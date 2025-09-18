انتظارات از رویداد آمازون در 30 سپتامبر

آمازون در پایان ماه یک رویداد مطبوعاتی با برخی از تحولات جدید سخت افزاری برگزار خواهد کرد. این رویداد برای 30 سپتامبر ساعت 10 صبح به وقت ET در شهر نیویورک برنامه ریزی شده است. در اینجا چیزی است که فکر می کنیم در رویداد پاییزه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در ماه فوریه، آمازون برخی از بهبودها را در دستیار صوتی خود معرفی کرد و قول داد که Alexa+ به لطف هوش مصنوعی مولد، محاوره‌ای‌تر و مفیدتر خواهد بود. به نظر می رسد که رویداد پاییزه سخت افزار برای تعامل با Alexa+ را در مرکز توجه قرار دهد، بنابراین انتظار داشته باشید در مورد مدل های جدید یا به روز رسانی های نرم افزاری جدید برای خط بلندگوهای هوشمند Echo بشنوید. چند سالی است که Echo Show به روز رسانی شده است، و حتی برای Echo استاندارد نیز طولانی تر بوده است. این دو محصول به احتمال زیاد در اطلاعیه های آتی نقش اصلی را ایفا خواهند کرد.

آمازون

دعوت نامه همچنین شامل عکسی از Kindle است که یک تصویر رنگی را نشان می دهد، بنابراین ممکن است چیزهای بیشتری برای کتابخوان های الکترونیکی در نظر گرفته شده باشد. Kindle Scribe 2 همین اوایل امسال منتشر شد، همانطور که Kindle Colorsoft منتشر شد، بنابراین شاید گزینه جدیدی در دست ساخت باشد که بهترین ویژگی های هر دو را با هم ترکیب کند. مانند Echo، چیز جدیدی برای مدل پایه Kindle نیز وجود نداشته است، بنابراین ممکن است برخی از به روز رسانی ها نیز دریافت کند.