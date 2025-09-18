برنامه Apple Sports در نهایت ویجت‌هایی را برای پیگیری امتیازات و برنامه‌ها اضافه می‌کند

برنامه رایگان Apple Sports فقط ویجت‌ها را اضافه کرد، که یک ویژگی بود که مدت‌ها درخواست شده بود. این به کاربران اجازه می‌دهد تا ویجت‌های سفارشی خود را برای دنبال کردن تیم‌ها و سازمان‌های مورد نظر خود بسازند. پس از قرار دادن، فقط یک کشیدن سریع روی دستگاه لازم است تا امتیازات، آمار، مسابقات آینده و موارد دیگر را بررسی کنید.

ویجت‌ها در آیفون، آی‌پد و رایانه‌های مک در دسترس هستند. این ویژگی علاوه بر ابزار از قبل موجود Live Activities، که به‌روزرسانی‌های زنده ورزشی را مستقیماً به صفحه قفل آیفون و اپل واچ ارائه می‌کند، عمل خواهد کرد. امروز نیز این ویژگی کمی تقویت شده است، زیرا اپل اعلام کرده است که کاربران اکنون می‌توانند Live Activities را از قبل برای رویدادهای آینده برنامه‌ریزی کنند.

هیچ محدودیتی در تعداد ویجت‌هایی که می‌توان به طور همزمان اضافه کرد وجود ندارد، بنابراین دیوانه شوید و یک دسته تیم و لیگ را قرار دهید. به هر حال، فصل NFL در شرف شروع است. این برنامه همچنین در حال گسترش به هشت کشور جدید از جمله اتریش، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا است. این پلتفرم سازمان‌های جدیدی را برای دنبال کردن در سراسر این مناطق اضافه کرده است که بیشتر مربوط به فوتبال هستند.

این فقط آخرین به روز رسانی برای Apple Sports است. این برنامه اخیراً شروع به ارائه امتیازات تنیس و کارت‌های بازی قابل اشتراک گذاری کرده است.

این هفته همچنین یک هفته بزرگ برای آیفون‌ها به طور کلی است. آخرین سیستم عامل، iOS 26، اکنون در دسترس است و انواع مختلفی از چیزها را به ارمغان می آورد. یک تم بصری جدید، یک برنامه دوربین به روز شده، ابزارهای هوش مصنوعی و خیلی چیزهای دیگر وجود دارد.