژوئن یک دادخواست مشترک علیه آن ثبت کردند.
تلویزیون و فیلم تنها صنایعی نیستند که شرکتهای هوش مصنوعی را به تخلفات آشکار از حق نسخهبرداری متهم میکنند، بلکه دنیای انتشارات نیز سهم عادلانهای از دادخواستها را شاهد بوده است. Anthropic، شرکت هوش مصنوعی پشت Claude، به تازگی به یک توافق 1.5 میلیارد دلاری در یک پرونده دعوی دستهجمعی که بیش از 500000 نویسنده را نمایندگی میکرد، دست یافته بود، اگرچه یک قاضی به تازگی این توافق را رد کرد. اپل نیز با دادخواستی مواجه است که ادعا میکند این شرکت از کتابهای دزدیده شده برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود استفاده کرده است.
میتوانید متن کامل شکایت را در زیر بخوانید: