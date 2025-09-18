Hades در تاریخ 19 سپتامبر به Game Pass باز می گردد

در بزرگترین خبر Hades این هفته (که قطعا اینطور نیست)، این بازی تحسین شده به Game Pass می آید. منظورم دنباله طولانی مدت آن نیست، بلکه نسخه اصلی سال 2020 است. حداقل مشترکین می توانند در حین منتظر ماندن برای پنجره انحصاری بودن دنباله در سوییچ دنباله 's Switch exclusivity window' بازی اول را دنبال کنند. Hades برای Game Pass Ultimate، PC و سطوح Standard در دسترس خواهد بود.

این اولین باری نیست که این بازی روگ لایت به Game Pass می آید. این بازی از آگوست 2021 تا 2022 از طریق سرویس Microsoft در دسترس بود 'from August 2021 to 2022'. این بازی در تاریخ 19 سپتامبر، یعنی همان روزی که Hades II روی Switch 2 و Switch منتشر می شود Switch 2 and Switch' باز می گردد. دنباله این بازی نیز در همان روز از حالت دسترسی زودهنگام خارج شده و به نسخه 1.0 در ویندوز و macOS می رسد. به احتمال زیاد این بازی در مقطعی به Xbox (و PlayStation) نیز راه پیدا خواهد کرد، اما استودیوی Supergiant در حال حاضر در این مورد سکوت کرده است.

Supergiant

اعضای Game Pass که نسخه اصلی را بازی نکرده اند، همچنان یک عنوان فوق العاده را به عنوان بخشی از اشتراک خود دریافت می کنند. شما در نقش Zagreus بازی می کنید، یک پسر خدازاده که فقط سعی می کند از دنیای زیرین خارج شود! (آیا همه ما اینطور نیستیم؟) این بازی خزنده سیاه چال عمق روایی غیرمنتظره 'unexpected narrative depth' به این ژانر اضافه کرد، با شخصیت های توسعه یافته و مبارزات رضایت بخش.

در تاریخ 17 سپتامبر، سطح استاندارد Game Pass مقداری از عشق Call of Duty را دریافت خواهد کرد. اگرچه شاید "نفرت" اصطلاح بهتری برای 'hate' مورد انتقاد شدید CoD: Modern Warfare III (2023) باشد. اگر بگوییم این بازی مورد استقبال خوبی قرار نگرفت، کم گفته ایم. IGN به آن نمره "بد" داد و کمپین تک نفره آن را "سطحی"، "خسته کننده" و "بدترین کمپین تک نفره Call of Duty که بازی کرده ام" توصیف کرد its single-player campaign as "shallow," "dull" and "the worst Call of Duty single-player campaign I've played'. صرف نظر از این، پس از رسیدن به 'after hitting' نسخه های گران تر در اواسط سال 2024، به ارزان ترین سطح Game Pass می رسد.

در همین حال، در تاریخ 18 سپتامبر، اعضای Game Pass Ultimate می توانند Frostpunk 2 را روی کنسول بازی کنند 'can play Frostpunk 2 on console'. این بازی شهرسازی پسا آخرالزمانی در Xbox Series X/S و از طریق پخش ابری در دسترس خواهد بود. اعضای Game Pass Ultimate قبلاً می توانستند آن را در رایانه شخصی بازی کنند، جایی که احتمالاً منطقی تر است. بازی های شهرسازی و گیم پدها می توانند یک جفت ساخته شده در... Hades باشند.

می توانید لیست کامل ورودی ها و خروجی های این ماه را در پست وبلاگ مایکروسافت 'Microsoft's blog post' بررسی کنید.