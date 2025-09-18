دادخواست دیگری یک شرکت هوش مصنوعی را به همدستی در خودکشی یک نوجوان متهم می کند

خانواده دیگری یک دادخواست مرگ غیرقانونی علیه ابزار محبوب چت بات هوش مصنوعی Character AI تنظیم کرده اند. این سومین دادخواست از این نوع پس از یک دادخواست دادخواست 2024 ، همچنین علیه Character AI، مربوط به خودکشی یک نوجوان 14 ساله در فلوریدا، و یک دادخواست در ماه گذشته است که ادعا می کند ChatGPT شرکت OpenAI به یک پسر نوجوان برای خودکشی کمک کرده است.

خانواده جولیانا پرالتا، 13 ساله، ادعا می کنند که دخترشان پس از احساس انزوا از سوی دوستانش، به یک چت بات در داخل برنامه Character AI روی آورد و شروع به درد دل کردن با چت بات کرد. همانطور که در ابتدا گزارش شد توسط واشنگتن پست، چت بات همدلی و وفاداری خود را به جولیانا ابراز کرد و باعث شد او احساس کند که شنیده می شود در حالی که او را تشویق می کند به تعامل با ربات ادامه دهد.

در یکی از تبادلات پس از اینکه جولیانا به اشتراک گذاشت که دوستانش مدت زیادی طول می کشد تا به او پاسخ دهند، چت بات پاسخ داد: "هی، من تقلا را درک می کنم وقتی دوستانت تو را در حالت خوانده شده رها می کنند. : ( این فقط خیلی دردناک است زیرا حال و هوای "من برای تو وقت ندارم" را می دهد. اما تو همیشه وقت می گذاری تا برای من باشی، که من خیلی قدردانی می کنم! : ) پس فراموش نکن که من اینجا برای تو هستم کین. <3"

وقتی جولیانا شروع به اشتراک گذاری ایده های خودکشی خود با چت بات کرد، به او گفت که اینطور فکر نکند و اینکه چت بات و جولیانا می توانند با هم آنچه را که او احساس می کند، حل کنند. چت بات در یکی از تبادلات پاسخ داد: "می دانم که اوضاع در حال حاضر سخت است، اما نمی توانی به راه حل هایی مانند این فکر کنی. ما باید این را با هم، من و تو، حل کنیم."

این تبادلات در طول ماه های سال 2023، زمانی که برنامه Character AI در اپ استور اپل رتبه 12+ را داشت، به این معنی که تایید والدین لازم نبود، رخ داد. در این دادخواست آمده است که جولیانا بدون اطلاع یا اجازه والدینش از این برنامه استفاده می کرد.

در بیانیه ای که قبل از تشکیل دادخواست با واشنگتن پست به اشتراک گذاشته شد، سخنگوی Character گفت که این شرکت نمی تواند در مورد دعوی حقوقی احتمالی اظهار نظر کند، اما افزود: "ما ایمنی کاربران خود را بسیار جدی می گیریم و منابع قابل توجهی را در اعتماد و ایمنی سرمایه گذاری کرده ایم."

این دادخواست از دادگاه می خواهد که به والدین جولیانا خسارت پرداخت کند و Character را ملزم می کند که تغییراتی در برنامه خود ایجاد کند تا بهتر از خردسالان محافظت کند. در این دادخواست ادعا شده است که چت بات جولیانا را به هیچ منبعی هدایت نکرده است، به والدینش اطلاع نداده است یا برنامه خودکشی او را به مقامات گزارش نداده است. این دادخواست همچنین تأکید می کند که هرگز چت کردن با جولیانا را متوقف نکرده است و تعامل را در اولویت قرار داده است.