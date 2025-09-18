توافق تیک تاک ترامپ کنترل را به گروهی از سرمایه گذاران آمریکایی می دهد، گزارش می گوید

طرح "نجات" تیک تاک در حال آشکار شدن است. روز سه‌شنبه وال استریت ژورنال جزئیات بیشتری را درباره توافق بین ایالات متحده و چین گزارش کرد، زیرا ظاهراً دو طرف در حال "نهایی کردن" جزئیات این توافق هستند.

بر اساس این گزارش، تجارت تیک تاک در ایالات متحده عمدتاً متعلق به گروهی از سرمایه گذاران آمریکایی خواهد بود که دارای سهم "تقریباً" 80 درصدی در این نهاد خواهند بود. این گروه شامل اوراکل، شریک قدیمی تیک تاک، و همچنین شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر سیلیکون ولی اندریسن هوروویتز و شرکت سهام خصوصی سیلور لیک است. سهامداران چینی سهم اقلیتی خواهند داشت که مالکیت آنها را زیر آستانه 20 درصدی تعیین شده توسط قانون نگه می دارد. گزارش شده است که دولت ایالات متحده همچنین می تواند یک عضو هیئت مدیره برای نهاد "تحت سلطه آمریکا" انتخاب کند.

گزارش‌هایی درباره چنین ترتیبی ماه‌هاست که منتشر می‌شود، و رئیس‌جمهور دونالد ترامپ گفت در ماه ژوئن که یک توافق می‌تواند «حدود دو هفته» دیگر به دست آید. به نظر می رسد که مقامات چینی در نهایت با این ترتیب جدید موافقت کرده اند و یک تنظیم کننده چینی در اوایل این هفته گفت که نسخه جدید تیک تاک ایالات متحده همچنان از الگوریتم چینی استفاده می کند.

اکنون، وال استریت ژورنال گزارش می دهد که "مهندسان تیک تاک" الگوریتم این برنامه را برای یک برنامه جدید تیک تاک با استفاده از فناوری دارای مجوز از ByteDance "بازسازی خواهند کرد". گزارش شده است که این شرکت در حال آزمایش برنامه جدید است. اوراکل بر داده های کاربر ایالات متحده برای این عملیات نظارت خواهد کرد. تیک تاک و اوراکل پس از مذاکرات قبلی بین این شرکت و دولت ایالات متحده، سال هاست که در زمینه امنیت داده ها با یکدیگر همکاری می کنند.

حتی اگر یک توافق نهایی ظاهراً نزدیک باشد، ممکن است مدتی طول بکشد تا نهایی شود. در این میان، ترامپ مهلتی را که نسخه فعلی اپلیکیشن در ایالات متحده ممنوع می شد، برای بار چهارم تمدید کرد. او روز سه شنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که قصد دارد روز جمعه با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، "برای تایید همه چیز" صحبت کند.