بررسی آیفون 17 پرو و پرو مکس: طراحی مجدد چشمگیر

به خاطر بررسی آیفون 17 پرو، من به یک اعتیاد گیمینگ مبتلا شده‌ام.

منظورم بازی‌های AAA مانند Destiny: Rising و Genshin Impact، یا حتی بازی‌های AA یا غیر A مانند Inside یا Vampire Survivors نیست که هر دو را بسیار دوست دارم. من مشخصاً به Snake Clash در YouTube Games اشاره می‌کنم - نوعی چیزی که شما بی‌هدف بازی می‌کنید در حالی که وانمود می‌کنید در حال تماشای یک مستند در تلویزیون هستید، یا در حالی که روی تخت نشسته‌اید و به آرامی در حال ایجاد بواسیر هستید.

دلیل این که اینقدر Snake Clash بازی می‌کنم این است که در سالی که با آیفون 16 پرو داشتم، متوجه شدم که ساعت‌های بی‌شماری با بازی‌هایی مانند این باعث می‌شود دستگاه در دستانم بسوزد. و شاید برخی عناوین دیگر نیز عملکرد حرارتی را به روش‌های مشابه تحت فشار قرار دهند، اما افسوس، سلیقه من این است. (همچنین، Inside و Vampire Survivors هرگز باعث نشدند که تلفنم بیش از حد گرم شود.)

زمان زیادی را صرف آیفون 17 پرو و پرو مکس کردم تا آن‌ها را وادار کنم تا داغ شوند، زیرا یکی از جالب‌ترین اضافات امسال، محفظه بخار است. این ویژگی مدیریت حرارتی، به همراه طراحی مجدد بدنه یکپارچه آلومینیومی و سه دوربین پشتی 48 مگاپیکسلی، از جمله جذاب‌ترین به‌روزرسانی‌ها برای این نسل است. تراشه قدرتمند A19 Pro (که اکنون در "فلات" قرار دارد)، دوربین سلفی جدید Center Stage، وعده‌های عمر باتری بیشتر و یک رنگ جدید چشم نواز را نیز به این موارد اضافه کنید، و صادقانه بگویم، آخرین تلفن‌های پرو یک جهش جدی به نظر می‌رسند.

برای این بررسی، من بر عملکرد، مدیریت حرارتی، قابلیت‌های دوربین و عمر باتری آیفون 17 پرو و پرو مکس تمرکز کردم. من آنها را با هم جمع‌آوری می‌کنم زیرا به غیر از اندازه صفحه نمایش، ظرفیت باتری و قیمت، این دو از نظر عملکرد یکسان هستند. من همچنین وقت خود را صرف بررسی ویژگی‌های Apple Intelligence و iOS 26 کردم، که انحصاری برای سخت افزار جدید نخواهند بود و شما را به پیش نمایش iOS 26 ما برای بررسی عمیق‌تر در مورد آنها ارجاع می‌دهم.

طراحی بدنه یکپارچه آلومینیومی که هم جدید است و هم آشنا

وقتی برای اولین بار آیفون 17 پرو را در Apple Park برداشتم، آن را به طرز طراوت بخشی متفاوت از آیفون 16 پرو که یک سال استفاده می‌کردم (و همچنین آیفون 15 پرو قبل از آن) یافتم. اما هرچه بیشتر لبه‌های مات واحد بررسی خود را نوازش می‌کردم، بیشتر جرقه‌های آشنایی را احساس می‌کردم. بدنه یکپارچه آلومینیومی اینجا من را به یاد آیفون 8 انداخت، که جای تعجب نیست زیرا آن دستگاه از فولاد پیچیده شده در یک نوار آلومینیومی ساخته شده بود. هم آیفون 8 و هم آیفون 17 پرو از همان آلیاژ آلومینیوم سری 7000 استفاده می‌کنند که اختصاصی اپل است، بنابراین منطقی است. البته، آیفون 17 پرو و پرو مکس به اندازه گوشی قدیمی نازک نیستند، اما چیزی در مورد روکش مات احساس خوبی داشت.

دو هفته قبل از رویداد معرفی آیفون، آیفون 16 پرو من از دستم سر خورد و به کف یک حمام عمومی کثیف افتاد. در زاویه ای نامناسب روی لبه خود فرود آمد و به طرز چشمگیری ترک خورد. خوشبختانه، بیشتر شیشه خرد شده در نزدیکی لبه پایین بود، در حالی که ترک‌های مویی در یک الگوی عجیب و غریب به سمت ماژول دوربین پشتی بالا می‌رفتند. اینها دست هایم را نبریدند، اما می‌دانستم که می‌خواهم آیفون بعدی بسیار بادوام‌تر باشد.

با قاب آلومینیومی که از لبه‌های عقب و پشت محافظت می‌کند، احتمال کمی وجود دارد که آیفون 17 پرو به روشی که آیفون 16 پرو من شکست، بشکند. صفحه نمایش آن اکنون توسط Ceramic Shield 2 محافظت می‌شود، بنابراین اگر صاف روی صورت خود بیفتد، همچنان باید بتواند از ضربه جان سالم به در ببرد. قسمت پشتی کمی آسیب‌پذیرتر است، زیرا سه دوربین همچنان کمی از فلات بیرون زده‌اند، اما آنها با همان کریستال یاقوت کبودی پوشیده شده‌اند که مدل‌های قبلی بودند. من هنوز دوربین آیفون را با وجود سال‌ها رفتار ناشیانه‌ام نشکسته‌ام.

این برای آیفون 17 پرو نوید خوبی دارد، اگرچه می‌گویم که تلاشی نکردم تا واحد بررسی خود را خراش دهم. من در واقع تا آنجا پیش رفتم که آن را در چند روز اول در قاب Finewoven که اپل ارائه کرده بود نگه داشتم تا بتوانم یک سطح بکر برای عکس‌های بررسی خود حفظ کنم. پس از برداشتن قاب، من هم آیفون 17 پرو و هم پرو مکس را در یک کیف با آیفون 16 پرو و پیکسل 10 پرو قرار دادم تا بتوانم هنگام تست دوربین آنها را با خود ببرم، و بسیار خوب بود که بتوانم مدل‌های جدیدتر را به سادگی با لمس تشخیص دهم. سال‌هاست که می‌بینم تلفن‌های اندرویدی، به ویژه تلفن‌های سامسونگ، بیشتر و بیشتر شبیه آیفون می‌شوند، بنابراین دور شدن از شیشه براق خوشایند است.

به علاوه، نه پرو و نه پرو مکس خراشیده نشده اند، با وجود اینکه آنها را به صورت برهنه در کوله پشتی یا جیب با تلفن‌های دیگر، کلیدها یا نشان‌ها با قلاب در آنها قرار داده ام، اگرچه منصفانه بگویم همین امر در مورد آیفون 16 پرو نیز صادق بود تا اینکه به طور ناگوار سقوط کرد.

یکی دیگر از راه‌های متمایز بودن آیفون 17 پرو؟ آن رنگ نارنجی، که یادآور دکمه Action در Apple Watch Ultra است. همچنین نسبتاً شبیه به رنگ برخی از مخروط‌های ترافیکی است، اگرچه به روشی فلزی‌تر و براق‌تر. از آنجایی که قرار است آیفون 17 پرو بسیار بادوام‌تر و مقاوم‌تر در برابر خراش باشد، استدلال می‌کنم که به سادگی با نشان دادن رنگ جدید جسورانه آن بدون قاب، آن را به نمایش بگذارید. من همچنین یک دسته عکس از آیفون 17 پرو مکس نارنجی رنگی که در شرایط نوری مختلف آزمایش کرده‌ام، گرفتم تا بتوانید بهتر درک کنید که در زندگی واقعی چگونه به نظر می‌رسد. لذت ببرید:

پردازش سریعتر هوش مصنوعی و بدنه ای که تا حد زیادی خنک‌تر است

به غیر از مواد و فلات دوربین، طراحی مجدد آیفون 17 پرو تا حد زیادی به مدیریت حرارتی و عمر باتری مربوط بود. همانطور که در ابتدای این بررسی اشاره کردم، آیفون 16 پرو من گاهی اوقات داغ می شود، به خصوص در ماه‌های اخیر. مشتاق بودم ببینم آیا محفظه بخار در دستگاه‌های جدید در خنک نگه داشتن آنها در شرایط مشابه موثر است یا خیر.

به طور کلی، آیفون 17 پرو خنک ماند — و این هم در طول چند روز اول با قاب و هم بعد از اینکه آن را به طور کامل برداشتم. وقتی حدود 25 دقیقه Snake Crash بازی کردم، متوجه گرمای ملایمی شدم که از فلات دوربین ساطع می شود. دستگاه را روی یک پتو پارچه ای انداختم و آیفون 16 پرو را برداشتم تا به جای آن بازی کنم، و فقط پنج دقیقه بعد به اندازه 17 پرو گرم شده بود. ده دقیقه بعد، مجبور شدم انگشتانم را تنظیم کنم تا آیفون 16 پرو مانند آهن احساس نشود. در همین حال، آیفون 17 پرو با وجود اینکه روی چیزی بود که معمولاً برای گرم نگه داشتن استفاده می کنم، در آن زمان خنک شده بود.

این بدان معنا نیست که آیفون 17 پرو هرگز در آزمایش‌های من به طور محسوسی داغ نشد، اتفاقاً. به تجربه من، تولید عکس در Image Playground یا ایجاد Genmoji معمولاً باعث می شد آیفون 16 پرو من به سطوح ترسناکی گرم شود. در آیفون 17 پرو، کمی بیشتر طول کشید تا به همان اندازه گرم شود، اما در نهایت آنقدر داغ شد که احساس کردم اگر بخواهم دستگاه را به کسی بدهم، باید به مردم هشدار دهم. متوجه شدم که قطعات آلومینیومی گوشی داغ ترین هستند، که هم از نظر علمی و هم از نظر نحوه درک دمای پوست ما منطقی است.

من می خواهم از اپل برای عملکرد بهبود یافته در Image Playground و Genmoji تشکر کنم. قبلاً مدت ها طول می کشید تا تصاویر یا ایموجی های تولید شده توسط هوش مصنوعی ظاهر شوند (به خصوص آنهایی که بر اساس عکسی از شخصی در آلبوم عکس من بودند)، اما در آیفون 17 پرو توانستم قبل از اینکه همه چیز کند شود، چندین گزینه را به طور متوالی دریافت کنم. تصاویری که من انتخاب کردم از سبک‌های واقعی‌تر ChatGPT استفاده کنم، خیلی بیشتر طول کشید، اما به طور کلی من یک پیشرفت قابل توجه در سرعت در اینجا دیدم. آن شتاب‌دهنده‌های عصبی در GPU شش هسته‌ای A19 Pro مطمئناً وزن خود را می‌کشند.

شاید لازم به ذکر باشد که در 25 دقیقه زمان Snake Clash، سطح باتری آیفون 17 پرو حدود ده درصد کاهش یافت. آیفون 16 پرو در تقریباً همان مدت زمان از 90 درصد به 79 درصد رسید، بنابراین بهره وری انرژی در این مورد استفاده خاص نسبتاً مشابه به نظر می رسد.

عملکرد دوربین

سه دوربین 48 مگاپیکسلی آیفون 17 پرو و پرو مکس به طرز چشمگیری متنوع هستند. آنها نه تنها سنسورهای شارپ و پر از مگاپیکسل هستند که جزئیات غنی و رنگ های زنده را ارائه می دهند، بلکه وظیفه دوگانه را نیز انجام می دهند و گزینه های زوم اضافی را ارائه می دهند. هنگامی که من با آیفون 17 پرو عکاسی می کردم، برنامه دوربین میانبرهایی را برای 0.5x، 1x، 2x، 4x و 8x نشان می داد، که کمی متفاوت از 0.5x، 1x، 2x و 5x آیفون 16 پرو است.

همانطور که به آن دو مدل اشاره می کنم، عمیقاً آگاه هستم که اکثر مردم قصد ارتقاء از تلفنی به جدیدی آیفون 16 پرو را ندارند. بنابراین فقط می گویم تا زمانی که از آیفون 14 پرو و قدیمی تر عوض می کنید، سیستم دوربین بسیار بهتری دریافت خواهید کرد. برای کسانی که قبلاً روی آیفون 15 پرو هستند، بستگی دارد به اینکه آیا از مدل Max استفاده می کنید و به توانایی زوم اضافی اهمیت زیادی می دهید یا خیر.

من آیفون 17 پرو را بیشتر با آیفون 16 پرو مقایسه کردم تا بهبودهای آن را ببینم، و همچنین با پیکسل 10 پرو، زیرا من آن را بهترین دوربین گوشی هوشمند امسال می دانم. به هر حال، تا کنون. همانطور که معلوم است، آیفون 17 پرو در اکثر موقعیت‌ها در برابر آخرین مدل گوگل حرفی برای گفتن دارد. در واقع، معمولاً کمی بهتر در حفظ جزئیات در سایه ها در عکس ها با دامنه دینامیکی بالا است.

همچنین، همانطور که در چند نسل گذشته آیفون ها وجود داشته است، تصاویر اپل تمایل دارند گرم تر و اشباع تر باشند، در حالی که تصاویر گوگل در مقایسه با آنها کمی خفه و خاکستری به نظر می رسند. این یک مشاهده تا حدودی ذهنی است، واقعاً، و احتمالاً بر کسی که دائماً هر دو تلفن را با خود حمل نمی کند تأثیر نمی گذارد.

Engadget

همه چیز درباره زوم

مقایسه سه تلفن در قابلیت‌های بزرگنمایی مختلفشان کمی پیچیده می‌شود، زیرا همه آنها محدودیت‌ها و خطوط لوله اختصاصی متفاوتی دارند. اما به طور کلی، آیفون‌ها در سطح 1x عملکرد مشابهی داشتند، که با توجه به اینکه اساساً سخت افزار یکسانی دارند، جای تعجب ندارد. آنها همچنین در سطح 2x کاملاً نزدیک به هم بودند و زوم‌های بیشتر از آن نقطه کمی متفاوت بودند.

من متوجه شدم که گزینه 8x در آیفون 17 پرو عکس‌های واضحی با نویز یا تاری کم ارائه می‌دهد و به طور کلی به خوبی نوردهی شده‌اند. این واقعیت که اکنون می توانم تا 40 برابر در مقایسه با حد بالای 25 برابری زوم دیجیتال آیفون 16 پرو بالا بروم، یک پاداش لذت بخش بود، به خصوص زمانی که از برخی از غازهای در حال استراحت در کنار رودخانه عکس می گرفتم.

گزینه های صحنه پیکسل 10 پرو 0.5x، 1x، 2x، 5x و 10x هستند، با Pro Res Zoom که به شما امکان می دهد تا 100 برابر بزرگنمایی کنید، اگر مشکلی با پر کردن برخی از شکاف ها توسط هوش مصنوعی نداشته باشید. من در مورد آن احتیاط می کنم، با توجه به چیزهای عجیبی که تاکنون تولید کرده است ، اما شما همچنان می توانید از Super Res Zoom برای حداکثر 20 برابر بزرگنمایی بدون هیچ گونه کمک هوش مصنوعی مولد استفاده کنید، فقط عکاسی محاسباتی خوب قدیمی (ریاضی).

به هر حال، هیچ یک از عکس های فراتر از 8 برابر در آیفون 17 پرو و 10 برابر در پیکسل 10 پرو عالی به نظر نمی رسند. اما در تصاویری که من از مجسمه "روح آب" از نقطه دیدم در امتداد ساحل در مرکز شهر جرسی سیتی گرفتم، نسخه گوگل خطوط تمیزتری ارائه می داد و به طور کلی واضح تر به نظر می رسید. من هنوز با توهمات عجیب و غریب آشکاری در عکس هایم مواجه نشده ام، اگرچه در یک عکس کلوزآپ از پنجره در یک آسمان خراش، پیکسل یک شی سفید داخل ساختمان را به چیزی شبیه لکه مدفوع پرنده تبدیل کرد.

به عنوان یک نکته جانبی، من همچنین باید تعجب می کردم که حروف روی برج ساعت ترمینال هوبوکن در واقع از نزدیک چگونه به نظر می رسید، زیرا تصویر ارائه شده توسط پیکسل باعث شد که کلمه "Lackawanna" به نظر برسد که لامپ یا نقطه دارد.

به طور خلاصه، شما می توانید با یک پیکسل 10 پرو به سوژه های دوردست نزدیک تر شوید و معمولاً عکس های تمیزتری بگیرید، اما به این توجه داشته باشید که هوش مصنوعی ممکن است چیزهای عجیبی تولید کند. در همین حال، آیفون 17 پرو کیفیت خوبی را در 8 برابر ارائه می دهد و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به قبل به شما می دهد.

حالت پرتره اکنون بهتر است

اپل حتی در حال بستن شکافی است که گوگل در چند سال گذشته در حالت پرتره داشته است، با موتور به روز شده خود برای عکس ها با تاری پس زمینه اعمال شده دیجیتالی. من آموخته‌ام که تفاوت‌ها در کیفیت کلی پرتره در سطح بزرگنمایی 2x و همچنین اصلاح در جداسازی موهای سرگردان از پس‌زمینه در سراسر حالت است.

در این پرتره‌هایی که از یک دوست و همچنین مجسمه سگی با دم کرکی گرفتم، بهبود قابل توجهی وجود داشت، به ویژه در زوم 2x (که سطحی است که من همیشه برای پرتره ها در آیفون از آن استفاده می کنم). آیفون 16 پرو برخی از تکه های مو (و خز) را که از شبح بیرون زده بودند را در پس زمینه گل آلود ترکیب کرد، در حالی که آیفون 17 پرو به درستی هر دو را در فوکوس نگه داشت.

Engadget

هنگامی که من پرتره های آیفون 17 پرو را با پرتره های پیکسل 10 پرو مقایسه کردم، یک مبارزه نزدیک بود. در حالی که پیکسل در حفظ وضوح در امتداد شقیقه‌های دوست من بهتر بود، آیفون کمی بهتر در تقلید از کاهش فوکوس بود که از یک دوربین مستقل با حسگر بزرگ به دست می‌آورید. این امر به ویژه در مورد دسته موی بلوندی که از دم اسبی او بیرون زده است قابل توجه است، که پیکسل آن را به طور کامل در پس زمینه محو کرد، در حالی که آیفون 17 پرو آن را بیشتر در فوکوس نگه داشت.

من اشاره خواهم کرد که من هنوز رویکرد گوگل را در هنگام عکاسی در حالت پرتره ترجیح می دهم. در حالت اختصاصی در آیفون ها، شما باید تا زمانی که رابط روشن شود صبر کنید تا عکس خود را بگیرید. این خارج از حالت عکس معمولی است که در آن اثر به محض تشخیص چهره افراد و برخی از حیوانات، شروع به کار می کند. در یک پیکسل، شما می توانید به سادگی به حالت پرتره بکشید، دوربین خود را نشانه بگیرید و عکس بگیرید - نیازی نیست منتظر بمانید تا سیستم به شما بگوید که گرفتن عکس اشکالی ندارد.

همچنین شایان ذکر است که مردم ممکن است ترجیح دهند با رنگ آمیزی عکس های آیفون در مقایسه با پیکسل چگونه به نظر می رسند، صرف نظر از اینکه کدام یک به زندگی واقعی نزدیک تر است. البته، شما همیشه می توانید یک تصویر را در پس پردازش ویرایش کنید تا به نمایش دلخواه خود برسید، و پرتره های اپل نیز مشمول سبک خاص انتخاب شده توسط عکاس هستند.

من می خواهم فریاد بزنم که چقدر سبک های عکاسی اپل را دوست دارم، که اساساً فیلترهای پیچیده ای هستند که جلوه هایی را بر اساس نقشه های عمق اعمال می کنند. امسال، این شرکت یک سبک روشن جدید را اضافه کرد، که باعث می شود همه چیز به شکلی دلپذیر ظاهر شود (و شبیه به فیلتر زمانی مورد علاقه من در اینستاگرام "اسلو" است، که متأسفانه دیگر در دسترس نیست).

سنسور مربعی Center Stage برای سلفی های پرتره و منظره

آخرین به روز رسانی دوربین سلفی اپل، به سادگی، یک نبوغ است. من می دانم که اغراق آمیز به نظر می رسد، و من می خواهم به بدبینان اطمینان دهم که من طرف شما بودم. در ابتدا. اما زمانی که، تقریباً بلافاصله پس از گفتن اینکه استفاده عملی از Center Stage در سلفی ها را نمی بینم، مجبور شدم آیفون خود را به صورت افقی بچرخانم تا بتوانم یک نفر اضافی را در هنگام تلاش برای گرفتن عکس از خودم و مهمانان پادکست Karissa Bell و The Verge Allison Johnson جا دهم، متقاعد شدم. هیچ چیز به اندازه شرم فوری متقاعد کننده نیست.

وقتی Center Stage را با یک تایمر یا کنترل از راه دور دوربین سلفی جفت کردم و آیفون 17 پرو مکس را روی یک میز قرار دادم، بیشتر متقاعد شدم. گروهی از حدود هفت دوست و من در مقابل دستگاه جمع شدیم و تماشا کردیم که با ورود تعداد بیشتری از ما به صحنه، به حالت منظره تغییر می کند. از جهات غیرمنتظره زیادی مفید بوده است.

اگر شما مانند من هستید و به بزرگنمایی در هنگام چرخاندن به دوربین جلویی آیفون عادت کرده اید، متوجه خواهید شد که ضربه زدن روی دکمه روی صفحه برای انجام این کار، Center Stage را برای آن جلسه عکس غیرفعال می کند. نگران نباشید، هر زمان که از برنامه دوربین خارج شوید و دوباره آن را راه اندازی کنید، Center Stage دوباره روشن می شود. شما می توانید با ضربه زدن روی دکمه در سمت راست بالای منظره یاب و غیرفعال کردن هر دو گزینه زوم و جهت گیری، آن را به طور کامل خاموش کنید. یا می توانید یکی از این دو را انتخاب کنید، هر کدام را که ترجیح می دهید داشته باشید.

من همچنین اشاره خواهم کرد که دوربین اکنون شارپ تر است، زیرا سنسور مربعی 24 مگاپیکسلی در مقایسه با سیستم 12 مگاپیکسلی TrueDepth قبلی، سلفی های 18 مگاپیکسلی را ارائه می دهد. اگرچه من متوجه برخی از مشکلات FaceID شده ام، اما هیچ تغییری در TrueDepth یا FaceID ایجاد نشده است، بنابراین احتمالاً مشکلات من مربوط به نحوه تنظیم آن در آیفون 17 پرو در مقایسه با 16 پرو بوده است.

من معمولاً طرفدار سلفی های با وضوح بالاتر نیستم و متوجه شدم که کک و مک هایم در برخی از عکس های آفتابی بسیار برجسته تر بودند، اما به طور کلی تصاویر به طرز تکان دهنده ای متفاوت نبوده اند.

Center Stage همچنین در تماس‌های FaceTime کار می‌کند، اگرچه در آنجا بیشتر سعی می‌کند چهره شما را در مرکز نگه دارد، شبیه به نحوه عملکرد آن در iPad و Macbook. با این حال، اعدام کمی متفاوت است، زیرا برای تماس‌های دستی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در حالی که در خیابان راه می‌روید، یا زمانی که سطح پایداری برای قرار دادن تلفن خود ندارید. من دوست داشتم که شریکم زمانی که از خیابان های نیویورک در یک شب وحشی در شهر با من تماس تصویری می گرفت، Center Stage را داشت.

وقتی با همکارم تماس گرفتم و در یک اتاق جلسه بزرگ قدم زدم، هر دو متوجه تفاوت Center Stage شدیم و بعد از اینکه آن را خاموش کردم. زمانی که ایستادم، بازویم را دراز کردم و آن را حرکت ندادم، سپس سرم را چرخاند، این موضوع بیشتر مشهود بود. آیفون 17 پرو پس زمینه و نمای تماس را تنظیم کرد تا چهره من را به طور کامل در قاب نگه دارد. اکنون می خواهم هر زمان که مجبور می شوم تلفن خود را در طول یک FaceTime نگه دارم (مانند یک جلسه درمانی بداهه)، از Center Stage استفاده کنم تا کمتر نگران این باشم که آیا در دید هستم یا خیر و روی مکالمه تمرکز کنم.

ضبط ویدیوی دو دوربینه

من نمی دانم در مورد شما چطور است، اما زاویه ویدیوی سلفی من کاملاً با زاویه معمولی من متفاوت است. یعنی دستم را دورتر از بدنم، گاهی بالاتر از صورتم، کمی به سمت پایین خم می کنم. من آن را جذاب تر می دانم. وقتی با استفاده از دوربین‌های پشتی چیزی را فیلم‌برداری می‌کنم، به سادگی آن را جلوی صورتم می‌گیرم، نه به اندازه ای که برای سلفی خواهد بود.

چیزی که من سعی می کنم بگویم این است: من بیشتر ویدیوهای دو دوربینه ای را که گرفتم دوست نداشتم، زیرا می توانستم زاویه دوربین سلفی را در اولویت قرار دهم، که ممکن است برای حسگر پشتی عالی نباشد. یا می‌توانستم روی فیلم‌برداری از آنچه در پشت تلفن بود تمرکز کنم و فیلم‌های زیبایی از پیشانی‌ام داشته باشم. و صادقانه بگویم، من اغلب خودم را در حال خیره شدن به صورتم در جعبه کوچک تصویر در تصویر می دیدم و حتی گاهی اوقات تلفن را به اطراف حرکت می دادم تا نشانه های پشت سرم را نشان دهم، فقط برای اینکه متوجه شوم دوربین اصلی (و بقیه صفحه نمایش) قبلاً همه آن را ضبط کرده اند.

من فکر نمی کنم موقعیت های زیادی وجود داشته باشد که ویدیوهای دو دوربینه مفید یا قابل اشتراک گذاری باشند، اما حداقل این حالتی است که شما فقط زمانی که می خواهید آن را روشن کنید و در راه نیست. به علاوه، برای مواقع خاصی که می خواهید در حالی که ثابت می کنید که شما نیز در صحنه هستید، نشان دهید که کجا هستید، ابزار خوبی است که در دسترس داشته باشید. من در نهایت از یک ویدیوی دو دوربینه ای که از خودم در حال لذت بردن از نسیم در کنار رودخانه هادسون گرفتم، خوشم آمد.

Sam Rutherford for Engadget

عمر باتری بیشتر

من یک هدف در طول این بررسی داشتم، و آن این بود که ببینم آیا آیفون 17 پرو یا پرو مکس می توانند در طول دوره آزمایش من بدون نیاز به شارژ دوام بیاورند یا خیر. از آنجایی که ظاهراً به لطف طراحی مجدد فضای بیشتری وجود داشت و راندمان بهتری به دلیل ایجاد فضای بیشتر برای باتری وجود داشت، فکر کردم، شاید به سادگی، که ممکن است یک جهش در استقامت وجود داشته باشد.

افسوس، اشتباه می کردم. پرو کوچکتر از آن انتظارات مسلم زیاد کوتاهی کرد، پرو مکس نزدیک شد. معمولاً، گوشی بزرگتر حدود دو روز کامل دوام می آورد زیرا من روند بررسی خود را طی می کنم، که معمولاً بیشتر شامل آزمایش دوربین، پیام رسانی و بازی است. من تمایل دارم زمان بیشتری را صرف دستگاه کوچکتر کنم و از آن برای کارهایی مانند بانکداری، ایمیل زدن، مرور رسانه های اجتماعی و پست کردن استفاده کنم، همه علاوه بر کارهایی که در Max انجام می دهم. همه اینها به این معنی است که دو روزی که من معمولاً از پرو مکس می گیرم احتمالاً تا حدی به این دلیل است که من کمتر از پرو از آن استفاده می کنم، بنابراین انتظار نداشته باشید که گوشی شما آنقدر دوام بیاورد.

با در نظر گرفتن این موضوع، آیفون 17 پرو مکس قبل از اینکه به 20 درصد برسد، به پایان روز شنبه رسید، آخرین بار در ساعت 8:54 صبح روز پنجشنبه حدود 95 درصد شارژ شده بود. در همین حال، آیفون 17 پرو معمولاً از ساعت 7 صبح تا حدود 11 شب به وقت ET دوام می آورد. من هنوز آن را یک شبه به برق می زنم، زیرا عموماً دوست ندارم صبح ها با کمتر از 50 درصد از خانه خارج شوم، و آیفون 17 پرو معمولاً روز را نزدیک به 25 درصد به پایان می رساند. تاکنون تجربه من با آیفون 16 پرو را منعکس می کند، اگرچه برای ارزیابی بهتر تفاوت ها به زمان بیشتری نیاز دارم.

من نمی توانم یک بررسی از آیفون 17 پرو و پرو مکس بنویسم و به اندازه صفحه نمایش آنها اشاره نکنم، بنابراین در اینجا: آنها به ترتیب 6.3 اینچ و 6.9 اینچ هستند. نرخ نوسازی تطبیقی ProMotion تا 120 هرتز همچنان باعث می شود پیمایش Reddit نسیمی شود، و در حالی که اپل درمان ضد انعکاس را در اینجا بهبود بخشیده است، برای من سخت بوده است که تعیین کنم چه چیزی تغییر کرده است.

تازه‌سازی واضح‌تر هنگام استفاده از آیفون 17 پرو در iOS 26 است، که این هفته برای عموم منتشر شد. دوستان قبلاً شروع به شکایت یا تعریف از زیبایی شناسی جدید Liquid Glass کرده اند، و یکی از دوستان بلافاصله مجبور شد گزینه "کاهش شفافیت" را روشن کند.

چیزهای زیادی وجود دارد که می توانم در مورد اینکه چقدر از دکمه های بزرگتر در سراسر سیستم قدردانی می کنم، یا سبک های جدید صفحه قفل بگویم. من همچنین می توانم در مورد اینکه چگونه مجبور شدم با رابط کاربری جدید اسکرین شات ها سازگار شوم و از اینکه اکنون برای رد کردن یک سوایپ اضافی نیاز دارد متنفر باشم. برنامه های بازسازی شده Photos، Camera و Phone ... خوب هستند. من از تغییرات متنفر نیستم و در واقع طرح بندی جدید Phone را دوست دارم.

در نهایت، iOS 26 مانند یک تازه‌سازی قابل توجه به نظر می‌رسد که با حال و هوای سخت‌افزار جدید اپل، به‌ویژه Air، مطابقت دارد. اما از آنجایی که برای چندین نسل قبلی نیز منتشر