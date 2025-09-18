LimeWire فستیوال Fyre را تصاحب کرد، برنامه‌های مبهمی برای ارائه "تجربیات واقعی" دارد

LimeWire اعلام کرده است که حقوق فستیوال Fyre، فستیوال موسیقی فاجعه‌بار و مبتنی بر اینفلوئنسر سال 2017 را تصاحب کرده است. شرکت احیا شده جدید - که اکنون به عنوان یک بازار NFT موسیقی فعالیت می کند، و نه یک سرویس اشتراک‌گذاری فایل - این حقوق را به قیمت 245000 دلار در یک حراجی eBay خریداری کرد. گزارش نیویورک تایمز . یک برنامه جداگانه برای استفاده از نام Fyre Festival برای راه اندازی یک سرویس پخش موسیقی جدید در آوریل 2025 اعلام شد.

"Fyre به نمادی از هیاهوهای اشتباه تبدیل شد، اما تاریخ را نیز رقم زد،" جولیان زهتمایر، مدیر عامل LimeWire در یک بیانیه مطبوعاتی به اشتراک گذاشت. "ما جشنواره را برنمی گردانیم - ما نام تجاری و میم را دوباره زنده می کنیم. این بار با تجربیات واقعی و بدون ساندویچ های پنیری."

به نظر می رسد LimeWire می خواهد Fyre Festival را به یک امتیاز فیزیکی از کلکسیون های دیجیتالی که از طریق بازار NFT خود می فروشد تبدیل کند. این شرکت قصد دارد "یک دیدگاه بازسازی شده برای Fyre" را در ماه های آینده فاش کند که "فراتر از قلمرو دیجیتال گسترش می یابد و به تجربیات دنیای واقعی، جامعه و شگفتی ها ضربه می زند." در اوج محبوبیت خود، NFT ها اغلب به عنوان عضویت در جوامع و رویدادهای انحصاری فروخته می شدند، بنابراین اگر این تاکتیک LimeWire باشد، به ویژه اصیل نخواهد بود.

البته، اصالت ممکن است هدف نباشد، زمانی که استراتژی اصلی شرکت شما ظاهراً به دست آوردن و بازآفرینی برندهای قدیمی است. شرط LimeWire به نظر می رسد این باشد که تشخیص نام خرید NFT یک نوازنده از LimeWire یا شرکت در یک رویداد Fyre Festival و سرگردان نشدن در باهاما برای برخی افراد کافی باشد.