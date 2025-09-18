از روز چهارشنبه، جابهجایی بین دستگاهها با کنترلر پلیاستیشن شما بسیار آسانتر خواهد شد. این زمانی است که بهروزرسانی PS5 سونی در ماه جولای وعده داده بود begins rolling out شروع میشود. پرش بین کنسول خود و، مثلاً، ویندوز به سادگی فشار دادن یک دکمه ترکیبی خواهد بود. تا به این لحظه، شما مجبور بودید هر بار کنترلر DualSense خود را جدا و دوباره جفت کنید.
پس از نصب بهروزرسانی سیستم فردا، تنها چند مرحله برای تنظیم جابهجایی بین چند دستگاهی طول میکشد. با خاموش بودن کنترلر DualSense خود، دکمه PS و یکی از دکمههای اکشن را فشار داده و نگه دارید. (آنها مثلث، دایره، ضربدر یا مربع هستند.) این ترکیب را برای بیش از پنج ثانیه نگه دارید. نوار نور و LED تاچپد دو بار چشمک میزنند. از آنجا، دستگاه مورد نظر را باز کرده و کنترلر را از طریق تنظیمات بلوتوث جفت کنید.
شما میتوانید چهار اسلات را جفت کنید: یکی برای هر یک از مثلث، دایره، ضربدر یا مربع. پس از آن، جابهجایی به آسانی نگه داشتن دکمه PS و دکمه اکشن اختصاص داده شده به دستگاه خواهد بود. کنترلرهای DualSense با ویندوز، macOS، iOS، iPadOS، tvOS و اندروید سازگار هستند.
بهروزرسانی PS5 فردا همچنین یک حالت جدید صرفهجویی در مصرف انرژی را اضافه میکند. در تنظیمات سیستم، گزینه جدیدی به نام Power Saver پیدا خواهید کرد. این گزینه با کاهش عملکرد برای بازیهای پشتیبانی شده، مصرف انرژی کنسول شما را کاهش میدهد. بازیها باید برای پشتیبانی از آن بهروزرسانی شوند. Death Stranding 2: On The Beach, Demon's Souls، و Ghost of Yōtei اولین کسانی خواهند بود که در صف قرار میگیرند.
من مطمئن نیستم که چه تعداد از مردم خواهان این معاوضه خواهند بود. سونی حتی تمام تلاش خود را کرد تا تأکید کند که بازیهای شما همچنان به همان شکل پخش میشوند، مگر اینکه صریحاً این ویژگی را فعال کنید. در بیانیه ای آمده است: "اگر فعال نشود، یا اگر بازی ها از این ویژگی پشتیبانی نکنند، عملکرد کاهش نمی یابد و مصرف برق کاهش نمی یابد." اما حداقل یک گزینه جدید دوستدار محیط زیست وجود دارد. این سیاره به همه کمک هایی که می تواند دریافت کند نیاز دارد.