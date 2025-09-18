پهپاد Mini Pro 5 شرکت DJI اولین در این سری با سنسور 1 اینچی است

پهپاد مصرفی پرچمدار Mini 5 Pro شرکت DJI وارد بازار شده است و این اولین پهپاد در این سری است که دارای دوربین با سنسور 1 اینچی برای فیلم‌برداری بهتر در نور کم است. تقریباً هر ویژگی دیگری نیز به‌روزرسانی شده است، از جمله تشخیص موانع، برد، ردیابی سوژه و موارد دیگر — همه با قیمتی تقریباً مشابه با مدل قبلی خود، Mini 4 Pro. من فقط برای مدت کوتاهی این پهپاد را در اختیار داشته‌ام تا بتوانم نظرات سریعی ارائه دهم (برای بررسی کامل‌تر منتظر باشید)، اما تا اینجا به نظر می‌رسد که DJI دوباره از خود پیشی گرفته است.

Mini 5 Pro کمی بزرگتر است و نسبت به Mini 4 Pro ارتفاع بیشتری دارد، اما همچنان زیر 250 گرم است (دقیقاً 249.9) بنابراین برای پرواز با آن نیازی به مجوز ندارید. یک ویژگی جدید کلیدی، سنسورهای LiDAR نصب شده در دماغه است که هنگام پرواز در شب در نور کم تا 1 لوکس، موانع را تشخیص داده و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌کند، در حالی که امکان RTH (بازگشت به خانه) در نور کم را حتی بدون سیگنال GPS فراهم می‌کند. همچنین دارای شش سنسور همه‌جانبه برای تشخیص موانع در هر جهت است تا پهپاد را در طول ActiveTrack 360 و سایر انواع پرواز در فضاهای تنگ ایمن نگه دارد.

Steve Dent for Engadget

ناسل دوربین به‌طور محسوسی بزرگتر است تا سنسور 1 اینچی 50 مگاپیکسلی را در خود جای دهد که یک گام بزرگ نسبت به سنسور 1/1.3 اینچی موجود در Mini 4 Pro است. این سنسور هم اندازه سنسور موجود در Air 3S است و قابلیت نور کم بهبود یافته و جزئیات دقیق‌تری را به یک پهپاد ارزان‌تر می‌آورد. با این حال، وضوح ویدیو فقط کمی بالاتر از Mini 4 Pro است و به حداکثر 4K با 120 فریم در ثانیه می‌رسد، در حالی که قبلاً 100 فریم در ثانیه بود.

با ثبت 10 بیتی D-LogM، دامنه دینامیکی تا 14 استاپ را برای درجه‌بندی آسان‌تر وعده می‌دهد. رزولوشن اضافی همچنین به DJI این امکان را داد تا زوم را تا 2 برابر بدون هیچ‌گونه افت محسوس در رزولوشن افزایش دهد. این شرکت همچنین یک حالت پرتره پیشرفته اضافه کرده است که روشنایی، کنتراست و عملکرد رنگ پوست را تا سطح پرفروش‌ترین دوربین گیمبال Pocket 3 شرکت بهینه می‌کند.

Mini 5 Pro شرکت DJI قابلیت‌های ActiveTrack 360 بهبود یافته‌ای برای ورزش‌هایی مانند دوچرخه‌سواری دارد DJI

گیمبال اکنون تا 225 درجه می‌چرخد تا امکان فیلم‌برداری عمودی واقعی را فراهم کند و به کاربران اجازه دهد فیلم‌های چرخشی را ضبط کنند، در حالی که از حالت‌های هوشمند مانند QuickShot Rotate، Timelapse، Spotlight و Waypoint Flight پشتیبانی می‌کند. DJI همچنین عملکرد ActiveTrack 360 خود را برای ردیابی سوژه‌ها در حین انجام حرکات دوربین ارتقا داده است، و آن را ایمن‌تر و پایدارتر کرده و در عین حال سرعت و چابکی را متعادل می‌کند. به طور خاص، DJI می‌گوید که در طول دوچرخه‌سواری، "پاسخ سریع‌تری ارائه می‌دهد و هدف را محکم قفل نگه می‌دارد."

عمر باتری به 36 دقیقه یا 52 دقیقه با باتری هوشمند پرواز پلاس افزایش یافته است (در ایالات متحده موجود است اما در اروپا و جاهای دیگر نه). با این حال، زمان شارژ کوتاه‌تری را ارائه می‌دهد، فقط 115 دقیقه برای سه باتری (38.3 دقیقه برای هر باتری) با هاب شارژ دو طرفه و شارژر قابل حمل DJI 65W. حداکثر فاصله انتقال از طریق سیستم O4+ DJI بدون تغییر در 20 کیلومتر در ایالات متحده (12.4 مایل) یا 10 کیلومتر در اروپا است.

DJI

Mini 5 Pro با کنترلر استاندارد RC-N3 یا کنترلر صفحه نمایش RC-2 که برای اولین بار در پهپاد متوسط DJI Air 3 ظاهر شد، عرضه می‌شود. من RC-2 را توصیه می‌کنم اگر توانایی خرید آن را دارید (129 دلار به قیمت اضافه می‌کند)، زیرا بسیار راحت‌تر است و صفحه نمایش آن به اندازه کافی روشن است که در روزهای آفتابی از آن استفاده کنید.

من یک Mini 5 Pro در ترکیب Fly More با سه باتری، یک شارژر و کنترلر صفحه نمایش RC-2، به همراه پروانه‌های اضافی و کیت فیلتر ND دریافت کردم و چند بار با آن پرواز کردم تا به طور خلاصه کیفیت ویدیو و قابلیت‌های ActiveTrack 360 را آزمایش کنم. تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفته‌ام. کیفیت ویدیو و عکس به طور محسوسی با نویز کمتر، جزئیات واضح‌تر و رندر رنگ دقیق‌تر بهبود یافته است. محدوده دینامیکی نیز در شرایط آفتابی هنگام فیلمبرداری با تنظیم D-LogM بالاتر است.

تا اینجا، بزرگترین تفاوت به نظر می‌رسد در فیلمبرداری در هنگام غروب باشد. در حالی که Mini 4 Pro ویدیویی با نویز بیش از حد یا رنگ‌های لکه‌دار به دلیل کاهش نویز تهاجمی ارائه می‌داد، Mini 5 Pro ویدیویی نسبتاً تمیز تا ISO 3200 یا حتی ISO 6400 ارائه می‌دهد. در حالی که دانه در بالاترین تنظیم ISO جدید 12800 بسیار قابل توجه است، ویدیو مطمئناً با نور کافی قابل استفاده است. مهم‌تر از همه برای بسیاری از فیلمبرداران، مناظر شهری در شب بسیار تمیزتر از قبل با جزئیات بالاتر، نویز کمتر و رنگ‌های اشباع‌شده‌تر از مدل قبلی هستند.

ویدیوی پهپاد DJI Mini 5 Pro که در عصر با ISO 3200 گرفته شده است، وضوح بهبود یافته و نویز کاهش یافته را نشان می‌دهد Steve Dent for Engadget

تست‌های کوتاه من از قابلیت‌های جدید LiDAR و ActiveTrack 360 DJI نیز موفقیت‌آمیز بود. Mini 5 Pro در اجتناب از شاخه‌های ظریف بهتر از قبل عمل کرد و الگوریتم‌های آن در هنگام تنظیم دستی زوایای دوربین، آن را در مسیرهای هموار و ایمن قرار داد. نتیجه، فیلم‌های روان‌تر و جالب‌تری از راه رفتن و دویدن فرد در اطراف درختان بود. در شب، LiDAR در دور نگه داشتن پهپاد از موانع عملکرد خوبی داشت، با این حال من متوجه شدم که کمی بیش از حد محافظه‌کار است. به عنوان مثال، یک بار بدون وجود هیچ مانعی به جز یک دیوار، از حرکت در هیچ جهتی امتناع کرد.

عمر باتری، سطح نویز و سایر عوامل هنوز نیاز به آزمایش دارند، اما تا اینجا Mini 5 Pro به نظر می‌رسد جانشین خوبی برای Mini 4 Pro باشد که مانند کیک داغ فروش رفت. بار دیگر، DJI رسماً این پهپاد را در ایالات متحده عرضه نکرده است، اما مانند Mic 3 DJI، ممکن است بعداً در خرده‌فروشی‌های بزرگ مانند آمازون در دسترس باشد. این محصول در اروپا با قیمت 799 یورو / 689 پوند با یک باتری، 999 یورو / 869 پوند در Fly More Combo با کنترلر DJI RC-N3 و 1129 یورو / 979 پوند در همان ترکیب با کنترلر RC-2 به فروش می‌رسد. اطلاعات بیشتر در مورد قیمت‌گذاری ایالات متحده به محض در دسترس بودن منتشر خواهد شد.