بررسی آیفون ایر: باریکی هدفمند

آیفون ایر دستگاهی است با عمر باتری کوتاه‌تر، دوربین‌های کمتر و برچسب قیمتی که 200 دلار بیشتر از یک آیفون 17 پایه است. مطمئناً، صفحه‌نمایش بزرگ‌تری دارد و فوق‌العاده باریک است، اما مهم نیست چگونه آن را برش دهید، این گزاره ارزشی منطقی به نظر نمی‌رسد. حداقل روی کاغذ. این به این دلیل است که به محض اینکه یک آیفون ایر را در دست می‌گیرید، فوراً این حس را پیدا می‌کنید که این گوشی چیزی فراتر از یک تلاش ساده برای باریکی است. آیفون ایر دستگاهی است با یک مأموریت: هل دادن طراحی و مهندسی شرکت به فراتر از همیشه، در حالی که سبک را دو برابر می‌کند. به‌علاوه، این می‌تواند پایه‌ای برای چیزی حتی رادیکال‌تر در آینده باشد.

آیفون ایر چیست؟

به طور کلی نیازی به توضیح آیفون‌های جدید نیست، اما ایر نوع متفاوتی از آیفون است. در یک سطح کاملاً عملی، می‌توان آن را به عنوان یک جایگزین (بسیار) ارتقا یافته برای آیفون 16 پلاس در نظر گرفت. با این حال، قیمت ایر از 999 دلار شروع می‌شود، که 100 دلار بیشتر از قیمت عرضه نزدیک‌ترین مدل اپل سال گذشته است (یا 200 دلار بیشتر پس از کاهش قیمت اخیر آن). علاوه بر این، ایر دارای یک صفحه نمایش کوچک‌تر 6.5 اینچی (در مقابل 6.7 اینچ در 16 پلاس) و فقط یک دوربین پشتی به جای دو دوربینی است که معمولاً در یک مدل آیفون پایه دریافت می‌کنید. سپس، برای گیج‌کننده‌تر کردن اوضاع، ایر تقریباً از همان تراشه A19 Pro استفاده شده در سری Pro امسال اپل به جای یک پردازنده A19 معمولی استفاده می‌کند. اما مهم‌تر از همه، طراحی ایر برخلاف هر آیفونی است که قبلاً آمده است، و ممکن است در نهایت به پلی به سوی عصر بعدی گوشی‌های هوشمند اپل تبدیل شود (در حالی که امروز نیز به طرز مقاومت‌ناپذیری نازک و شیک است).

طراحی: به سادگی خیره کننده

حتی با ورود فوق‌العاده باریک سامسونگ Galaxy S25 Edge در اوایل سال جاری، اپل با آیفون ایر رکوردهای جدیدی را برای طراحی موبایل ثبت می‌کند. نه تنها نازک‌تر است و فقط 5.6 میلی‌متر ضخامت دارد (در مقابل 5.8 میلی‌متر برای S25E)، بلکه به لطف گوشه‌های گرد و لبه‌های صیقلی زیبا، بهترین نمونه تا به امروز از چیزی است که من دوست دارم آن را «ظاهر سنگ‌ریزه فضایی تخیلی» بنامم. این یک شگفتی واقعی در مهندسی است و در حالی که من معمولاً دوست ندارم این را بگویم، شما واقعاً باید یکی را در دست بگیرید تا به طور کامل از مهارت اپل قدردانی کنید.

علیرغم ابعادش، ایر فقط باریکی و بدون قدرت نیست. شما همچنان یک رتبه IP68 کامل برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب دریافت می‌کنید، در حالی که قاب تیتانیومی کل گوشی را به طرز چشمگیری محکم می‌کند. علاوه بر این، ایر دارای یک صفحه نمایش پوشیده شده توسط یک پنل Ceramic Shield 2 جدید است که با یک پوشش ضد انعکاس نیز همراه است. و در حالی که به طور کامل تابش خیره‌کننده را از بین نمی‌برد، در جلوگیری از نقاط روشن آزاردهنده به خوبی عمل می‌کند.

Sam Rutherford for Engadget

در مورد خود صفحه نمایش نیز، شکایت زیادی در اینجا وجود ندارد. صفحه نمایش ایر دارای حداکثر روشنایی 3000 نیت است و از ProMotion با نرخ نوسازی متغیر بین 1 هرتز و 120 هرتز بسته به شرایط پشتیبانی می‌کند. اما تأثیر واقعی این است که وقتی صفحه نمایشی به این خوبی را در دستگاهی به این باریکی قرار می‌دهید، گاهی اوقات واقعاً به نظر می‌رسد که کسی صفحه‌ای را از یک مجله پاره کرده و آن را در دست شما شناور کرده است. این نوعی غیرعادی است و من نمی‌توانم از آن سیر شوم. برای اینکه منصف باشیم، S25 Edge سامسونگ نیز اثر مشابهی را ایجاد می‌کند، اما به این اندازه مشهود نیست.

من همچنین قدردانی می‌کنم که اپل هنوز فضایی برای دکمه Action آیفون و یک کلید کنترل دوربین همسطح پیدا کرده است. در پشت، ظرافت ظریفی در نحوه شیب ملایم پنل پشتی Ceramic Shield ایر برای ایجاد فلات دوربین اپل وجود دارد (اگرچه من عاشق این نام نیستم). و با وزن تنها 5.82 اونس (165 گرم)، وزن (یا فقدان آن) ایر حتی بیشتر به حس اثیری آن در دست می‌افزاید.

Sam Rutherford for Engadget

مشکل اصلی من با طراحی ایر این است که فقط یک بلندگوی مونو دارد. مسلم است، از نظر حجم و حضور، تأثیر زیادی دارد، اما پس از سال‌ها که صدای استریو به تجهیزات پیش‌فرض در تلفن‌های هوشمند ممتاز تبدیل شده است، صدای یک طرفه خیلی درست به نظر نمی‌رسد. نکته بالقوه دردناک دیگر این است که درگاه USB-C ایر کاملاً در لبه پایینی متمرکز نیست. اما من کاملاً اعتراف می‌کنم که این کمترین ایراد ممکن است، و وقتی در نظر می‌گیرید که به دلیل نازکی ایر، اپل مجبور شد کانکتور را به صورت سه بعدی از تیتانیوم چاپ کند (اولین بار برای این شرکت)، من ناراحت نیستم.

عملکرد: خیلی بهتر از حد کافی

در مقایسه با آیفون 17 پایه، ایر دارای یک تراشه A19 Pro قدرتمندتر است. با این حال، برخلاف سیلیکون موجود در خط آیفون 17 پرو، پردازنده ایر یک هسته GPU کمتر دارد (پنج به جای شش). اما حتی با این کمبود کوچک، تلفن هرگز از نظر سرعت آسیب نمی‌دید. جابجایی بین برنامه‌ها اساساً فوری است و به لطف طراحی بصری جدید Liquid Glass در iOS 26، انجام این کار بهتر از همیشه به نظر می‌رسد.

Sam Rutherford for Engadget

وظایف شدیدتر مانند بازی نیز کار زیادی برای کاهش سرعت آن انجام نداد. نرخ فریم در عناوین پرطرفدار مانند Destiny: Rising پایدار ماند، در حالی که کرایه‌های معمولی‌تر مانند Sword of Convallaria به طور روان و بدون زحمت به نظر می‌رسید. تنها زمانی که به نظر می‌رسید تلفن کمی تحت فشار است، هنگام استفاده از ابزارهایی مانند Image Playground اپل بود. فقط مراقب باشید اگر هر گونه کار با کارایی بالا را برای مدت طولانی انجام می‌دهید، زیرا Air می‌تواند کمی گرم شود - به خصوص روی برآمدگی دوربین آن. خوشبختانه، طبق تجربه من، هرگز آنقدر داغ نشد که نتوان آن را لمس کرد.

در جاهای دیگر، افزودن تراشه‌های جدید N1 و C1X اپل، بسته‌ای را تکمیل می‌کند که به گفته این شرکت، این کارآمدترین آیفون تا به امروز است. این مهم است زیرا بدون محفظه بخار مانند خط Pro، یا فضایی برای باتری بزرگ، Air فضای زیادی برای گرمای اضافی یا کشش برق ندارد. نکته منفی این است که مودم C1X اپل از mmWave 5G پشتیبانی نمی‌کند. این ممکن است بسته به جایی که زندگی می‌کنید یا شبکه‌ای که در آن هستید، مشکلی ایجاد نکند، اما برای کسانی که خواهان حداکثر سرعت داده تلفن همراه هستند، این چیزی است که قبل از ارتقا باید در نظر بگیرید.

دوربین: تصاویر واضح اما آیا یک لنز کافی است؟

Sam Rutherford for Engadget

عکس‌ها و ویدیوهایی که آیفون ایر می‌گیرد عالی هستند. اما در پایان روز، هنوز جایگزینی واقعی برای شیشه بیشتر وجود ندارد، و تنها با یک لنز در پشت، دوربین پشتی 48 مگاپیکسلی تکی اپل ممکن است بزرگترین محدودیت تلفن باشد. در عکسی از چند کلوچه خانگی، جزئیات واضح بود و رنگ‌ها آنقدر غنی بود که دهانم مدت‌ها پس از خوردن خوراکی‌ها هنوز آب می‌افتاد. همین امر در مورد یک عکس دشوار در هنگام غروب خورشید نیز صدق می‌کند، جایی که ایر هنوز موفق شد گرما و رنگ‌های ظریف نور رو به زوال روز را ثبت کند. و در شب، با بزرگترین رقبای خود، از جمله Pixel 10 Pro و Samsung Galaxy S25 Edge همگام بود یا حتی از آنها پیشی گرفت - مانند تصویر من از یک دیوارنگاری محلی و گل در نور کم. با این حال، اگر شما از آن دسته افرادی هستید که عاشق یک عکس تله فوتو خوب هستید یا میدان دید اضافی که یک لنز فوق عریض ارائه می‌دهد، زوم با کیفیت نوری 2 برابری Air به این معنی است که شانسی ندارید.

به‌طور چشمگیری، علیرغم داشتن تنها یک دوربین پشتی، ایر همچنان عکس‌های پرتره می‌گیرد که تقریباً به خوبی عکس‌های آیفون با دو دوربین هستند. اپل می‌گوید که خط لوله پرتره خود را برای کار بدون نیاز به دوربین‌های استریو برای Air دوباره مهندسی کرده است و کاملاً کار می‌کند. اکنون، اگر کمی در پیکسل‌ها دقیق شوید، ممکن است متوجه برخی از اختلافات کوچک بین آیفون 17 و ایر در مواردی مانند موهای وز شده شوید. اما در پایان، دیدن اینکه حتی بدون تعداد لنزهای یکسان، افت عمده‌ای در کیفیت وجود ندارد، خوشحال کننده است.

با این حال، در جلو، ویژگی Center Stage اپل و دوربین سلفی 18 مگاپیکسلی جدید Air ممکن است انقلاب بزرگ بعدی عکس باشد که شرکت‌های دیگر به زودی از آن کپی خواهند کرد. با استفاده از یک سنسور مربعی به جای یک سنسور مستطیلی، تلفن می‌تواند بین عکس‌های منظره عریض‌تر یا عکس‌های به سبک پرتره بلندتر در یک لحظه جابجا شود. در واقع، حتی یک تنظیم خودکار وجود دارد که به تلفن اجازه می‌دهد بسته به تعداد افراد در قاب، به تنهایی بین این دو جابجا شود.

به عنوان کسی که از سلفی بیزار است، زمانی که می‌خواهم از صورتم عکس بگیرم، معمولاً زمانی است که در مقابل یک چشم انداز بزرگ ایستاده‌ام و می‌خواهم از خودم و منظره عکس بگیرم. Center Stage به من این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به چرخاندن تلفن به پهلو، این کار را انجام دهم. علاوه بر این، در حالی که عکس‌هایی که در اینجا می‌بینید با سبک عکاسی «استاندارد» پیش‌فرض اپل گرفته شده‌اند، باید اعتراف کنم که من گزینه جدید «روشن» در iOS 26 را دوست دارم، که به اندازه کافی پاپ و رنگ به عکس‌های شما اضافه می‌کند بدون اینکه زیاده‌روی کند.

عمر باتری و شارژ: مشکلی نیست

تاکید آیفون ایر بر باریکی به این معنی است که فضای کمتری برای یک باتری بزرگ وجود دارد، بنابراین ممکن است فکر کنید که طول عمر نگران کننده باشد. اما طبق تجربه من، این یک موضوع کاملاً غیرقابل توجه بوده است. به طور رسمی، اپل مشخصاتی را برای اندازه سلول‌های قدرت در دستگاه‌های خود ارائه نمی‌دهد، اگرچه این شرکت بیان می‌کند که ایر باید 27 ساعت پخش مداوم ویدیو را ارائه دهد، که تنها سه ساعت کمتر از آنچه از یک آیفون 17 پایه دریافت می‌کنید، است. این افت تنها 10 درصد است و با توجه به باریکی ایر، این مصالحه‌ای است که من از انجام آن خوشحالم.

Sam Rutherford for Engadget

علاوه بر این، نتایج من به طور کلی با اعداد اپل مطابقت دارد. در یک آزمایش پخش ویدیو از طریق Wi-Fi، آیفون ایر 23 ساعت و 39 دقیقه دوام آورد - تقریباً یک ساعت کمتر از آنچه من از یک آیفون 17 پایه (24:45) گرفتم. و در دنیای واقعی، عملکرد ایر حتی بهتر از حد انتظار بود. حتی در روزی که بیش از هفت ساعت صفحه نمایش روشن بود (که شامل اجرای بنچمارک‌ها و بازی می‌شود)، تلفن 25 درصد شارژ باقی مانده دارد. و در روزهای سبک‌تر که کار نمی‌کنم یا مدام تلفنم را چک نمی‌کنم، اغلب 40 تا 45 درصد انرژی باقی می‌ماند. وقتی صحبت از شارژ مجدد می‌شود، Air همه چیز را ساده نگه می‌دارد: یک شارژ 30 دقیقه‌ای (سیمی یا بی‌سیم) می‌تواند تنها در 30 دقیقه 50 درصد باتری اضافه کند.

پاور بانک MagSafe اپل: بهترین دوست ایر

من معمولاً در طول یک بررسی به لوازم جانبی اشاره نمی‌کنم، زیرا من طرفدار قاب‌ها نیستم، اما می‌توانم درک کنم که بخواهم محافظت بیشتری برای یک تلفن 1000 دلاری داشته باشم. با این حال، من استدلال می‌کنم که پاور بانک MagSafe اپل برای آیفون ایر ممکن است یک وسیله جانبی ضروری برای افرادی باشد که دوست دارند سبک سفر کنند اما نمی‌خواهند نگران خاموش شدن وسایل الکترونیکی خود باشند - حتی اگر برچسب قیمت 99 دلاری آن نیش بزند.

Sam Rutherford for Engadget

با توجه به طراحی آیفون ایر، پاور بانک اپل فوق‌العاده باریک است و تنها 7.5 میلی‌متر ضخامت دارد و به طور مرتب از طریق آهنربایی به پشت دستگاه می‌چسبد، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد سیم‌ها نیست. به تنهایی، شارژ مجدد در 12 وات به اوج خود می‌رسد. اگرچه اگر سیمی در اطراف وجود داشته باشد، می‌توانید سرعت‌ها را تا حد مجاز 20 واتی ایر افزایش دهید. از طرف دیگر، می‌توانید از درگاه USB-C داخلی این پاور بانک برای روشن کردن سایر وسایل خود نیز استفاده کنید. و هنگامی که نیاز به شارژ مجدد باتری قابل حمل دارید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را در حین شارژ به آیفون متصل نگه دارید و به طور خودکار در صورت نیاز آب را منتقل می‌کند.

اما قسمت مورد علاقه من این است که پاور بانک نه تنها آیفون ایر را پر می‌کند، بلکه می‌تواند AirPods Pro 3 را نیز به صورت بی‌سیم شارژ کند. مسلماً، MagSafe Battery باریک اپل بزرگترین ظرفیت را در 3149 میلی‌آمپر ساعت ندارد (که برای افزودن 65 درصد شارژ اضافی به تلفن کافی است). بنابراین، اگرچه شما برای اینکه همه چیز فوق‌العاده نازک و مطبوع باشد، هزینه زیادی می‌پردازید، اما بین گوشی، پاور بانک و جدیدترین هدفون‌های اپل، من واقعاً از راحتی این کیت مسافرتی سبک وزن نهایی برای مومنان آیفون قدردانی می‌کنم.

نتیجه گیری

Sam Rutherford for Engadget

در حالی که باریکی آیفون ایر ممکن است چشمگیرترین کیفیت آن باشد، کاملاً واضح است که این گوشی چیزی فراتر از آن است. نه تنها این دستگاه نشان دهنده تکامل رادیکال قابلیت‌های طراحی اپل است، بلکه مهندسان این شرکت را مجبور کرد تا راه حل‌های کارآمدتری برای انرژی برای ممکن ساختن همه اینها ارائه دهند. و از این نظر، آیفون ایر یک موفقیت بزرگ است. شیک، سریع و به طرز وحشیانه‌ای شیک است به گونه‌ای که هم مدگراها و هم افرادی که فقط دوست دارند سبک سفر کنند می‌توانند از آن قدردانی کنند.

یک نکته جالب در همه اینها این است که پتانسیل واقعی موفقیت ایر ممکن است تا یک یا دو سال دیگر واقعاً احساس نشود. در حالی که اپل ممکن است هنوز نخواهد این را بگوید، من حاضرم شرط ببندم که این دستگاه الگویی برای یک آیفون تاشو آینده نیز خواهد بود. دو Air را با هم بزنید، آنها را با یک لولا و یک صفحه نمایش انعطاف پذیر به هم وصل کنید و بچه دار شوید. گفته می‌شود، برای طرفداران مدل‌های پلاس قبلی، افزایش قیمت ایر، صفحه نمایش کوچک‌تر و تک دوربین پشتی قطعاً ایده‌آل نیستند. تا زمانی که از عدم وجود لنزهای اضافی ناراحت نباشید، برای کسانی که از یک همراه قدرتمند و در عین حال فوق‌العاده درخشان تلفن همراه قدردانی می‌کنند، آیفون ایر در جو دیگری است.