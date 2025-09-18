در حال حاضر iPad Air M3 را با 150 دلار تخفیف بخرید

اکنون زمان جستجو برای معاملات آیپد است زیرا به فصل تعطیلات نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم. چه به دنبال یک تبلت جدید برای خودتان یا شخص دیگری باشید، چند ماه آینده باید تخفیف‌های ارزشمندی را برای بررسی ارائه دهد. به عنوان مثال: این معامله iPad Air M3، که 150 دلار از مدل 11 اینچی Wi-Fi کم می‌کند و آن را به پایین‌ترین قیمت 450 دلار می‌رساند.

ما در بررسی خود به iPad Air M3 امتیاز 89 دادیم، که بخشی از آن به دلیل تراشه جدید آن بود. تراشه M3 به iPad Air این نسل نسبت به مدل M2 تقویت بزرگی می‌دهد - علیرغم اینکه کمتر از یک سال از عرضه آن می‌گذرد. به علاوه، حتی بدون تخفیف، این یک گزینه مقرون به صرفه‌تر در بین طیف iPad اپل است.

در واقع، ما iPad Air M3 را به عنوان انتخاب خود برای بهترین iPad برای اکثر افراد نامیدیم. مگر اینکه قصد داشته باشید از iPad خود به عنوان یک کامپیوتر جایگزین استفاده کنید یا واقعاً یک صفحه نمایش عالی بخواهید، احتمالاً نیازی به iPad Pro ندارید. iPad Air M3 تعادل بسیار خوبی از ویژگی ها را با هزینه بسیار کمتری ارائه می دهد.

