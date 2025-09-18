شبیه ساز بقای وایکینگ ها، والهیم، سرانجام در سال 2026 به PS5 می آید

شبیه ساز بقای پرطرفدار Valheim در سال 2026 برای PS5 منتشر خواهد شد ، و به سال ها گمانه زنی پایان می دهد. سال تنها چیزی بود که به دست آوردیم، زیرا توسعه دهنده Iron Gate AB تاریخ انتشار واقعی را اعلام نکرد. با این حال، از هیچی بهتر است.

ما می دانیم که نسخه PS5 دارای قابلیت بازی بین پلتفرمی کامل با سایر پلتفرم ها خواهد بود، که این خوب است. Piktiv، شرکتی که به طور مرتب به Iron Gate در زمینه Valheim کمک می کند، روی پورت کار می کند تا تیم اصلی توسعه بتواند تلاش های خود را بر روی به روز رسانی ها و انتشار DLC متمرکز کند. به همین منظور، یک توسعه عظیم به نام Deep North در راه است که یک زیست بوم جدید را معرفی می کند.

برای افراد تازه کار، Valheim یک شبیه ساز بقای محبوب است که بر اساس اساطیر نورس ساخته شده و تاکید زیادی بر بازی مشارکتی دارد. بازیکنان برای شکار، ساخت پایگاه، کاوش و از بین بردن رئیس ها با هم متحد می شوند.