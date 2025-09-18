Fiverr در حال اخراج 250 کارمند برای تبدیل شدن به یک "شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی" است

پلتفرم اقتصاد گیگ Fiverr در حال اخراج 250 کارمند است زیرا به سمت تبدیل شدن به یک "شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی" حرکت می کند، Micha Kaufman مدیرعامل در مقاله ای در X به اشتراک گذاشت. به گفته در مقاله ای در X. این اقدام حدود 30 درصد از کارکنان شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، The Register می نویسد، و در بین شرکت های فناوری در سال 2025 غیرمعمول نیست. Duolingo برنامه های مشابهی را برای تبدیل شدن به "مبتنی بر هوش مصنوعی" در آوریل اعلام کرد.

Kaufman این فرآیند را به عنوان بازگشت به "حالت استارت آپ" توصیف می کند و می نویسد که هدف نهایی او تبدیل Fiverr به "یک شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی است که لاغرتر، سریعتر، با زیرساخت فناوری مدرن متمرکز بر هوش مصنوعی، یک تیم کوچکتر، که هر کدام بهره وری بسیار بیشتری دارند و لایه های مدیریتی بسیار کمتری دارند." بخشی از توجیهی که Kaufman ارائه می دهد برای اینکه چرا Fiverr "به اندازه کافی به افراد زیادی برای اداره کسب و کار موجود نیاز ندارد" این است که شرکت قبلاً هوش مصنوعی را در برنامه های پشتیبانی مشتری و تشخیص تقلب خود ادغام کرده است.

اولین نشانه از اینکه Fiverr ممکن است اخراج ها را با هوش مصنوعی توجیه کند، زمانی بود که Kaufman در ماه مه 2025 در مورد خطری که این فناوری برای کارمندان ایجاد می کند، با CBS News مصاحبه کرد. Kaufman به طور خاص به کارمندان توصیه کرد که "100 درصد" از کارهایی را که با هوش مصنوعی انجام می دهند، خودکار کنند، در حالی که ادعا می کرد این امر آنها را قابل جایگزینی نمی کند زیرا آنها هنوز قادر به "تفکر غیر خطی" و "تصمیم گیری های قضاوتی" هستند. به نظر نمی رسد این توصیه در نهایت برای کارمندان خود Fiverr مفید بوده باشد.

کاهش های این شرکت بر افراد کمتری نسبت به یک شرکت بزرگتر مانند Workday تأثیر می گذارد، که برنامه هایی را برای حذف 1750 نقش در فوریه 2025 اعلام کرد. با این حال، صرف نظر از اندازه شرکت یا سطح سرمایه گذاری آن در هوش مصنوعی، اخراج ها اثر یکسانی دارند: کار بیشتری باید توسط افراد کمتری انجام شود.