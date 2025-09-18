NHTSA در حال بررسی تسلا به دلیل دستگیره های الکترونیکی درب آن است

چه کسی می گوید روزنامه نگاری مرده است؟ کمتر از یک هفته پس از آنکه بلومبرگ یک گزارش گزارش محکوم کننده درباره "درهای خطرناک" تسلا منتشر کرد، اکنون اداره ایمنی ترافیک بزرگراه های ملی ایالات متحده (NHTSA) در حال بررسی آن است. روز سه شنبه، این رگولاتور گفت که تحقیقاتی را آغاز کرد در مورد درهای برقی این خودروساز. مشکل: اگر باتری کم ولتاژ خودرو از کار بیفتد، از کار می افتند.

تحقیقات NHTSA مدل Y 2021 را پوشش خواهد داد که تقریباً 174290 خودرو را شامل می شود. اما آژانس در یک سند پیشنهاد کرد که می تواند تحقیقات خود را گسترش دهد. منطقی است: هر تسلایی که تا به حال ساخته شده است از دستگیره های برقی درب استفاده می کند. بنابراین، این می تواند به طور بالقوه برای شرکت کاملاً دوست داشتنی بسیار پرهزینه باشد.

تسلا از طراحی دستگیره درب همسطح برای وسایل نقلیه خود استفاده می کند. یک باتری 12 ولتی به توانایی درب برای باز کردن دستگیره و رها کردن زبانه کمک می کند. این یکی از جزئیات طراحی شبیه به اپل است که به این خودروساز کمک کرد تا به یک نام آشنا تبدیل شود. اما خودروها آیفون نیستند، و ظرافت نمی تواند در فضای خودرو در درجه دوم ایمنی قرار گیرد.

خودروهای تسلا دارای یک سیستم پشتیبان مکانیکی در داخل کابین هستند که در صورت قطع برق، امکان باز شدن دستی درها را فراهم می کند. اما محل انتشار دستی بسته به مدل متفاوت است و اغلب یافتن آن دشوار است. و حتی اگر بدانید کجاست، اگر یک کودک کوچک یا حیوان خانگی در داخل گیر افتاده باشد، کمکی نخواهد کرد.

NHTSA در سند خلاصه عمومی خود نوشت: "اگرچه خودروهای تسلا دارای رهاسازی دستی درب در داخل کابین هستند، اما در این شرایط، ممکن است کودک نتواند به رهاسازی دسترسی داشته باشد یا آن را کار کند، حتی اگر راننده خودرو از آنها آگاه باشد."

Mylo Kaye / Unsplash

گزارش اصلی بلومبرگ برخی از داستان‌های شنیع صاحبان تسلا را که با خرابی درهای الکترونیکی دست و پنجه نرم می‌کردند، بازگو کرد. آتش نشانی بود که خارج از وظیفه بود و در سال 2023 برای ورود به یک مدل Y در حال سوختن تلاش کرد. سرنشین توسط کیسه های هوا در صندلی مسافر به دام افتاده بود و نمی توانست به رهاسازی دستی برسد. او به دلیل از دست دادن ثانیه های گرانبها به دلیل طراحی درب، دچار سوختگی درجه سه صورت شد و آسیب ریوی ماندگاری ناشی از استنشاق دود داشت.

گفته می شود تعداد بیشتری وجود دارد. نوامبر گذشته در کالیفرنیا، سه دانشجوی کالج در داخل یک سایبرتراک پس از آتش گرفتن، به دام افتادند و جان باختند. در همان ماه، پنج نفر در ویسکانسین در داخل یک مدل S جان باختند. دسته اجساد در صندلی جلو به کارآگاه نشان می داد که ممکن است برای فرار تلاش کرده باشند.

سپس، در بهار امسال در لس آنجلس، یک ستاره بسکتبال کالج پس از لگد زدن به شیشه سایبرتراک هنگام آتش گرفتن، موفق به فرار شد. عالیجاه آرنا گفت: "سعی می کنم در را باز کنم و در باز نمی شود." او به دلیل استنشاق گسترده دود در کمای پزشکی قرار گرفت.

بلومبرگ دریافت که NHTSA از سال 2018 بیش از 140 شکایت در مورد درهای گیر کرده تسلا دریافت کرده است. این رگولاتور به 9 "گزارش خرابی" اشاره کرد که منجر به بررسی شرکت شد. در چهار مورد، افراد به شکستن شیشه متوسل شدند. NHTSA گفت: "به دام افتادن در یک وسیله نقلیه به ویژه در شرایط اضطراری، مانند زمانی که کودکان در یک وسیله نقلیه گرم به دام می افتند، نگران کننده است."