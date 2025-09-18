Annapurna Interactive سه بازی جدید را در یک نمایشگاه در 23 سپتامبر معرفی خواهد کرد

Annapurna Interactive در حال میزبانی از یک نمایشگاه بازی در 23 سپتامبر 2025 در ساعت 8 بعد از ظهر ET / 5 بعد از ظهر PT است تا سه بازی آینده خود را به نمایش بگذارد. ناشر می‌گوید «پخش مستقیم Annapurna Interactive از توکیو» در یوتیوب پخش می‌شود و شامل بازی‌های جدیدی از توسعه‌دهنده مستقر در کیوتو، Marumittu Games، Iridium Studios و Yarn Owl خواهد بود. Annapurna Interactive نمایشگاه بازی‌های قبلی خود را در فوریه گذشته برگزار کرد تا بازی‌هایی مانند Skin Deep و Wheel World را به نمایش بگذارد.

پروژه Annapurna شرکت Marumittu Games در ابتدا در سال 2023 به تفصیل شرح داده شد ، زمانی که ناشر اعلام کرد که با این استودیو همکاری می‌کند. در آن زمان، Marumittu گفت که از آثار روزنامه‌نگار روتخر برخمان و یووال نوح هراری، نویسنده Homo Deus، برای ساختن بازی‌ای استفاده می‌کند که "درباره بشریت در آینده فکر می‌کند." توسعه‌دهنده Yarn Owl نیز به طور مشابه پروژه خود را یک سال قبل در سال 2022 تیزر کرد و گفت که از The Legend of Zelda: A Link to the Past الهام گرفته است. Annapurna Interactive هنوز به طور رسمی مشارکت خود را با Iridium Studios اعلام نکرده است، اما توسعه‌دهنده بازی بعدی خود را به عنوان "یک RPG اعلام نشده با یک شریک اعلام نشده" در وب سایت خود فهرست کرده است، که مطمئناً به نظر می‌رسد چیزی است که Annapurna قصد دارد در نمایشگاه خود به نمایش بگذارد.